Zacznie się w środę. Gigantyczne promocje w Action. Takie okazje trafiają się rzadko
W środę, 23 września, w sklepach Action rozpocznie się kolejna Promocja Tygodnia. Tym razem przeceniono dziesiątki produktów do domu, kosmetyków, narzędzi, zabawek, artykułów dla zwierząt i środków do prania. Ceny wybranych produktów spadną nawet o 29 procent. Wśród największych okazji znalazły się podkładki dla zwierząt, naczynie do pieczenia, elektronarzędzia, powerbank, kapsułki Perwoll oraz jesienna kurtka za niespełna 40 zł.
Nowa oferta jest wyjątkowo szeroka. Sieć nie ograniczyła promocji do jednej kategorii – obniżki obejmą zarówno produkty codziennego użytku, jak i większe zakupy, przy których na jednej sztuce można zaoszczędzić kilkanaście lub ponad 20 zł.
Najmocniejsze procentowo przeceny sięgają 27–29 procent. Promocja rozpocznie się w środę, a dostępność konkretnych produktów może różnić się pomiędzy poszczególnymi sklepami.
Cena spadnie o ponad 20 zł. Duże opakowanie podkładek w promocji
Jedną z największych obniżek nowego tygodnia objęto podkładki treningowe dla szczeniaka.
Opakowanie zawiera 100 sztuk. Cena zostanie obniżona z 69,90 zł do:
48,99 zł
Oznacza to oszczędność 20,91 zł na jednym opakowaniu i spadek ceny o 29 procent. Jedna podkładka będzie kosztowała około 49 groszy.
Produkt może zainteresować nie tylko właścicieli szczeniąt. Takie podkłady są wykorzystywane również przy opiece nad starszymi lub chorymi zwierzętami oraz podczas podróży.
Naczynie Blackstone tańsze o 15 zł
Kolejną mocną pozycją będzie naczynie do pieczenia Blackstone o średnicy 20 cm, wyposażone w pokrywkę i uchwyty.
Dotychczasowa cena wynosiła 54,95 zł. Od środy produkt będzie kosztował:
39,95 zł
Klient zachowa w portfelu 15 zł. Według informacji przedstawionej przy produkcie obniżka wynosi 27 procent.
To jedna z największych kwotowo przecen w kategorii wyposażenia kuchni. Naczynie może służyć między innymi do przygotowywania zapiekanek, pieczonych warzyw i dań jednogarnkowych.
Elektronarzędzia FERM w niższych cenach
W nowej ofercie pojawią się dwa urządzenia marki FERM.
Wiertarka akumulatorowa 20 V zostanie przeceniona ze 129,90 zł na:
114,99 zł
Oszczędność wyniesie 14,91 zł. Zestaw widoczny w zapowiedzi zawiera urządzenie, akumulator, przewód oraz końcówki.
Tańsza będzie również niewielka wkrętarka obrotowa FERM 4 V. Jej cena spadnie z 54,95 zł do:
44,90 zł
W tym przypadku klient zaoszczędzi 10,05 zł. To sprzęt przeznaczony przede wszystkim do drobnych prac domowych, skręcania mebli i niewielkich napraw.
Magnetyczny powerbank za 39,95 zł
Promocją zostanie objęty także bezprzewodowy magnetyczny powerbank Re-load o pojemności 5000 mAh i mocy 15 W.
Cena spadnie z 49,95 zł do:
39,95 zł
Obniżka wynosi 20 procent, co daje dokładnie 10 zł oszczędności. Przed zakupem warto sprawdzić zgodność telefonu z ładowaniem bezprzewodowym i systemem magnetycznego mocowania.
W ofercie znalazły się również bezprzewodowe słuchawki dla dzieci z motywem jednorożca. Będą kosztować 29,95 zł zamiast 38,95 zł, czyli o 9 zł mniej.
Kapsułki Perwoll po 24,99 zł
Wśród produktów do prania wyróżniają się kapsułki Perwoll Renew. W sprzedaży pojawią się dwa warianty:
- Perwoll Renew Kolor,
- Perwoll Renew Black.
Każde opakowanie wystarcza na 23 prania. Cena spadnie z 29,99 zł do:
24,99 zł za opakowanie
Jedno pranie będzie więc kosztowało około 1,09 zł. Obniżka wynosi 16 procent, a przy zakupie dwóch opakowań oszczędność sięgnie 10 zł.
Nie jest to promocja wielosztukowa – podana cena dotyczy pojedynczego opakowania i nie wymaga kupowania kilku produktów.
Jesienna kurtka za niespełna 40 zł
Dużym zainteresowaniem może cieszyć się krótka kurtka z polaru. Będzie dostępna w różnych kolorach i rozmiarach od S do XL.
Cena zostanie obniżona z 49,95 zł do:
39,95 zł
Przecena wynosi 20 procent. Kurtka pojawia się w sklepach w momencie, gdy temperatury zaczynają spadać, dlatego część rozmiarów może znikać szybciej niż pozostałe.
W ofercie będzie również dziecięca piżama w rozmiarach 134–164 za 25,95 zł zamiast 30,95 zł.
Okazje dla właścicieli psów i kotów
Action przygotował kilka przecenionych produktów dla zwierząt. Oprócz podkładów treningowych do sprzedaży trafią między innymi:
- drapak w kształcie domku dla kotów – 15,99 zł zamiast 19,99 zł,
- zestaw siedmiu zabawek dla kota Beeztees – 17,59 zł zamiast 21,99 zł,
- zestaw pięciu zabawek dla psa Beeztees – 17,59 zł zamiast 21,99 zł,
- przysmaki Pinky Kebab Sticks – 6,45 zł zamiast 7,79 zł,
- dywanik Kai o wymiarach 60 × 90 cm – 14,95 zł zamiast 19,95 zł.
Na drapaku i zestawach zabawek rabat wynosi 20 procent. Dywanik został przeceniony o 25 procent, dzięki czemu klient oszczędzi 5 zł.
Zabawki i upominki tańsze nawet o 27 procent
W środę przecenione zostaną również produkty dla dzieci.
Zestaw upominkowy Disney Frozen składający się z siedmiu elementów będzie kosztował 15,95 zł zamiast 21,95 zł. Cena spadnie więc o 6 zł, czyli o 27 procent.
Kawaii klocki w różnych wariantach zostaną przecenione z 19,99 zł do 15,95 zł. W ofercie pojawią się także między innymi:
- drewniana kolejka Mini Matters,
- zestaw do zabawy dla szczeniaka lub kociaka,
- słuchawki dla dzieci,
- żelkowe lizaki,
- słodycze halloweenowe.
Sieć zaznacza, że produkty mogą występować w różnych wariantach, dlatego nie każdy wzór musi być dostępny w każdym sklepie.
Kosmetyki za mniej niż 10 zł
Nowa oferta obejmie także produkty do pielęgnacji. Większość z nich będzie kosztowała mniej niż 10 zł.
Na liście znalazły się:
- serum do twarzy Dani Beauty 60 ml – 8,76 zł,
- nawilżający krem na dzień i noc Dani Beauty – 8,76 zł,
- masło do ciała Dani Beauty 200 g – 8,76 zł,
- serum do włosów 7 w 1 Dr.PAWPAW – 8,78 zł,
- krem do rąk Revers 50 ml – 3,49 zł,
- płatki kosmetyczne Alvira, 50 sztuk – 2,35 zł.
W przypadku płatków cena jednej sztuki wyniesie około 5 groszy. Produkty Dani Beauty przeceniono o 11 procent, natomiast serum do włosów Dr.PAWPAW będzie o 12 procent tańsze.
Dekoracje solarne i Halloween
Wśród artykułów do domu i ogrodu pojawi się solarna lampa ścienna o mocy światła 200 lumenów. Zostanie przeceniona z 34,95 zł do 29,99 zł.
Za 14,95 zł będzie można kupić 30-centymetrową figurkę halloweenową z oświetleniem LED. Jej wcześniejsza cena wynosiła 19,95 zł, dlatego rabat sięga 25 procent.
W sprzedaży znajdzie się również brokatowe jabłko z oświetleniem LED za 16,95 zł. Może pełnić funkcję dekoracji jesiennej lub świątecznej.
Tych produktów może zabraknąć jako pierwszych
Największego zainteresowania można spodziewać się przy artykułach, które łączą stosunkowo wysoką obniżkę z praktycznym zastosowaniem. Do tej grupy należą przede wszystkim:
- podkładki treningowe za 48,99 zł,
- naczynie Blackstone za 39,95 zł,
- kurtka polarowa za 39,95 zł,
- powerbank za 39,95 zł,
- kapsułki Perwoll za 24,99 zł,
- wiertarka FERM za 114,99 zł,
- zestaw Disney Frozen za 15,95 zł.
Nie oznacza to, że we wszystkich sklepach pojawią się kolejki albo że każdy produkt zostanie wyprzedany. Action zastrzega jednak, że asortyment i dostępność mogą różnić się w zależności od placówki, a oferty obowiązują w granicach dostępnych zapasów.
Nowa Promocja Tygodnia rozpocznie się w środę, 23 września. Pełną ofertę i dostępne warianty można sprawdzić na oficjalnej stronie Promocji Tygodnia Action oraz w aplikacji sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.