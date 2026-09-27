Premier przedłużył stopnie alarmowe w całej Polsce. Więcej kontroli i zakaz wstępu do szkół
Na terenie całej Polski obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP, natomiast na obszarach linii kolejowych wprowadzono wyższy, trzeci stopień CHARLIE. Decyzja premiera oznacza zwiększoną gotowość służb, możliwość dodatkowych kontroli ludzi, pojazdów i budynków publicznych oraz zakaz wstępu osób postronnych do szkół, przedszkoli i uczelni. Zarządzenia będą obowiązywały do 30 listopada 2026 roku.
To ważny komunikat dla wszystkich mieszkańców. Nie oznacza on jednak wprowadzenia stanu wyjątkowego ani ograniczenia swobody przemieszczania się. Stopnie alarmowe są procedurą przewidzianą w ustawie o działaniach antyterrorystycznych i dotyczą przede wszystkim sposobu działania służb, administracji oraz zarządców ważnych obiektów.
Premier podpisał cztery zarządzenia, które obowiązują od 1 września do 30 listopada 2026 roku, do godziny 23:59.
Stopień BRAVO obowiązuje w całej Polsce
Drugi stopień alarmowy BRAVO został wprowadzony na całym terytorium kraju. Jest to drugi poziom w czterostopniowej skali obejmującej stopnie ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.
Jego obowiązywanie oznacza, że służby oraz instytucje publiczne muszą zachować podwyższoną gotowość. Możliwe są między innymi:
- wzmożone kontrole w dużych skupiskach ludzi,
- dodatkowe kontrole osób i pojazdów,
- sprawdzanie budynków publicznych oraz ich najbliższego otoczenia,
- zwiększenie ochrony środków komunikacji publicznej,
- częstsze patrole w rejonie ważnych obiektów,
- kontrolowanie parkingów i miejsc pozostawiania pojazdów,
- ograniczanie dostępu do wybranych budynków i obiektów.
Kontrole mogą prowadzić funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej. Nie oznacza to, że każdy mieszkaniec będzie legitymowany, ale w rejonach uznanych za wymagające szczególnej ochrony trzeba liczyć się ze zwiększoną obecnością służb.
Zakaz wstępu do szkół dla osób postronnych
Jednym z najbardziej odczuwalnych skutków obowiązywania stopnia BRAVO jest zakaz wstępu osobom postronnym do przedszkoli, szkół i uczelni.
Za osoby postronne uznawane są osoby inne niż:
- uczniowie,
- pracownicy placówki,
- rodzice i opiekunowie prawni.
Oznacza to, że kurier, przedstawiciel handlowy, znajomy rodziny albo inna osoba niemająca bezpośredniego związku z działalnością placówki może nie zostać wpuszczona na jej teren.
Rodzice nadal mogą wejść do szkoły, ale placówka ma prawo stosować własne procedury bezpieczeństwa, takie jak konieczność zgłoszenia wizyty, okazania dokumentu, wpisania się do księgi wejść lub oczekiwania przy portierni.
Oficjalne komunikaty szkół wskazują, że bezwzględny zakaz wstępu osób postronnych będzie obowiązywał do 30 listopada.
Trzeci stopień CHARLIE na kolei
Na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
Jest to poziom wyższy niż BRAVO. Oznacza zwiększoną gotowość służb i zarządców infrastruktury kolejowej oraz bardziej rygorystyczne procedury ochrony.
Pasażerowie mogą zauważyć więcej patroli na dworcach, stacjach i w pociągach. Możliwe są kontrole osób, bagażu, pojazdów oraz dostępu do obiektów technicznych. Nie oznacza to jednak automatycznego wprowadzenia powszechnych kontroli biletowych lub dokumentów przy wejściu na każdy dworzec.
Trzeci stopień dotyczy obszaru infrastruktury kolejowej, a nie całego terytorium kraju. Ma obowiązywać do 30 listopada, do godziny 23:59.
BRAVO-CRP chroni systemy informatyczne
Na terenie całej Polski obowiązuje także drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP. Dotyczy on zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Instytucje państwowe oraz operatorzy infrastruktury krytycznej mają obowiązek dokładniejszego monitorowania swoich systemów informatycznych, sprawdzania zgłoszeń o incydentach i utrzymywania podwyższonej gotowości personelu technicznego.
Dla zwykłego użytkownika nie oznacza to wyłączenia internetu, ograniczenia dostępu do bankowości ani konieczności podejmowania specjalnych działań. Warto jednak zachować ostrożność wobec podejrzanych wiadomości, załączników, telefonów oraz stron podszywających się pod banki i urzędy.
Podejrzanego bagażu nie wolno dotykać
Podczas obowiązywania stopni alarmowych służby apelują o zwracanie uwagi na nietypowe sytuacje. Chodzi zwłaszcza o:
- pozostawione bez opieki torby, walizki, plecaki i paczki,
- osoby zachowujące się nietypowo w pobliżu chronionych obiektów,
- samochody pozostawione w miejscach niedozwolonych,
- próby wejścia do pomieszczeń technicznych lub stref zamkniętych,
- fotografowanie zabezpieczeń i infrastruktury w podejrzanych okolicznościach.
Podejrzanego przedmiotu nie należy dotykać, otwierać ani przenosić. Trzeba oddalić się na bezpieczną odległość i powiadomić służby pod numerem 112.
To nie jest stan wyjątkowy ani sygnał, że doszło do ataku
Stopień alarmowy nie jest tym samym co konstytucyjny stan nadzwyczajny. Nie wprowadzono godziny policyjnej, zakazu podróżowania ani powszechnego obowiązku noszenia dokumentów.
Dla większości mieszkańców codzienne funkcjonowanie nie powinno się znacząco zmienić. Widoczna może być jednak większa liczba patroli, dokładniejsze sprawdzanie wejść do urzędów i szkół oraz dodatkowe kontrole w rejonie dworców, lotnisk, dużych imprez i obiektów infrastruktury krytycznej.
Najważniejszą zasadą pozostaje zachowanie spokoju i reagowanie na rzeczywiście nietypowe sytuacje. Obowiązujące stopnie mają przede wszystkim zwiększyć gotowość państwa oraz przyspieszyć działanie służb, gdyby pojawiło się konkretne zagrożenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.