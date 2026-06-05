Prezes polskiego giganta zatrzymany w USA. Chciał przechytrzyć polskie władze w amerykańskim mundurze
Akcja federalnych w bazie Fort Leonard Wood
Kulisy tego spektakularnego zatrzymania nagłośnił amerykański opiniotwórczy portal wojskowy Military.com, a oficjalne oświadczenie w tej sprawie wydało również wyspecjalizowane biuro U.S. Marshals Service. Do ujęcia 46-letniego polskiego biznesmena doszło 19 maja.
Agenci federalni wkroczyli na teren bazy wojskowej Fort Leonard Wood zlokalizowanej w stanie Missouri, gdzie Marcin Pióro przechodził właśnie intensywne szkolenie taktyczne. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony obrotem spraw, a polskie władze od dłuższego czasu deptały mu po piętach, wykorzystując do tego globalne kanały komunikacji policyjnej. Akcja amerykańskich służb była bezpośrednią odpowiedzią na wystawioną przez Interpol czerwoną notę oraz oficjalny wniosek ekstradycyjny złożony przez polską prokuraturę i resort sprawiedliwości.
Plan ucieczki prezesa: Z ustaleń amerykańskich dziennikarzy śledczych wynika, że Marcin Pióro precyzyjnie zaplanował swoją nową tożsamość i schronienie. Biznesmen zdołał pomyślnie przejść rekrutację i wstąpił w szeregi Gwardii Narodowej stanu Illinois. Za tą ryzykowną decyzją stał bardzo konkretny cel geopolityczny – Polak miał głęboką nadzieję, że dzięki aktywnej służbie w amerykańskich strukturach zbrojnych zdoła szybko i bezproblemowo uzyskać amerykańskie obywatelstwo, co mogłoby skutecznie zablokować procedurę odesłania go do kraju.
Kluczowe fakty dotyczące zatrzymania Marcina Pióro w Stanach Zjednoczonych
Poniższa tabela porządkuje najważniejsze parametry operacji przeprowadzonej przez amerykańskie agencje federalne na terenie poligonu.
Zestawienie danych operacyjnych z zatrzymania poszukiwanego biznesmena
|Kategoria informacji
|Szczegóły operacji i status podejrzanego
|Tożsamość i wiek zatrzymanego
|Marcin Pióro, 46 lat – prezes platformy finansowej Cinkciarz.pl.
|Dokładna data i miejsce akcji
|19 maja, baza wojskowa Fort Leonard Wood (stan Missouri).
|Jednostka wojskowa podejrzanego
|Gwardia Narodowa stanu Illinois (Illinois National Guard).
|Podstawa prawna zatrzymania
|* Czerwona nota Interpolu,
* Oficjalny wniosek ekstradycyjny polskich władz.
|Główny motyw wstąpienia do armii
|Chęć szybkiego wywalczenia amerykańskiego paszportu i obywatelstwa.
|Służby realizujące zatrzymanie
|Amerykańskie formacje federalne, w tym biuro U.S. Marshals.
Co czeka teraz szefa platformy finansowej?
Aresztowanie w sercu amerykańskiego ośrodka szkoleniowego definitywnie przekreśliło marzenia menedżera o wojskowej karierze za oceanem i uzyskaniu ochrony prawnej ze strony Waszyngtonu. Wdrożenie procedury opartej na czerwonej nocie Interpolu oznacza, że Marcin Pióro trafił do celi zabezpieczającej, gdzie będzie oczekiwał na decyzję amerykańskiego sądu federalnego w przedmiocie dopuszczalności ekstradycji.
Mimo iż prawo w USA przewiduje szczególną ścieżkę naturalizacji dla obcokrajowców służących w siłach zbrojnych, zatajenie międzynarodowych zarzutów karnych i ukrywanie się przed Interpolem automatycznie dyskwalifikuje kandydata z dalszych procedur imigracyjnych i wojskowych.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.