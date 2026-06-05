Prezes polskiego giganta zatrzymany w USA. Chciał przechytrzyć polskie władze w amerykańskim mundurze

Akcja federalnych w bazie Fort Leonard Wood

Kulisy tego spektakularnego zatrzymania nagłośnił amerykański opiniotwórczy portal wojskowy Military.com, a oficjalne oświadczenie w tej sprawie wydało również wyspecjalizowane biuro U.S. Marshals Service. Do ujęcia 46-letniego polskiego biznesmena doszło 19 maja.

Agenci federalni wkroczyli na teren bazy wojskowej Fort Leonard Wood zlokalizowanej w stanie Missouri, gdzie Marcin Pióro przechodził właśnie intensywne szkolenie taktyczne. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony obrotem spraw, a polskie władze od dłuższego czasu deptały mu po piętach, wykorzystując do tego globalne kanały komunikacji policyjnej. Akcja amerykańskich służb była bezpośrednią odpowiedzią na wystawioną przez Interpol czerwoną notę oraz oficjalny wniosek ekstradycyjny złożony przez polską prokuraturę i resort sprawiedliwości.