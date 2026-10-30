Prezydent Karol Nawrocki zawraca samolot nad Hiszpanią. Policja w Trybunale Konstytucyjnym, paraliż na szczytach władzy?
Eskalacja bezprecedensowego kryzysu ustrojowego w państwie zmusiła głowę państwa do dramatycznego kroku w powietrzu. Gdy prezydencka maszyna zmierzała z oficjalną delegacją do Afryki, w Warszawie rozegrały się sceny, które postawiły na równe nogi wszystkie służby i najważniejszych polityków w kraju. Wejście policji do gmachu sądu konstytucyjnego i nagłe odsunięcie kluczowych prezesów wywołały natychmiastową reakcję. Zobacz, dlaczego Karol Nawrocki przerwał lot i czy prosto z płyty lotniska ruszy na konfrontację!
Samolot zawrócił nad Hiszpanią. Dramatyczny wpis prezydenta na X
W piątkowy wieczór, 30 października 2026 roku, polska scena polityczna stanęła w obliczu wydarzeń o niespotykanej dotąd dynamice. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o natychmiastowym przerwaniu oficjalnego lotu zagranicznego do Senegalu i pilnym powrocie do kraju. Rządowy samolot z głową państwa na pokładzie wykonał nagły manewr zawrócenia nad terytorium Hiszpanii chwilę po godzinie 18:00.
– W takim momencie prezydent musi być w Polsce. Wracam – przekazał Karol Nawrocki w zwięzłym, dramatycznym komunikacie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter).
Prezydent wyruszył w podróż w piątek po południu. W sobotę miał rozpocząć roboczą wizytę w Dakarze w związku ze zbliżającymi się IV Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi Młodzieży. Sytuacja wewnętrzna w kraju sprawiła jednak, że priorytety dyplomatyczne zeszły na dalszy plan. Lądowanie prezydenckiej maszyny na warszawskim Okęciu zaplanowano na godzinę 21:30.
Policja w Trybunale Konstytucyjnym. Święczkowski i Sochański odsunięci od obowiązków
Bezpośrednią przyczyną radykalnego kroku głowy państwa były szokujące doniesienia z alei Szucha w Warszawie. Na terenie Trybunału Konstytucyjnego niespodziewanie pojawiły się patrole policji, co wywołało natychmiastowe spekulacje o próbie siłowego rozstrzygnięcia wielomiesięcznych sporów wokół tej instytucji.
Niemal w tym samym czasie na oficjalnej stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego opublikowano komunikat o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Decyzja ta oznacza faktyczną dekapitację kierownictwa najważniejszego organu kontroli konstytucyjnej w Polsce i pogrąża państwo w najpoważniejszym sporze kompetencyjnym ostatnich dekad.
Gorąca noc w stolicy: Śródmieście, Mokotów i Wola w cieniu ustrojowego wstrząsu
Wydarzenia z piątkowego wieczoru natychmiast postawiły w stan najwyższej gotowości stołeczne służby oraz środowiska polityczne w kluczowych dzielnicach Warszawy.
Epicentrum napięcia pozostaje stołeczne Śródmieście. W rejonie alei Szucha, gdzie mieści się gmach Trybunału Konstytucyjnego, zaroiło się od radiowozów, a wokół budynku zaczęli gromadzić się dziennikarze, parlamentarzyści i mieszkańcy zaniepokojeni interwencją służb. Kolumna prezydencka po wylądowaniu na Lotnisku Chopina ma przejechać przez Mokotów, a w kuluarach pojawia się pytanie, czy Karol Nawrocki uda się bezpośrednio do Pałacu Prezydenckiego, czy też pojawi się osobiście pod zablokowanym gmachem w Śródmieściu. Wstrząs odczuwalny jest również na sąsiedniej Woli, gdzie swoje sztaby i biura polityczne mają kluczowe ugrupowania parlamentarne – zwoływane w trybie pilnym narady mają wyznaczyć strategię na wypadek paraliżu instytucji państwa. Mieszkańcy Śródmieścia, Mokotowa i Woli z zapartym tchem wyczekują lądowania prezydenckiego samolotu i kolejnych kroków głowy państwa.
Najważniejsze fakty o przerwanej wizycie prezydenta i kryzysie w TK
Zobacz zestawienie kluczowych ustaleń dotyczących nagłego powrotu prezydenta do Polski:
- Zawrócenie samolotu nad Hiszpanią – prezydent Karol Nawrocki przerwał rejs do Senegalu po godz. 18:00.
- „Prezydent musi być w Polsce” – jednoznaczny wpis głowy państwa na platformie X.
- Odwołana wizyta w Dakarze – podróż na Igrzyska Olimpijskie Młodzieży została anulowana.
- Policja w Trybunale Konstytucyjnym – mundurowi wkroczyli na teren gmachu przy al. Szucha.
- Święczkowski i Sochański zawieszeni – zarządzenie przerwy w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK.
- Lądowanie o 21:30 – kolumna prezydencka z Mokotowa ruszy do Śródmieścia, możliwa wizyta w TK.
- Mobilizacja na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – polityczny alarm w stołecznych ośrodkach decyzyjnych.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.