Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Policja interweniuje, trzy osoby zatrzymane

30 października 2026 21:01 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niebezpieczne sceny przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Podczas piątkowego protestu część demonstrantów próbowała przedostać się przez ogrodzenie siedziby instytucji. Jak potwierdziła Komenda Stołeczna Policji, trzy osoby przeskoczyły przez płot i wtargnęły na teren Trybunału. Wszystkie zostały zatrzymane.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Protestujący przedostali się przez ogrodzenie

W piątek, 30 października, przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha w Warszawie doszło do gwałtownych incydentów.

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Według oficjalnego komunikatu Komendy Stołecznej Policji trzy osoby przeskoczyły przez ogrodzenie i dostały się na teren instytucji. Funkcjonariusze podjęli interwencję i zatrzymali uczestników zdarzenia.

W policjantów rzucano niebezpiecznymi przedmiotami

To nie był jedyny niepokojący incydent. Stołeczna policja poinformowała również, że w kierunku funkcjonariuszy rzucano niebezpiecznymi przedmiotami.

Mundurowi prowadzili działania mające na celu przywrócenie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w rejonie zgromadzenia.

Policja podkreśliła, że nie prowadzi interwencji wewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego.

Zatrzymanym może grozić nawet rok więzienia

Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, czynności wobec trzech zatrzymanych będą prowadzone w kierunku art. 193 Kodeksu karnego.

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Przepis dotyczy naruszenia miru domowego, w tym bezprawnego wdarcia się na ogrodzony teren.

Za takie przestępstwo grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących zatrzymanych

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