Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Policja interweniuje, trzy osoby zatrzymane
Niebezpieczne sceny przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Podczas piątkowego protestu część demonstrantów próbowała przedostać się przez ogrodzenie siedziby instytucji. Jak potwierdziła Komenda Stołeczna Policji, trzy osoby przeskoczyły przez płot i wtargnęły na teren Trybunału. Wszystkie zostały zatrzymane.
Protestujący przedostali się przez ogrodzenie
W piątek, 30 października, przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha w Warszawie doszło do gwałtownych incydentów.
Według oficjalnego komunikatu Komendy Stołecznej Policji trzy osoby przeskoczyły przez ogrodzenie i dostały się na teren instytucji. Funkcjonariusze podjęli interwencję i zatrzymali uczestników zdarzenia.
W policjantów rzucano niebezpiecznymi przedmiotami
To nie był jedyny niepokojący incydent. Stołeczna policja poinformowała również, że w kierunku funkcjonariuszy rzucano niebezpiecznymi przedmiotami.
Mundurowi prowadzili działania mające na celu przywrócenie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w rejonie zgromadzenia.
Policja podkreśliła, że nie prowadzi interwencji wewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego.
Zatrzymanym może grozić nawet rok więzienia
Jak przekazała Komenda Stołeczna Policji, czynności wobec trzech zatrzymanych będą prowadzone w kierunku art. 193 Kodeksu karnego.
Przepis dotyczy naruszenia miru domowego, w tym bezprawnego wdarcia się na ogrodzony teren.
Za takie przestępstwo grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących zatrzymanych
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.