Prezydent pilnie wraca do kraju. Wiadomo, co zrobi po powrocie
Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i zawrócił do Polski w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Wiadomo już, jaki będzie jeden z jego pierwszych kroków po powrocie. Jak przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, głowa państwa spotka się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. Zapowiedź pojawiła się w dniu protestów i interwencji policji przy siedzibie TK.
Decyzja o przerwaniu zagranicznej podróży zapadła w piątek, 30 października. Karol Nawrocki leciał do Dakaru, gdzie miał uczestniczyć w wydarzeniach związanych z IV Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi Młodzieży oraz odbyć rozmowy z władzami Senegalu. Zamiast kontynuować lot, prezydencki samolot zawrócił nad Hiszpanią w kierunku Warszawy. Kancelaria Prezydenta oficjalnie potwierdziła, że przyczyną były wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym.
Prezydent zawrócił samolot. Po powrocie ma spotkać się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego
Prezydent poinformował o decyzji w mediach społecznościowych. „W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam” – napisał Karol Nawrocki. Niedługo później pojawiła się informacja o planowanym spotkaniu ze Zbigniewem Kapińskim, którą przekazał Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta.
Zbigniew Kapiński pełni funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego od 27 maja 2026 roku. Został powołany na to stanowisko przez Karola Nawrockiego. Zapowiedziana rozmowa odbywa się w kontekście ostrego konfliktu dotyczącego składu i kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego. Nie ogłoszono jednak, jakie konkretne decyzje miałyby zapaść podczas spotkania. Sama zapowiedź rozmowy nie oznacza jeszcze podjęcia nowych kroków prawnych przez prezydenta lub Sąd Najwyższy.
Co wydarzyło się przed Trybunałem Konstytucyjnym?
W piątek przy siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w alei Szucha w Warszawie pojawili się demonstranci i policjanci. W tym samym czasie na stronie Trybunału opublikowano informację o zarządzeniu miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Zarządzenia miała wydać Anna Korwin-Piotrowska, należąca do grupy sędziów wybranych przez Sejm, których status jest przedmiotem sporu.
Dotychczasowe kierownictwo Trybunału zakwestionowało te działania i podtrzymało, że Święczkowski oraz Sochański nadal pełnią swoje funkcje. Spór wiąże się z wcześniejszym konfliktem dotyczącym ślubowania części sędziów wybranych przez Sejm. Jedna strona uważa, że mogą oni wykonywać obowiązki sędziowskie, druga nie uznaje skuteczności ślubowania złożonego bez osobistego udziału prezydenta.
Komenda Stołeczna Policji wyjaśniła, że funkcjonariusze podjęli czynności w związku z informacją o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa sędziów i pracowników. Policja zaprzeczyła przy tym doniesieniom, jakoby weszła do budynku Trybunału i siłowo usunęła z niego Straż Trybunalską. Obecność policjantów nie rozstrzyga prawnego sporu o kierownictwo instytucji.
Na ten moment potwierdzona jest decyzja prezydenta o powrocie do Polski oraz zapowiedź spotkania z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Nie przedstawiono jeszcze rezultatów tej rozmowy ani nowych decyzji, które miałyby zakończyć spór wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.