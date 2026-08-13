Prezydent podpisał ustawę. Nawet 100 tys. zł bez podatku Belki
Prezydent złożył podpis pod ustawą wprowadzającą Ogólne Konto Inwestycyjne (OKI), co oznacza najbardziej rewolucyjną zmianę w polskim systemie oszczędzania od czasu powstania rachunków IKE i IKZE. Nowe regulacje znoszą 19-procentowy podatek od dochodów kapitałowych dla zysków wypracowanych w ramach ustawowego limitu. Przełom finansowy najsilniej odczują mieszkańcy stolicy, a w stołecznym zagłębiu bankowym na Woli domy maklerskie odnotowują rekordowe zapytania od przyszłych inwestorów.
Zwolnienie z 19 proc. podatku Belki do limitu 100 tys. zł rocznie
Naczelnym założeniem uchwalonych przepisów jest stymulowanie długoterminowych oszczęddności obywateli oraz budowanie kapitału rodzinnego. Ogólne Konto Inwestycyjne pozwala na coroczne wpłaty do wysokości 100 tys. zł, a wypracowane na nim zyski z akcji, obligacji skarbowych, funduszy inwestycyjnych czy lokat bankowych są w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W odróżnieniu od dotychczasowych instrumentów emerytalnych, wypłata zgromadzonych środków z rachunku OKI nie wymaga osiągnięcia wieku emerytalnego i może nastąpić w dowolnym momencie bez utraty wypracowanego kapitału głównego.
Podstawą prawną nowych rozwiązań jest ustawa z dnia 24 lipca 2026 r. o Ogólnym Koncie Inwestycyjnym oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1890). Przepisy precyzują, że każdy obywatel posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz polską rezydencję podatkową może posiadać wyłącznie jedno konto typu OKI. System weryfikacji tożsamości inwestorów oparto na integracji z krajowym rejestrem skarbowym, co wyklucza możliwość zakładania równoległych rachunków w kilku instytucjach finansowych jednocześnie.
Mechanizm ulgi podatkowej działa na zasadzie corocznego odnawiania limitu zysków kapitałowych. Podatnik nie musi samodzielnie rozliczać przychodów z giełdy czy odsetek w rocznym formularzu PIT-38, ponieważ dom maklerski lub bank prowadzący rachunek automatycznie stosuje zwolnienie na poziomie stawki zerowej. Jeżeli roczny zysk wygenerowany na koncie przekroczy wyznaczony progiem ustawowym limit, nadwyżka zostanie opodatkowana standardową stawką 19 proc. pobieraną automatycznie przez instytucję prowadzącą rachunek. Co istotne, ulga obejmuje również dywidendy wypłacane przez spółki giełdowe notowane na rynku podstawowym oraz na NewConnect.
Eksperci podatkowi zwracają uwagę, że wprowadzenie OKI znosi dotychczasowe skomplikowane wymogi dotyczące rozliczania strat z lat ubiegłych. W ramach jednego konta inwestor może swobodnie kompensować zyski ze sprzedaży akcji ze stratami poniesionymi na obligacjach czy funduszach w danym roku podatkowym. To kluczowe ułatwienie dla osób, które dotychczas unikały rynku kapitałowego z powodu barier biurokratycznych i konieczności wypełniania trudnych załączników podatkowych.
Ponad 520 tys. inwestorów w Warszawie. Śródmieście, Wola i Mokotów na czele zmian
Warszawa jest niekwestionowaną stolicą polskiego rynku kapitałowego, gdzie bije serce krajowej giełdy oraz większości instytucji finansowych. Na terenie Mazowsza zarejestrowanych jest ponad 520 tys. indywidualnych rachunków maklerskich, z czego aż trzy czwarte należy do osób mieszkających w granicach Warszawy. Wejście w życie ustawy o OKI wywołało masowe przenoszenie aktywów z tradycyjnych kont oszczędnościowych na nowe rachunki inwestycyjne.
Głównym centrum obsługi przyszłych posiadaczy kont OKI stały się nowo wybudowane biurowce na warszawskiej Woli w rejonie Ronda Daszyńskiego, gdzie swoje centralne siedziby mają największe polskie banki i domy maklerskie. Z kolei przy ul. Książęcej w dzielnicy Śródmieście, w bezpośrednim sąsiedztwie Giełdy Papierów Wartościowych, maklerzy przygotowują specjalne pakiety edukacyjne i gotowe portfele obligacyjno-akcyjne dostosowane do wymogów nowej ustawy. Analitycy szacują, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania programu stołeczni inwestorzy wpłacą na rachunki OKI ponad 3,5 mld zł.
Zainteresowanie nowym produktem oszczędnościowym rozkłada się nierównomiernie na stołecznej mapie. Największą gęstość przyszłych posiadaczy rachunków OKI odnotowuje się na terenie dzielnic Mokotów, Ursynów oraz Żoliborz, gdzie wskaźnik uzbieranych oszczędności na gospodarstwo domowe należy do najwyższych w kraju. Popyt nakręcają również młodzi pracownicy sektora technologicznego i korporacyjnego z dzielnicy Mokotów, traktujący nowe konto jako alternatywę dla lokowania nadwyżek finansowych na nisko oprocentowanych lokatach bankowych.
Placówki bankowe w dzielnicy Śródmieście raportują rosnącą liczbę konsultacji indywidualnych dotyczących konwersji środków z klasycznych lokat na fundusze indeksowe ETF dostępny w ramach OKI. Wielu seniorów mieszkających na Ochocie i Bielanach pyta o możliwość bezpiecznego lokowania kapitału w 4-letnie i 10-letnie detaliczne obligacje skarbowe bez konieczności oddawania urzędowi skarbowemu niemal jednej piątej wypracowanego zysku.
Nadzór KNF przy ul. Pięknej i kary za próbę obejścia limitów wpłat
Wdrożenie nowego instrumentu finansowego wiąże się z rygorystycznym nadzorem ze strony organów państwowych. Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej w Warszawie wydała wytyczne dla wszystkich banków oraz domów maklerskich oferujących prowadzenie rachunków OKI. Instytucje finansowe muszą wdrożyć przejrzyste procedury informacyjne, zapobiegające oferowaniu produktów o zbyt wysokim poziomie ryzyka osobom bez odpowiedniego doświadczenia inwestycyjnego.
Równolegle Krajowa Administracja Skarbowa oraz Izba Administracji Skarbowej w Warszawie przy ul. Felińskiego uruchomiły automatyczny system ewidencji rachunków OKI. System ten w czasie rzeczywistym weryfikuje, czy dany podatnik nie założył drugiego konta w innej instytucji pod innym adresem zamieszkania. Zgodnie z art. 28 ustawy o OKI, próba zatajenia posiadania innego rachunku lub celowe przekroczenie limitów wpłat skutkuje utratą prawa do zwolnienia podatkowego dla całego portfela oraz nałożeniem sankcji karno-skarbowej w wysokości do 120 stawek dziennych.
Eksperci rynku finansowego zwracają uwagę, że wprowadzenie OKI wywrze ogromny wpływ na polski rynek giełdowy. Napływ świeżego kapitału od inwestorów detalicznych osłabi presję spadkową na indeksy GPW oraz zwiększy płynność rodzimych spółek giełdowych. Dla małych inwestorrów z warszawskiej Pragi-Południe czy Bemowa oznacza to realną szansę na ochronę kapitału przed inflacją bez konieczności ponoszenia skomplikowanych kosztów obsługi podatkowej.
Jak krok po kroku założyć Ogólne Konto Inwestycyjne i korzystać z ulgi podatkowej
Zobacz zestaw konkretnych kroków, które musisz podjąć, aby założyć rachunek OKI i uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych:
- Wybierz instytucję prowadzącą OKI – porównaj opłaty za prowadzenie rachunku w bankach i domach maklerskich posiadających zezwolenie KNF.
- Złóż oświadczenie o braku innego konta OKI – wypełnij elektroniczny formularz weryfikacyjny powiązany z Twoim numerem PESEL i profilem zaufanym.
- Określ swój profil ryzyka inwestycyjnego – przejdź ankietę MiFID wymaganą przez przepisy prawa przed rozpoczęciem inwestowania w akcje czy fundusze.
- Wpłać środki do wysokości limitu – pamiętaj, że maksymalna roczna suma wpłat na rachunek OKI wynosi dokładnie 100 tys. zł.
- Monitoruj roczne zyski kapitałowe – śledź zestawienia w bankowości elektronicznej, by upewnić się, że nie przekraczasz progu zwolnienia podatkowego.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.