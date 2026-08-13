Próba zamachu w Warszawie. ABW i służby USA zapobiegły tragedii. Zatrzymano obywatela Rosji
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z policją zatrzymała 7 sierpnia obywatela Rosji, który na zlecenie rosyjskich służb przygotowywał zabójstwo mężczyzny posiadającego obywatelstwo amerykańskie i ukraińskie. Do zamachu miało dojść w Warszawie – poinformował w czwartek premier Donald Tusk, a szczegóły operacji potwierdził minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Co powiedział premier?
Podczas konferencji prasowej Tusk przekazał, że zatrzymany Rosjanin został zwerbowany przez rosyjskie służby i miał wykonać, jak to ujął, egzekucję, właśnie tu w Warszawie, na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie. Premier podkreślił, że planowany cel zamachu był osobą niewygodną dla reżimu Władimira Putina. W ostatniej chwili, dzięki akcji ABW i policji, udało się tej egzekucji, temu zamachowi, zapobiec – powiedział Tusk, dziękując jednocześnie służbom amerykańskim za współpracę przy operacji.
Szef rządu zaznaczył, że to pierwsza tego rodzaju sytuacja, w której na zlecenie rosyjskie ktoś decyduje się na zamach wobec obywatela Stanów Zjednoczonych na terytorium innego kraju należącego do NATO. Zapowiedział też, że polskie służby będą działać z jeszcze większą intensywnością, by zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski i innych państw na terenie kraju – jak ujął to premier, trzeba przyjąć założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować osoby dla siebie niewygodne w różnych miejscach na świecie.
Komunikat ministra Siemoniaka
Informację o zatrzymaniu jako pierwszy upublicznił na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. 7 sierpnia br. ABW we współpracy z policją zatrzymała obywatela Rosji, który na zlecenie obcej służby przygotowywał zabójstwo obywatela USA ukraińskiego pochodzenia. Do zabójstwa miało dojść w Warszawie. Operacja była realizowana we współpracy ze służbami USA – napisał Siemoniak.
Na razie władze nie ujawniły dalszych szczegółów dotyczących tożsamości zatrzymanego ani planowanej ofiary zamachu, ani statusu toczącego się postępowania. Sprawa pozostaje rozwojowa, a polskie służby – jak zapowiedział premier – będą kontynuować działania mające zapobiec podobnym próbom w przyszłości. To kolejny w ostatnich miesiącach przypadek ujawnienia przez ABW działań rosyjskich służb wymierzonych w osoby przebywające na terenie Polski, co świadczy o rosnącej aktywności tego typu operacji na terytorium kraju.
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