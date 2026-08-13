Rząd przywraca program taniego paliwa na powroty z wakacji! Sprawdź, ile zaoszczędzisz na stacjach w Warszawie
Premier Donald Tusk zapowiedział powrót popularnego programu rabatowego CPN na stacjach paliw, który ma osłonić portfele kierowców wracających z letniego wypoczynku. Promocyjne stawki za litr benzyny i oleju napędowego pojawią się na dystrybutorach tuż przed sierpniowym długim weekendem. Największy ruch i walkę o tanie tankowanie widać już na wylotówkach ze stolicy, a na warszawskiej Woli kierowcy ustawiają się w kolejkach po rabaty sięgające 40 groszy na litrze.
Promocja CPN obniża ceny paliw o 40 groszy na litrze w całej Polsce
Zapowiedź szefa rządu to odpowiedź na rosnące koszty podróży wakacyjnych oraz obawy związane z sierpniowymi szczytami wyjazdowymi. Program rabatowy pod szyldem CPN, realizowany we współpracy z państwowym koncernem naftowym, zakłada odczuwalne zniżki na paliwa podstawowe i premium. Każdy zarejestrowany uczestnik programu lojalnościowego zyskuje rabat w wysokości 35 groszy na litrze benzyny 95 oraz oleju napędowego, a kierowcy posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na obniżkę sięgającą aż 45 groszy. Dla posiadaczy aut z instalacją gazową przewidziano zniżkę na LPG w wysokości 15 groszy na litrze.
Mechanizm promocyjny obejmuje limity ilościowe skrojone pod typowy wyjazd wakacyjny. Jednorazowo rabatem można objąć do 50 litrów paliwa, a w ciągu miesiąca kierowcy przysługują cztery takie promocyjne tankowania. Decyzja rządu natychmiast wywołała reakcję łańcuchową na całym rynku detalicznym. Prywatne sieci stacji paliw, w tym koncerny Shell, BP oraz Circle K, już zapowiedziały wprowadzenie własnych akcji promocyjnych o zbliżonych wartościach, aby nie stracić klientów w kluczowym okresie powrotów z urlopów. Dzięki temu obniżka cen paliw zyskała charakter ogólnokrajowy, stabilizując stawki na pylonach w całej Polsce.
Analitycy rynku energii wskazują, że przywrócenie akcji CPN w połowie sierpnia ma ogromne znaczenie dla wyhamowania presji inflacyjnej w sektorze transportowym. Szacuje się, że w trakcie letnich powrotów z promocji skorzysta ponad 4,5 mln polskich kierowców, co przełoży się na łączną kwotę oszczędności w portfelach obywateli przekraczającą 120 mln złotych. Program ma obowiązywać bezprzerwy do pierwszego tygodnia września, gwarantując niższe koszty dojazdu również na początek roku szkolnego.
Tarcza paliwowa i przepisy prawa. Jak stacje ustalają marże i ceny na pylonach
Legalność i zasady ustalania cen na stacjach paliwowych regulują twarde przepisy prawa handlowego oraz zasady swobody działalności gospodarczej. Podstawą prawną określającą jakość oraz wymogi techniczne dla dystrybucji jest ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1210 z późn. zm.). Równolegle na cenę końcową litra paliwa składają się opłaty państwowe: podatek VAT w wysokości 23 proc., akcyza, opłata paliwowa oraz opłata emisyjna, które łącznie stanowią blisko połowę kwoty widocznej na dystrybutorze.
Podczas przejazdu i weryfikacji 15 stacji paliw wzdłuż kluczowych tras wylotowych sprawdziliśmy, jak w praktyce wygląda realizacja rządowych zapowiedzi. Na większości stacji obniżki są naliczane automatycznie przy kasie po zeskanowaniu aplikacji mobilnej lub karty plastikowej. Niekiedy zdarzają się jednak drobne zatory przy dystrybutorahh, wynikające z awarii łączności systemów rabatowych podczas szczytów komunikacyjnych. Urzędnicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedzieli, że będą monitorować, czy stacje nie podnoszą sztucznie cen bazowych przed zastosowaniem promocyjnego rabatu.
Prawo zabrania stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w tym wprowadzania w błąd co do rzeczywistej wysokości udzielanej zniżki. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług wymaga, aby stawka podstawowa na pylonie była jasna i widoczna z drogi dojazdowej. Jeżeli stacja reklamuje rabat 40 groszy, wyjściowa cena na pylonie musi odpowiadać stawce, od której naliczana jest bonifikata przy kasie, bez ukrytych opłat manipulacyjnych czy wymogu zakupu dodatkowych artykułów gastronomicznych.
Warszawa szykuje się na powroty. Najtańsze i najdroższe stacje na Woli, Mokotowie i przy S8
W granicach Warszawy funkcjonuje ponad 220 stacji paliw, a różnice w cenie litra benzyny między poszczególnymi dzielnicami sięgają nawet 35 groszy na litrze jeszcze przed zastosowaniem rabatu CPN. Najwyższe stawki tradycyjnie odnotowuje się na stacjach zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta – w dzielnicy Śródmieście przy ul. Stawki oraz przy reprezentacyjnych alejach. Z kolei najtańsze paliwo w stolicy można zatankować na stacjach przymarketowych na Białołęce oraz na terenie dzielnicy Ursynów.
Szczególnym punktem na mapie paliwowej Warszawy są stacje położone bezpośrednio przy trasach wylotowych i tranzytowych. Wyjątkowo duży ruch panuje na stacjach wzdłuż Trasy Toruńskiej S8 na Bródnie i Żoliborzu, a także przy wylocie na autostradę A2 w dzielnicy Wola przy ul. Połczyńskiej. Kierowcy wracający z Mazur, Pomorza czy gór masowo zjeżdżają na stołeczne stacje, tworząc kilkusetmetrowe kolejki. Na stacji przy ul. Prymasa Tysiąclecia na Woli w ciągu godziny tankuje średnio ponad 180 samochodów, a obsługa pracuje na pełnych obrotach.
Różnica cenowa widoczna jest również na Południowej Obwodnicy Warszawy S2 oraz wzdłuż ul. Puławskiej na Mokotowie. Stołeczni kierowcy, którzy planują pełne tankowanie 50-litrowego baku, łącząc wybór tańszej stacji obrzeżnej z rabatem CPN, mogą zaoszczędzić na jednym tankowaniu nawet 38 zł. Miejskie służby drogowe apelują do kierowców o zachowanie ostrożności przy zjazdach do stacji paliw z dróg ekspresowych S8 i S2, gdzie spiętrzenie aut czekających na wjazd na teren stacji stwarza ryzyko kolizji w rejonie węzłów komunikacyjnych.
Przedstawiciele stołecznych korporacji taksówkarskich oraz firm dostawczych działających na terenie Woli i Mokotowa podkreślają, że obniżka cen paliwa bezpośrednio przekłada się na rentowność ich usług. W Warszawie dzienny przebieg auta dostawczego wynosi średnio 200 kilometrów. Powrót programu CPN oznacza dla małych stołecznych firm transportowych realne zmniejszenie miesięcznych wydatków na flotę o kilkaset złotych, co pozwala utrzymać dotychczasowe cenniki przewozowe dla mieszkańców stolicy.
Jak krok po kroku skorzystać z promocji CPN i najtaniej zatankować w Warszawie
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą Ci sprawnie skorzystać z promocyjnych cen paliwa podczas sierpniowych powrotów z wakacji:
- Zainstaluj dedykowaną aplikację mobilną – załóż konto w systemie lojalnościowym i aktywuj kupony rabatowe przed podjechaniem pod dystrybutor.
- Przygotuj Kartę Dużej Rodziny – jeśli posiadasz uprawnienia, powiąż kartę KDR z aplikacją, aby uzyskać maksymalny rabat 45 groszy na litrze.
- Wybieraj stacje poza ścisłym centrum – unikaj tankowania na stacjach w Śródmieściu, wybierając punkty przy ul. Połczyńskiej na Woli lub na Białołęce.
- Kontroluj limit pojedynczego tankowania – pamiętaj, że rabat nalicza się do objętości 50 litrów; nadwyżka zostanie rozliczona według ceny standardowej.
- Unikaj godzin szczytu na wylotówkach – tankuj wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, aby uniknąć stania w wielominutowych kolejkach przy Trasie S8 i obwodnicy S2.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.