Pilne! Dwie stacje metra zamknięte. Pociąg jeździ w dwóch pętlach. Na miejsce zmierza policja
Na stacji metra Ursynów znaleziono pozostawiony bagaż, co spowodowało poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów linii M1. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez służby, metro nie jeździ na całej trasie, tylko w dwóch oddzielnych pętlach.
Jak obecnie kursuje metro?
Pierwsza pętla obejmuje odcinek od Kabat do Stokłosów, a druga – od Wilanowskiej do Młocin. Między Stokłosami a Wilanowską, czyli w rejonie samego Ursynowa, pociągi obecnie nie kursują. Pasażerowie chcący przejechać przez ten fragment trasy muszą liczyć się z koniecznością znalezienia alternatywnego połączenia, dopóki utrudnienia nie zostaną odwołane.
Zamknięte są stacje Służew i Ursynów. Kursuje za nie linia ZM1 oraz 193.
Sprawdź alternatywne połączenie, zanim wyjdziesz na peron
Jeśli Twoja trasa prowadzi przez odcinek między Stokłosami a Wilanowską, rozważ skorzystanie z komunikacji autobusowej lub tramwajowej kursującej w tym rejonie, zamiast czekać na wznowienie normalnego ruchu metra – podobne sytuacje związane z pozostawionym bagażem bywają wyjaśniane stosunkowo szybko, ale czas potrzebny na kontrolę przez służby trudno przewidzieć z góry. Warto na bieżąco sprawdzać komunikaty Metra Warszawskiego i Warszawskiego Transportu Publicznego, żeby wiedzieć dokładnie, kiedy pociągi wrócą na pełną trasę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.