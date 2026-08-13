Pilne! Dwie stacje metra zamknięte. Pociąg jeździ w dwóch pętlach. Na miejsce zmierza policja

13 sierpnia 2026 16:13 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

 

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Na stacji metra Ursynów znaleziono pozostawiony bagaż, co spowodowało poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów linii M1. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez służby, metro nie jeździ na całej trasie, tylko w dwóch oddzielnych pętlach.

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Policjanci stojący na stacji metra. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Policjanci stojący na stacji metra. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Jak obecnie kursuje metro?

Pierwsza pętla obejmuje odcinek od Kabat do Stokłosów, a druga – od Wilanowskiej do Młocin. Między Stokłosami a Wilanowską, czyli w rejonie samego Ursynowa, pociągi obecnie nie kursują. Pasażerowie chcący przejechać przez ten fragment trasy muszą liczyć się z koniecznością znalezienia alternatywnego połączenia, dopóki utrudnienia nie zostaną odwołane.

Zamknięte są stacje Służew i Ursynów. Kursuje za nie linia ZM1 oraz 193.

13.08.2026. Infografika przedstawia utrudnienia w metrze.
Fot. WTP.

 Sprawdź alternatywne połączenie, zanim wyjdziesz na peron

Jeśli Twoja trasa prowadzi przez odcinek między Stokłosami a Wilanowską, rozważ skorzystanie z komunikacji autobusowej lub tramwajowej kursującej w tym rejonie, zamiast czekać na wznowienie normalnego ruchu metra – podobne sytuacje związane z pozostawionym bagażem bywają wyjaśniane stosunkowo szybko, ale czas potrzebny na kontrolę przez służby trudno przewidzieć z góry. Warto na bieżąco sprawdzać komunikaty Metra Warszawskiego i Warszawskiego Transportu Publicznego, żeby wiedzieć dokładnie, kiedy pociągi wrócą na pełną trasę.

 

 

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