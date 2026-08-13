Masz komórkę lokatorską w Warszawie? Możesz zapłacić nawet kilkaset złotych rocznie. Ratusz wyjaśnia za co
Większość mieszkańców Warszawy zakłada, że komórka lokatorska to po prostu dodatkowy metraż doliczony do mieszkania – i w większości przypadków tak właśnie jest. Urząd miasta wprost jednak wyjaśnia, że jeśli komórka została prawnie wyodrębniona jako lokal niemieszkalny i ma własną, osobną księgę wieczystą, przestaje być traktowana jak część mieszkania i staje się zupełnie odrębnym przedmiotem opodatkowania – ze stawką kilkukrotnie wyższą niż ta, którą znasz z rachunku za mieszkanie.
Dwa różne statusy prawne, dwie różne stawki
Wszystko zależy od tego, jak komórka została opisana w dokumentach, a nie od tego, jak faktycznie z niej korzystasz. Jeśli komórka jest tak zwaną przynależnością do lokalu mieszkalnego – czyli w akcie notarialnym figuruje razem z mieszkaniem, bez osobnej księgi wieczystej – jej powierzchnia po prostu dolicza się do powierzchni użytkowej mieszkania i jest opodatkowana dokładnie tą samą, niską stawką co reszta lokalu. Inaczej wygląda sytuacja, gdy komórka stanowi odrębną nieruchomość lokalową z własną księgą wieczystą – najczęściej zdarza się to w większych budynkach, gdzie deweloper wydzielił całą kondygnację piwniczną czy halę garażową jako osobny lokal niemieszkalny, a poszczególne komórki są w niej sprzedawane jako udziały lub wydzielone części tego lokalu.
Ile to realnie kosztuje – konkretne stawki na 2026 rok
Różnica w praktyce jest ogromna. Stawka podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych w Warszawie wynosi w 2026 roku 1,25 złotego za metr kwadratowy powierzchni użytkowej rocznie. Komórka lokatorska z odrębną księgą wieczystą kwalifikuje się natomiast jako tak zwany budynek pozostały, dla którego maksymalna stawka wynosi aż 12 złotych za metr kwadratowy – niemal dziesięciokrotnie więcej. Dla typowej, pięciometrowej komórki oznacza to różnicę między 6,25 złotego a 60 złotymi rocznie. Kwota może wydawać się niewielka, ale sam mechanizm – dziesięciokrotnie wyższa stawka za dokładnie to samo pomieszczenie, tylko z powodu innego zapisu w księdze wieczystej – zaskakuje większość właścicieli, którzy nigdy nie mieli powodu, by to sprawdzić.
Skąd bierze się to rozróżnienie
Zasadę tę potwierdza wprost oficjalne stanowisko urzędu miasta, dostępne na portalu Warszawa 19115 – jeżeli komórka lokatorska została wyodrębniona jako lokal o charakterze niemieszkalnym, stanowiący odrębną nieruchomość, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania i nie może być opodatkowana stawką właściwą dla nieruchomości mieszkalnych. To nie jest jednorazowa interpretacja dotycząca wyłącznie komórek – dokładnie ten sam mechanizm obowiązuje w przypadku miejsc postojowych w halach garażowych wydzielonych jako osobny lokal niemieszkalny. W praktyce urzędów skarbowych i podatkowych zdarzały się już konkretne sprawy, w których udziały w wydzielonej hali garażowej, obejmujące zarówno miejsca parkingowe, jak i znajdujące się w tej samej hali komórki lokatorskie, zostały opodatkowane stawką podstawową jako budynek pozostały, mimo że służyły wyłącznie mieszkańcom tego samego budynku mieszkalnego.
To rozróżnienie działa też w innych podatkach
Warto wiedzieć, że status prawny komórki – przynależność czy odrębna nieruchomość – ma znaczenie nie tylko przy podatku od nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 listopada 2024 roku (sygnatura II FSK 300/22) orzekł, że jeśli miejsce postojowe i komórka lokatorska nie stanowią odrębnych nieruchomości lokalowych, kupujący może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym przy ich zakupie – tej samej ulgi, z której korzysta się przy zakupie samego mieszkania. Gdyby te same pomieszczenia miały odrębne księgi wieczyste, takiej ulgi by nie było. To pokazuje, że jeden, z pozoru drobny szczegół formalny – czy komórka ma własną księgę wieczystą, czy nie – wpływa na rozliczenia podatkowe znacznie szerzej niż tylko na coroczny podatek od nieruchomości.
Sprawdź swoją księgę wieczystą, zanim złożysz deklarację
Najprostszym sposobem na sprawdzenie własnej sytuacji jest zajrzenie do aktu notarialnego zakupu mieszkania oraz do księgi wieczystej – jeśli komórka lokatorska ma tam własny, osobny numer księgi wieczystej, różny od numeru księgi Twojego mieszkania, prawdopodobnie podlega wyższej stawce jako budynek pozostały. Jeśli natomiast komórka jest wymieniona w tej samej księdze co mieszkanie, jako jego przynależność, możesz spać spokojnie – jej powierzchnia jest opodatkowana tak samo jak reszta lokalu.
Jeśli po sprawdzeniu okaże się, że Twoja komórka rzeczywiście ma odrębną księgę wieczystą, upewnij się, że w złożonej wcześniej deklaracji podatkowej IN-1 jej powierzchnia została wykazana we właściwej rubryce dla budynków pozostałych, a nie omyłkowo doliczona do powierzchni mieszkalnej – błąd w tym zakresie, czy to na Twoją korzyść, czy niekorzyść, prędzej czy później wyjdzie na jaw podczas weryfikacji przez urząd. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Biurem Podatków i Egzekucji Urzędu Miasta Warszawy albo właściwym urzędem dzielnicy, gdzie na podstawie numeru księgi wieczystej urzędnik jednoznacznie potwierdzi, jaka stawka faktycznie Cię dotyczy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.