Próbne matury i egzamin ósmoklasisty 2026. Wiemy, kiedy uczniowie zasiądą do testów

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła oficjalne terminy próbnych matur i egzaminu ósmoklasisty na rok szkolny 2025/2026. Próby maturalne odbędą się w dwóch turach – od 12 do 16 stycznia oraz od 4 do 6 marca 2026 roku. Z kolei ósmoklasiści podejdą do egzaminu w dniach 12–14 stycznia. Choć udział w testach nie jest obowiązkowy, dla wielu szkół i uczniów to ważna próba generalna przed wiosennymi egzaminami.
Szkoły, które zdecydują się przeprowadzić próbne testy, otrzymają arkusze egzaminacyjne przygotowane przez CKE w ramach tzw. Formuły 2023, obejmującej zarówno poziom podstawowy, jak i rozszerzony.
Egzamin ósmoklasisty – pierwsze wyzwanie uczniów
W dniach 12–14 stycznia 2026 roku uczniowie klas ósmych będą mogli sprawdzić swoje przygotowanie do egzaminu kończącego szkołę podstawową.
- 12 stycznia – język polski
- 13 stycznia – matematyka
- 14 stycznia – język angielski
Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godz. 9:00, a ich forma będzie odpowiadała właściwemu egzaminowi państwowemu zaplanowanemu na maj.
Matura próbna – dwa terminy, wiele przedmiotów
Dla przyszłych maturzystów CKE przygotowała dwa terminy prób: styczniowy i marcowy. W styczniu egzaminy dotyczyć będą przedmiotów rozszerzonych, natomiast w marcu – obowiązkowych.
Terminy styczniowe (12–16 stycznia 2026):
- 12 stycznia – rano historia sztuki, po południu historia muzyki
- 13 stycznia – rano fizyka, po południu filozofia
- 14 stycznia – rano biologia, po południu historia
- 15 stycznia – rano chemia, po południu geografia
- 16 stycznia – rano wiedza o społeczeństwie
Egzaminy w sesji porannej rozpoczną się o godz. 9:00, a w popołudniowej – o 14:00.
Terminy marcowe (4–6 marca 2026):
- 4 marca – język polski (poziom podstawowy)
- 5 marca – matematyka (poziom podstawowy)
- 6 marca – język angielski (poziom podstawowy)
To właśnie te trzy egzaminy są obowiązkowe i decydują o uzyskaniu świadectwa maturalnego.
CKE podkreśla, że przeprowadzenie próbnych egzaminów jest dobrowolne, jednak większość szkół decyduje się je zorganizować, traktując je jako najlepszy sprawdzian gotowości uczniów przed egzaminami państwowymi. To także okazja, by poznać strukturę arkuszy, rodzaj poleceń i sposób oceniania.
Nowa formuła, stare emocje
Choć egzaminy próbne nie mają wpływu na końcowy wynik matury czy egzaminu ósmoklasisty, dla wielu uczniów stanowią kluczowy moment przygotowań. Pozwalają oswoić się z presją i sprawdzić, na jakim etapie nauki się znajdują. Nauczyciele natomiast wykorzystują wyniki do dostosowania planu powtórek i skupienia się na najtrudniejszych zagadnieniach.
Wszystkie arkusze oraz odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, by umożliwić uczniom samodzielne sprawdzenie wyników i ocenę postępów.
