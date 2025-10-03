Proboszcz w rękach CBA! Milionowe oszustwo wyszło na jaw
CBA zatrzymało 12 osób, w tym proboszcza z powiatu mińskiego, w śledztwie dotyczącym fikcyjnych darowizn i wyłudzeń podatkowych. Według ustaleń straty Skarbu Państwa sięgają 2,6 mln zł, a sześciu podejrzanych – z duchownym na czele – trafiło do aresztu.
CBA zatrzymało proboszcza i 11 osób. Fikcyjne darowizny i milionowe straty Skarbu Państwa
Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło grupę, która przez lata miała zajmować się wyłudzaniem podatku dochodowego poprzez fikcyjne darowizny na rzecz parafii. Wśród zatrzymanych znalazł się proboszcz z powiatu mińskiego. Sąd zdecydował o aresztowaniu sześciu osób.
Funkcjonariusze CBA przeprowadzili działania w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. Zatrzymano łącznie 12 osób – duchownego, menedżerów spółek i prywatnych przedsiębiorców. Podczas akcji zabezpieczono dokumenty oraz sprzęt elektroniczny, które mogą stanowić dowód w sprawie.
Śledczy ustalili, że zatrzymani składali fałszywe deklaracje podatkowe, wykazując rzekome darowizny na rzecz parafii. Pieniądze trafiały na konto kościelne, po czym były zwracane w gotówce darczyńcom – w pomniejszonej kwocie. Proboszcz miał wystawiać dokumenty potwierdzające przyjęcie środków na cele kultu religijnego, co pozwalało darczyńcom obniżać należny podatek.
Według CBA, straty Skarbu Państwa wynikające z procederu sięgnęły 2,6 mln zł.
Podejrzani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach. Sąd Rejonowy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sześciu osób, w tym proboszcza. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, dozór policyjny i zakaz kontaktu z innymi podejrzanymi.
Podczas działań zabezpieczono również 1,5 mln zł w gotówce i samochód o wartości 120 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.