Prosty trik na cieplejsze mieszkanie. Kosztuje kilkanaście złotych i może obniżyć rachunki za ogrzewanie
Sezon grzewczy oznacza coraz większe wydatki na utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu. Tymczasem istnieje prosty sposób, który może pomóc ograniczyć straty ciepła bez wymiany grzejników czy kosztownego remontu. Wystarczy zamontować za kaloryferem specjalny ekran odbijający promieniowanie cieplne. To niedrogie rozwiązanie jest szczególnie przydatne w starszych budynkach.
Jesienią i zimą wiele osób szuka sposobów na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Najczęściej myślimy o wymianie okien, dociepleniu ścian albo modernizacji instalacji grzewczej. Takie inwestycje potrafią jednak kosztować tysiące złotych.
Istnieją również znacznie tańsze rozwiązania. Jednym z nich jest ekran z folią aluminiową i warstwą izolacyjną, montowany bezpośrednio za grzejnikiem. Jego zadaniem jest ograniczenie strat energii przez ścianę, szczególnie wtedy, gdy kaloryfer znajduje się pod oknem na słabo ocieplonej ścianie zewnętrznej.
Ciepło z kaloryfera może uciekać przez ścianę
Grzejnik ogrzewa pomieszczenie na dwa sposoby: przez konwekcję, czyli ruch ogrzanego powietrza, oraz przez promieniowanie cieplne.
Część energii trafia również w ścianę znajdującą się bezpośrednio za kaloryferem. Jeśli jest ona słabo ocieplona, może dochodzić do zwiększonych strat ciepła na zewnątrz budynku.
Właśnie temu ma przeciwdziałać specjalny ekran z powierzchnią odbijającą promieniowanie cieplne.
Rozwiązanie jest szczególnie interesujące w starszych mieszkaniach i domach, w których grzejniki zamontowano na ścianach zewnętrznych. W takich warunkach ograniczenie przepływu energii przez fragment ściany za kaloryferem może przynieść zauważalną poprawę.
Wystarczy umieścić specjalną folię za grzejnikiem
Ekrany zagrzejnikowe są dostępne w sklepach budowlanych i internetowych. Najczęściej składają się z warstwy izolacyjnej oraz metalizowanej powierzchni, która ogranicza wymianę ciepła przez promieniowanie.
Montaż nie wymaga zwykle specjalistycznych narzędzi ani ingerencji w instalację centralnego ogrzewania.
Najpierw należy zmierzyć powierzchnię ściany znajdującą się za grzejnikiem. Następnie odpowiednio przyciąć materiał i zamocować go zgodnie z instrukcją producenta. Powierzchnia odbijająca powinna być skierowana w stronę kaloryfera, jeśli tak przewiduje konstrukcja danego produktu.
Warto pamiętać, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych ani nie ograniczać swobodnego przepływu powietrza wokół grzejnika. Nie należy również przyklejać przypadkowych materiałów bezpośrednio do gorących elementów instalacji.
Ile kosztuje taki sposób na oszczędzanie ogrzewania?
Jedną z największych zalet ekranów zagrzejnikowych jest ich stosunkowo niska cena. Proste materiały tego rodzaju można kupić już za kilkanaście złotych, choć koszt zależy od wymiarów, grubości i jakości izolacji.
Nie trzeba wymieniać kaloryfera, kupować dodatkowego urządzenia elektrycznego ani przeprowadzać remontu.
Trzeba jednak pamiętać, że efekt zależy od konstrukcji budynku. W starszym domu ze słabo ocieplonymi ścianami korzyść może być większa niż w nowoczesnym budynku o dobrej izolacji termicznej.
Czy folia za kaloryferem rzeczywiście obniży rachunki?
Ekran zagrzejnikowy nie zwiększa mocy grzejnika i nie wytwarza dodatkowego ciepła. Może natomiast ograniczać ilość energii traconej przez ścianę bezpośrednio za urządzeniem.
W odpowiednich warunkach oznacza to bardziej efektywne wykorzystanie dostarczanego ciepła.
Nie istnieje jednak jedna wiarygodna kwota oszczędności dla każdego mieszkania. Rzeczywisty efekt zależy między innymi od izolacji ścian, rodzaju grzejników, temperatury instalacji oraz sposobu rozliczania ogrzewania.
W budynkach z dobrze ocieplonymi ścianami różnica może być bardzo mała. Z kolei w starszych nieruchomościach ekran może stanowić niedrogie uzupełnienie innych działań ograniczających straty energii.
Najważniejsze jest więc nie samo przyklejenie folii, ale miejsce jej zastosowania. Największy sens ma montaż za grzejnikiem znajdującym się przy słabo izolowanej ścianie zewnętrznej.
To niewielka zmiana, która nie zastąpi termomodernizacji, ale może pomóc lepiej wykorzystać ciepło już dostarczane do mieszkania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.