To ciasto ze śliwkami robi moja ciocia. Wszyscy je kochamy! Jest puszyste, wilgotne i zawsze znika do ostatniego okruszka
Są takie rodzinne przepisy, których nie zamieniłabym na żadne wymyślne desery z cukierni. Jednym z nich jest ciasto ze śliwkami mojej cioci. Proste, pachnące masłem i wanilią, z soczystymi owocami, które podczas pieczenia puszczają sok i nadają mu wyjątkowy smak. W naszej rodzinie wszyscy je kochamy. Kiedy tylko pojawia się na stole, wiadomo, że jeden kawałek nie wystarczy. A najlepsze jest to, że przygotowanie zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Resztę pracy wykonuje piekarnik.
Ciasto mojej cioci, które kocha cała rodzina
Niektóre przepisy mają w sobie coś wyjątkowego. Nie potrzebują drogich składników ani skomplikowanych technik. Wystarczy kilka produktów, miska, mikser i owoce.
Takie właśnie jest ciasto ze śliwkami, które od lat kojarzy mi się z rodzinnymi spotkaniami.
Moja ciocia przygotowuje je w taki sposób, że środek pozostaje miękki i puszysty, a na wierzchu pojawia się delikatnie złocista skórka. Śliwki podczas pieczenia stają się miękkie, soczyste i lekko kwaskowate.
To właśnie połączenie słodkiego ciasta z owocami sprawia, że trudno poprzestać na jednym kawałku.
Składniki na puszyste ciasto ze śliwkami
<text color=”secondary” size=”sm”>Forma około 24 × 28 cm • Przygotowanie 15–20 minut • Pieczenie 40–50 minut</text>
Na ciasto:
- 300 g mąki pszennej tortowej
- 150 g miękkiego masła
- 150 g drobnego cukru
- 4 jajka
- 150 g jogurtu naturalnego
- 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub cukier wanilinowy
- szczypta soli
- 600–700 g śliwek, najlepiej węgierek
Dodatkowo:
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej do bardzo soczystych owoców
- cukier puder do posypania
Jak zrobić ciasto ze śliwkami? Przepis krok po kroku
Krok 1. Przygotuj owoce.
Śliwki dokładnie umyj, osusz, przekrój na połówki i usuń pestki. Jeśli są duże, możesz podzielić je na ćwiartki. Bardzo soczyste owoce warto delikatnie oprószyć mąką ziemniaczaną.
Krok 2. Utrzyj masło z cukrem.
Miękkie masło przełóż do dużej miski. Dodaj cukier i ubijaj mikserem przez około 4–5 minut, aż masa zrobi się jasna i puszysta.
Krok 3. Dodaj jajka.
Wbijaj jajka pojedynczo, za każdym razem krótko miksując. Następnie dodaj wanilię i jogurt naturalny. Składniki powinny mieć temperaturę pokojową.
Krok 4. Wsyp mąkę.
W osobnej misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Dodaj suche składniki do masy maślanej i wymieszaj krótko, tylko do połączenia.
Krok 5. Ułóż śliwki.
Formę wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż ciasto i wyrównaj powierzchnię. Na wierzchu ułóż połówki śliwek skórką do dołu, lekko wciskając je w masę.
Krok 6. Upiecz.
Wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 175°C, grzanie góra–dół. Piecz przez około 40–50 minut, aż wierzch będzie złocisty, a patyczek wbity w część ciasta bez owoców wyjdzie suchy.
Po ostudzeniu oprósz cukrem pudrem.
Sekret tego ciasta tkwi w jego puszystości
Najważniejsze są trzy rzeczy: miękkie masło, składniki w temperaturze pokojowej i odpowiednio krótkie mieszanie po dodaniu mąki.
Masło trzeba dobrze utrzeć z cukrem. Dzięki temu masa nabiera powietrza, a gotowe ciasto ma delikatną strukturę.
Z kolei jogurt naturalny sprawia, że wypiek pozostaje przyjemnie wilgotny.
Nie warto też zbyt długo miksować ciasta po dodaniu mąki. Wystarczy połączyć składniki, aby uniknąć ciężkiego, zbitego wypieku.
Jakie śliwki są najlepsze?
Do tego przepisu szczególnie polecam węgierki.
Mają intensywny smak, a ich lekka kwaskowatość doskonale przełamuje słodycz ciasta.
Można również wykorzystać inne odmiany śliwek, pod warunkiem że owoce nie są nadmiernie wodniste.
Jeżeli śliwki są bardzo dojrzałe, warto dokładnie je osuszyć i użyć odrobiny mąki ziemniaczanej.
Dzięki temu ciasto wokół owoców nie będzie zbyt mokre.
Następnego dnia smakuje równie dobrze
To jeden z tych wypieków, które świetnie sprawdzają się podczas rodzinnych spotkań.
Można przygotować je rano do popołudniowej kawy albo upiec wieczorem i podać następnego dnia.
Najlepiej przechowywać je pod przykryciem, a przy dłuższym przechowywaniu w lodówce.
Przed podaniem można lekko ogrzać kawałek ciasta. Z filiżanką kawy lub gorącej herbaty smakuje znakomicie.
Rodzinny przepis, do którego zawsze wracamy
W naszym domu ciasto ze śliwkami mojej cioci ma szczególne miejsce.
Nie dlatego, że jest skomplikowane czy wyjątkowo efektowne. Właśnie przeciwnie — jest proste, domowe i smakuje tak, jak powinno smakować prawdziwe ciasto przygotowane z sercem.
Puszysty środek, soczyste śliwki, delikatny zapach wanilii i złocisty wierzch tworzą połączenie, któremu trudno się oprzeć.
Wszyscy je kochamy i właśnie dlatego ten przepis zasługuje na to, żeby przekazywać go dalej. Spróbujcie upiec je choć raz. Jest duża szansa, że na stałe zagości również w waszych domach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.