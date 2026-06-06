Przed wakacjami będzie prawdziwy tłok. Wszystko przez jedną niedzielę handlową. Znamy datę
Czerwiec 2026 przynosi tylko jedną niedzielę handlową, dlatego wielu Polaków już teraz planuje większe zakupy. Duże sklepy, galerie handlowe i dyskonty będą otwarte wyłącznie 28 czerwca, a w pozostałe niedziele obowiązywać będzie zakaz handlu. Dla klientów oznacza to konieczność wcześniejszego przygotowania się do wakacyjnych wydatków i sprawdzenia kalendarza, aby uniknąć niemiłego zaskoczenia przed zamkniętymi drzwiami sklepów.
Tylko jedna niedziela handlowa w czerwcu. Klienci muszą zapamiętać tę datę
Osoby planujące większe zakupy w czerwcu powinny zajrzeć do kalendarza. W całym miesiącu przypada tylko jedna niedziela handlowa, podczas której otwarte będą galerie handlowe, supermarkety i popularne dyskonty. W pozostałe niedziele obowiązywać będzie zakaz handlu, a większość dużych sklepów pozostanie zamknięta.
Kiedy przypada niedziela handlowa w czerwcu?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedyna niedziela handlowa w czerwcu 2026 roku przypada 28 czerwca. Tego dnia klienci będą mogli zrobić zakupy w galeriach handlowych, supermarketach, hipermarketach oraz największych sieciach handlowych działających w Polsce.
Dla wielu osób będzie to ostatnia okazja do większych zakupów przed rozpoczęciem wakacyjnych wyjazdów.
W które niedziele sklepy będą zamknięte?
Zakaz handlu będzie obowiązywał przez większość czerwca. Niehandlowe pozostaną:
– 7 czerwca,
– 14 czerwca,
– 21 czerwca.
Dopiero ostatnia niedziela miesiąca będzie objęta wyjątkiem pozwalającym na działalność dużych placówek handlowych.
Dlaczego jest tak mało niedziel handlowych?
Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Ustawodawca pozostawił jednak kilka wyjątków w ciągu roku, głównie przed świętami, wakacjami oraz w okresach zwiększonego ruchu zakupowego.
W 2026 roku przewidziano łącznie osiem niedziel handlowych. Czerwcowa jest jedną z nich i poprzedza wakacyjny sezon wyjazdowy.
Gdzie można zrobić zakupy w niedzielę niehandlową?
Nawet podczas niedziel objętych zakazem handlu część placówek może prowadzić działalność.
Otwarte pozostają między innymi:
– stacje paliw,
– apteki,
– punkty gastronomiczne,
– sklepy na dworcach i lotniskach,
– małe sklepy, w których za ladą stoi właściciel.
To właśnie z takich wyjątków korzystają tysiące klientów, którzy potrzebują zrobić pilne zakupy w niedzielę.
Kolejna niedziela handlowa dopiero po wakacjach
Po 28 czerwca konsumenci będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Następna niedziela handlowa przypadnie dopiero 30 sierpnia 2026 roku.
Oznacza to ponad dwa miesiące przerwy, podczas których większość niedziel pozostanie objęta zakazem handlu.
Trwa dyskusja o zmianie przepisów
Temat niedziel handlowych regularnie wraca do debaty publicznej. Część środowisk biznesowych opowiada się za zwiększeniem liczby handlowych niedziel, argumentując to wygodą klientów i korzyściami dla gospodarki.
Związki zawodowe podkreślają natomiast znaczenie wolnych niedziel dla pracowników handlu i ich rodzin. Na razie nie zapadły decyzje, które miałyby zmienić obecny harmonogram.
Co to oznacza dla Ciebie?
– jedyna niedziela handlowa w czerwcu przypada 28 czerwca;
– pozostałe niedziele miesiąca są objęte zakazem handlu;
– większość galerii i dużych sklepów będzie zamknięta;
– zakupy w niedziele niehandlowe można zrobić m.in. na stacjach paliw i w małych sklepach prowadzonych przez właścicieli;
– kolejna niedziela handlowa przypadnie dopiero 30 sierpnia.
Dla wielu osób oznacza to konieczność wcześniejszego zaplanowania większych zakupów, szczególnie przed wakacyjnymi wyjazdami.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.