Przed wakacjami będzie prawdziwy tłok. Wszystko przez jedną niedzielę handlową. Znamy datę

6 czerwca 2026 13:01 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Czerwiec 2026 przynosi tylko jedną niedzielę handlową, dlatego wielu Polaków już teraz planuje większe zakupy. Duże sklepy, galerie handlowe i dyskonty będą otwarte wyłącznie 28 czerwca, a w pozostałe niedziele obowiązywać będzie zakaz handlu. Dla klientów oznacza to konieczność wcześniejszego przygotowania się do wakacyjnych wydatków i sprawdzenia kalendarza, aby uniknąć niemiłego zaskoczenia przed zamkniętymi drzwiami sklepów.

Alejka sklepu z produktami | Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce
Alejka sklepu z produktami | Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Tylko jedna niedziela handlowa w czerwcu. Klienci muszą zapamiętać tę datę

Osoby planujące większe zakupy w czerwcu powinny zajrzeć do kalendarza. W całym miesiącu przypada tylko jedna niedziela handlowa, podczas której otwarte będą galerie handlowe, supermarkety i popularne dyskonty. W pozostałe niedziele obowiązywać będzie zakaz handlu, a większość dużych sklepów pozostanie zamknięta.

Kiedy przypada niedziela handlowa w czerwcu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedyna niedziela handlowa w czerwcu 2026 roku przypada 28 czerwca. Tego dnia klienci będą mogli zrobić zakupy w galeriach handlowych, supermarketach, hipermarketach oraz największych sieciach handlowych działających w Polsce.

Dla wielu osób będzie to ostatnia okazja do większych zakupów przed rozpoczęciem wakacyjnych wyjazdów.

W które niedziele sklepy będą zamknięte?

Zakaz handlu będzie obowiązywał przez większość czerwca. Niehandlowe pozostaną:

– 7 czerwca,

– 14 czerwca,

– 21 czerwca.

Dopiero ostatnia niedziela miesiąca będzie objęta wyjątkiem pozwalającym na działalność dużych placówek handlowych.

Dlaczego jest tak mało niedziel handlowych?

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Ustawodawca pozostawił jednak kilka wyjątków w ciągu roku, głównie przed świętami, wakacjami oraz w okresach zwiększonego ruchu zakupowego.

W 2026 roku przewidziano łącznie osiem niedziel handlowych. Czerwcowa jest jedną z nich i poprzedza wakacyjny sezon wyjazdowy.

Gdzie można zrobić zakupy w niedzielę niehandlową?

Nawet podczas niedziel objętych zakazem handlu część placówek może prowadzić działalność.

Otwarte pozostają między innymi:

– stacje paliw,

– apteki,

– punkty gastronomiczne,

– sklepy na dworcach i lotniskach,

– małe sklepy, w których za ladą stoi właściciel.

To właśnie z takich wyjątków korzystają tysiące klientów, którzy potrzebują zrobić pilne zakupy w niedzielę.

Kolejna niedziela handlowa dopiero po wakacjach

Po 28 czerwca konsumenci będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Następna niedziela handlowa przypadnie dopiero 30 sierpnia 2026 roku.

Oznacza to ponad dwa miesiące przerwy, podczas których większość niedziel pozostanie objęta zakazem handlu.

Trwa dyskusja o zmianie przepisów

Temat niedziel handlowych regularnie wraca do debaty publicznej. Część środowisk biznesowych opowiada się za zwiększeniem liczby handlowych niedziel, argumentując to wygodą klientów i korzyściami dla gospodarki.

Związki zawodowe podkreślają natomiast znaczenie wolnych niedziel dla pracowników handlu i ich rodzin. Na razie nie zapadły decyzje, które miałyby zmienić obecny harmonogram.

Co to oznacza dla Ciebie?

– jedyna niedziela handlowa w czerwcu przypada 28 czerwca;

– pozostałe niedziele miesiąca są objęte zakazem handlu;

– większość galerii i dużych sklepów będzie zamknięta;

– zakupy w niedziele niehandlowe można zrobić m.in. na stacjach paliw i w małych sklepach prowadzonych przez właścicieli;

– kolejna niedziela handlowa przypadnie dopiero 30 sierpnia.

Dla wielu osób oznacza to konieczność wcześniejszego zaplanowania większych zakupów, szczególnie przed wakacyjnymi wyjazdami.

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