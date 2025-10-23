Przełom w decyzji skarbówki! Te wpłaty NIE są już darowizną
Skarbówka ogłosiła przełomową interpretację, która zmienia zasady dla tysięcy twórców internetowych. Fiskus przyznał, że anonimowe wpłaty przekazywane przez Patronite czy BuyCoffee nie są darowizną, a więc nie podlegają podatkowi. To zwrot o 180 stopni po latach sporów i wyroków sądów, który może całkowicie odmienić sposób rozliczania internetowych datków w Polsce.
Skarbówka zmienia zdanie. Przełomowa decyzja w sprawie wpłat dla twórców internetowych
To decyzja, na którą czekali zarówno twórcy internetowi, jak i ich darczyńcy. Fiskus po latach sporów i wyroków sądów administracyjnych przyznał wreszcie: anonimowe datki przekazywane w internecie nie są darowizną. Oznacza to, że nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Nowa interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej może zmienić sposób, w jaki polscy twórcy rozliczają wsparcie od swoich patronów na platformach takich jak Patronite czy BuyCoffee.
Przełom po latach sporów
Sprawa rozpoczęła się jeszcze w 2022 roku. Bloger i edukator internetowy, który prowadził działalność gospodarczą i kursy online, zwrócił się do fiskusa z pytaniem, jak rozliczać wpłaty od osób wspierających jego twórczość. Chciał wiedzieć, czy przekazywane przez patronów środki to darowizny w rozumieniu przepisów podatkowych.
We wniosku wyjaśniał, że patroni przekazują kwoty dobrowolnie — od 10 do 500 zł miesięcznie — bez otrzymywania w zamian żadnych towarów ani usług. Symboliczne gesty wdzięczności, takie jak podziękowania, wpisanie na listę patronów czy certyfikat, nie miały wartości materialnej.
Początkowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania interpretacji. Sprawa trafiła do sądów administracyjnych i po blisko dwóch latach zakończyła się prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 marca 2025 roku. Sąd nakazał fiskusowi zająć merytoryczne stanowisko. W najnowszej interpretacji Dyrektor KIS jednoznacznie stwierdził:
„Aby wpłata mogła zostać uznana za darowiznę, konieczna jest możliwość identyfikacji darczyńcy. W przypadku wpłat anonimowych nie można mówić o zawarciu umowy darowizny.”
To oznacza, że anonimowe datki nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu. Brakuje jednej z kluczowych przesłanek – wskazania konkretnego darczyńcy. W konsekwencji nie można uznać takiej wpłaty za darowiznę w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn.
To ogromna zmiana, bo przez lata fiskus stał na stanowisku, że każda wpłata – nawet symboliczna – może podlegać podatkowi, jeśli stanowi przysporzenie majątkowe.
Co to oznacza dla twórców i patronów?
Nowa interpretacja wprowadza jasny podział:
- Wpłaty od osób zidentyfikowanych (np. patronów z imienia i nazwiska) – to darowizny, które mogą podlegać zgłoszeniu i opodatkowaniu, jeśli przekroczą ustawowy limit.
- Wpłaty anonimowe – nie są darowizną i nie podlegają żadnemu podatkowi.
Oznacza to, że jeśli ktoś przekazuje pieniądze twórcy przez platformę crowdfundingową bez ujawnienia danych osobowych, taka wpłata jest całkowicie wolna od podatku od darowizn.
Dla tysięcy influencerów, streamerów i artystów korzystających z serwisów typu Patronite, BuyCoffee czy Ko-fi to przełomowa decyzja, która upraszcza rozliczenia i ogranicza ryzyko kontroli skarbowych.
Symboliczne podziękowania nie są zapłatą
Fiskus odniósł się też do kwestii symbolicznych prezentów dla patronów. Stwierdził, że drobne gesty wdzięczności – np. certyfikat, wpis na listę czy humorystyczny gadżet – nie są świadczeniem wzajemnym. Nie mają realnej wartości rynkowej, a jedynie charakter moralny.
Organ powołał się przy tym na wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 2018 roku, w którym wskazano, że „nieodpłatne świadczenie darczyńcy rodzi po stronie obdarowanego jedynie moralny obowiązek wdzięczności”.
Zamknięty katalog czynności podatkowych
W interpretacji podkreślono, że katalog czynności podlegających podatkowi od spadków i darowizn jest zamknięty. Oznacza to, że fiskus nie może dowolnie rozszerzać pojęcia darowizny na inne formy przekazywania pieniędzy. Sam fakt przysporzenia majątkowego nie wystarcza, by powstał obowiązek podatkowy.
Kwoty wolne od podatku w 2025 roku
Przypomnijmy: obowiązują następujące limity zwolnienia z podatku od darowizn:
- 36 120 zł – dla osób z I grupy podatkowej (np. rodzina najbliższa),
- 27 090 zł – dla II grupy,
- 5 733 zł – dla III grupy.
Po ich przekroczeniu darowiznę trzeba zgłosić i zapłacić podatek od nadwyżki.
Nowy kierunek w interpretacjach skarbowych
To pierwszy przypadek, gdy fiskus wprost uznał, że anonimowe wsparcie finansowe dla twórców nie stanowi darowizny. Interpretacja otwiera nowy rozdział w rozliczaniu finansowania społecznościowego i potwierdza, że prawo podatkowe zaczyna dostosowywać się do realiów internetu.
Dla twórców to dobra wiadomość – daje większą pewność prawną i pozwala uniknąć sporów z urzędami. Ale i obowiązek – tam, gdzie darczyńca jest znany, fiskus wciąż może zapytać o szczegóły.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.