Przełom w sprawie Wołynia. Ukraina zgodziła się na kolejne ekshumacje
Ukraina wydała zgodę na kolejne ekshumacje polskich ofiar na Wołyniu oraz żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych na swoim terytorium. Decyzja dotyczy m.in. Ostrówek, Woli Ostrowieckiej i Lwowa, a jej celem jest identyfikacja ofiar oraz godne upamiętnienie miejsc pochówku. To ważny krok w dialogu historycznym pomiędzy Polską a Ukrainą.
Będą kolejne ekshumacje na Wołyniu. Ukraina wydała zgodę na ważne prace
W relacjach polsko-ukraińskich doszło do kolejnego ważnego kroku. Ukraina wydała zgodę na przeprowadzenie ekshumacji polskich ofiar na Wołyniu oraz żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych na terenie dzisiejszej Ukrainy. Decyzja została ogłoszona przez szefa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej i jest postrzegana jako istotny element dialogu historycznego między oboma państwami.
Ukraina zatwierdziła nowe ekshumacje
Informację przekazał szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ołeksandr Ałfiorow. Jak poinformował, odpowiednią decyzję podjęła Państwowa Międzyresortowa Komisja ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych.
Zgoda obejmuje przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w kilku lokalizacjach związanych z polską historią oraz ofiarami tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej.
Gdzie będą prowadzone prace?
Jednym z miejsc objętych zgodą jest teren dawnej wsi Hołosko Wielkie, znajdujący się obecnie w granicach Lwowa. Według przekazanych informacji znajdują się tam groby żołnierzy Wojska Polskiego poległych podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku.
Drugim obszarem są dawne wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. To właśnie tam w sierpniu 1943 roku doszło do tragicznych wydarzeń, w których zginęli polscy mieszkańcy tych miejscowości.
Od wielu lat rodziny ofiar oraz organizacje społeczne zabiegały o możliwość przeprowadzenia pełnych badań i identyfikacji szczątków.
Będą także badania DNA żołnierzy Wojska Polskiego
Ukraińska komisja zgodziła się również na przeprowadzenie reekshumacji szczątków około 60 żołnierzy Wojska Polskiego.
Chodzi o wojskowych, których szczątki zostały ponownie pochowane w latach 2015-2016 na cmentarzu w Mościskach w obwodzie lwowskim.
Celem prac ma być pobranie materiału genetycznego oraz przeprowadzenie analiz DNA, które mogą pomóc w dokładniejszej identyfikacji poległych.
Znaczący sygnał dla relacji polsko-ukraińskich
Przedstawiciele strony ukraińskiej podkreślają, że decyzja ma znaczenie nie tylko historyczne, ale również polityczne.
Ołeksandr Ałfiorow zaznaczył, że wydane zgody są kontynuacją dialogu prowadzonego pomiędzy Polską i Ukrainą od kilku lat. Wskazał również, że rozmowy w tej sprawie były kontynuowane przez prezydentów obu państw.
Temat ekshumacji i godnego upamiętnienia ofiar pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych elementów relacji między Warszawą a Kijowem.
Dlaczego te ekshumacje są tak ważne?
Dla rodzin ofiar oznaczają szansę na ustalenie miejsca pochówku bliskich oraz ich identyfikację. Dla historyków i badaczy to możliwość dokładniejszego poznania przebiegu wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat.
Ekshumacje pozwalają również na godne upamiętnienie osób, które przez lata pozostawały bez oznaczonych grobów lub których los nie został do końca wyjaśniony.
W ostatnich miesiącach temat powrócił do debaty publicznej po przeprowadzeniu prac w Pużnikach na zachodzie Ukrainy, gdzie również odnaleziono szczątki polskich ofiar.
Warszawa od lat zabiegała o takie decyzje
Dla Polski kwestie związane z poszukiwaniem i identyfikacją ofiar pozostają jednym z ważniejszych elementów polityki historycznej. Kolejne zgody wydawane przez stronę ukraińską są odbierane jako sygnał gotowości do dalszej współpracy w tej dziedzinie.
Choć wiele trudnych tematów historycznych nadal wymaga dialogu, decyzja dotycząca Ostrówek, Woli Ostrowieckiej oraz Lwowa może stać się kolejnym krokiem w kierunku ich wyjaśnienia.
Co to oznacza dla Ciebie? Ważny krok w wyjaśnianiu historii
– rozpoczną się kolejne prace związane z identyfikacją polskich ofiar na Ukrainie;
– możliwe będzie przeprowadzenie badań DNA części odnalezionych szczątków;
– rodziny ofiar mogą otrzymać nowe informacje o losach swoich bliskich;
– decyzja może poprawić współpracę historyczną między Polską i Ukrainą;
– temat Wołynia pozostaje jednym z najważniejszych zagadnień w relacjach obu państw.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.