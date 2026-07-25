Przewrócona ciężarówka pod Warszawą. Wyjazd ze stolicy zablokowany
Ostry łuk na węźle Konotopa, gdzie krzyżują się trasy S8 i S2, w ostatnich miesiącach stał się miejscem, które kierowcy ciężarówek znają z najgorszej strony. W nocy z piątku na sobotę doszło tam do kolejnego takiego zdarzenia – i kolejnej wielogodzinnej blokady jednej z głównych wylotówek ze stolicy.
Ciężarówka nie utrzymała się na łuku
Około godziny 1.40 kierowca ciężarówki z naczepą, jadący jezdnią w kierunku Poznania, uderzył w bariery drogowe. Pojazd przewrócił się i zablokował cały pas ruchu.
Sama geometria węzła Konotopa – ostre łuki łącznic przy jednym z najbardziej obciążonych ruchem tranzytowym punktów na zachodzie Warszawy – sprawia, że ciężkie pojazdy regularnie tracą tam stabilność. W tym roku dochodziło już w tym miejscu do serii podobnych wypadków ciężarówek uderzających w bariery energochłonne, część z nich kończyła się wielogodzinnym zamknięciem kierunku na lotnisko Chopina, inne – jak dzisiejsze – blokadą w stronę Poznania. Dla kierowców regularnie pokonujących ten odcinek to miejsce, które od dawna wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza w nocy i przy większej prędkości na łuku.
Wyznaczono objazdy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie wydanym o godzinie 7.30 wskazała dwie alternatywne trasy dla kierowców jadących w stronę Poznania – przez DK92 w Ożarowie Mazowieckim albo przez węzeł S2 Opacz. Drogowcy szacowali w tym samym komunikacie, że utrudnienia potrwają jeszcze około trzech godzin, choć przy wcześniejszych podobnych zdarzeniach na tym węźle prognozy GDDKiA bywały później korygowane.
Licz się z objazdem
Wyjeżdżając dziś z Warszawy w stronę Poznania, najpewniej unikniesz korka, wybierając od razu jedną z tras wskazanych przez GDDKiA – DK92 przez Ożarów Mazowiecki albo węzeł S2 Opacz – zamiast dojeżdżać do zablokowanego odcinka S8 i dopiero tam zawracać. Warto też sprawdzić aktualny status utrudnień w aplikacji nawigacyjnej tuż przed wyjazdem, bo przy tego typu zdarzeniach na węźle Konotopa czas przywrócenia ruchu w praktyce bywał wydłużany względem porannych szacunków drogowców.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.