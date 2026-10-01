Rachunki za prąd: tysiące gospodarstw obejmują inne zasady. Sprawdź, co dokładnie pojawia się na fakturze
Rachunek za energię elektryczną to znacznie więcej niż liczba zużytych kilowatogodzin pomnożona przez cenę prądu. Na fakturze znajdują się opłaty za samą energię, jej dostarczenie, utrzymanie sieci oraz kilka opłat systemowych. Co więcej, nie wszystkie gospodarstwa rozliczają się identycznie – znaczenie mają m.in. taryfa, poziom zużycia, rodzaj umowy, a w przypadku właścicieli fotowoltaiki także system prosumencki. W 2026 roku warto szczególnie zwrócić uwagę na opłatę mocową.
Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że wygląd faktury zależy przede wszystkim od zawartej umowy. Większość gospodarstw korzysta z umowy kompleksowej, dlatego na jednym dokumencie widzi zarówno koszt zakupu energii, jak i jej dystrybucji.
Cena prądu to tylko jedna część rachunku
Pierwsza część jest najbardziej intuicyjna: odbiorca płaci za faktycznie pobraną energię, czyli określoną liczbę kilowatogodzin.
Ale do tego dochodzi dystrybucja, czyli koszt dostarczenia energii przez sieć do mieszkania lub domu. W tej części faktury mogą pojawiać się m.in. opłata sieciowa zmienna i stała, jakościowa, OZE, kogeneracyjna oraz mocowa.
Dlatego dwie rodziny, które zużyją podobną ilość energii, niekoniecznie zobaczą identyczną kwotę do zapłaty.
Opłata mocowa. Tutaj zużycie może przenieść gospodarstwo do innego progu
Szczególnie ciekawa jest opłata mocowa, ponieważ dla gospodarstw domowych jej miesięczna wysokość zależy od rocznego zużycia energii.
W 2026 roku URE wskazuje cztery stawki:
|Roczne zużycie energii
|Opłata mocowa w 2026 r.
|poniżej 500 kWh
|4,29 zł/mies.
|500–1200 kWh
|10,31 zł/mies.
|powyżej 1200–2800 kWh
|17,18 zł/mies.
|powyżej 2800 kWh
|24,05 zł/mies.
To oznacza, że gospodarstwo przekraczające określony próg rocznego zużycia może znaleźć się w kolejnej grupie opłaty mocowej.
Właśnie dlatego warto sprawdzić nie tylko całkowitą kwotę faktury, ale również roczne zużycie zapisane w rozliczeniach.
OZE i kogeneracja też są na rachunku
Kolejne pozycje mogą wyglądać niepozornie, ale mają konkretne znaczenie.
Opłata OZE służy finansowaniu mechanizmów wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jest zależna od ilości energii pobranej z sieci.
W 2026 roku jej stawka wynosi 7,30 zł/MWh.
Opłata kogeneracyjna wspiera produkcję energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. W 2026 roku wynosi 3 zł/MWh i również jest uzależniona od ilości pobranej energii.
Jest jeszcze opłata jakościowa, której stawka na 2026 rok wynosi 0,0331 zł/kWh.
Jedna opłata zniknęła całkowicie
Na starszych fakturach odbiorcy mogli widzieć jeszcze opłatę przejściową.
Od 1 stycznia 2026 roku już jej nie ma. Ministerstwo Energii zdecydowało o zakończeniu jej pobierania. Opłata służyła wcześniej finansowaniu rekompensat związanych z rozwiązaniem długoterminowych kontraktów sprzedaży mocy i energii.
Jeżeli ktoś porównuje tegoroczny rachunek ze starszą fakturą, jest to więc jedna z różnic, które może zauważyć.
Dystrybucja w 2026 roku kosztuje więcej
URE, zatwierdzając taryfy na 2026 rok, informował, że stawki dystrybucyjne uwzględniające dodatkowe pozycje, takie jak opłata mocowa, OZE, kogeneracyjna czy jakościowa, wzrosły średnio o około 7,6 proc.
Jednocześnie dla gospodarstwa korzystającego z G11 i zużywającego przeciętnie około 1,8 MWh rocznie URE szacował średni miesięczny wzrost całego rachunku na około 3 proc.
To ważne rozróżnienie: wzrost części dystrybucyjnej nie oznacza automatycznie takiego samego procentowego wzrostu całej faktury.
Niemal 90 proc. gospodarstw jest w G11
Najpopularniejszą taryfą pozostaje G11. Według URE korzysta z niej blisko 90 proc. gospodarstw domowych. W tej grupie cena energii jest zasadniczo jednakowa niezależnie od pory dnia.
Inaczej wyglądają taryfy wielostrefowe, w których cena może zależeć od godziny poboru energii. Dlatego sama informacja, że sąsiad zużył podobną liczbę kWh, nie wystarcza do prostego porównania rachunków.
Właściciele fotowoltaiki to jeszcze inna historia
Jeszcze inaczej mogą wyglądać rozliczenia gospodarstw posiadających instalacje fotowoltaiczne. W zależności od tego, kiedy instalacja została zgłoszona i jaki system rozliczeń obejmuje prosumenta, zastosowanie mogą mieć odmienne mechanizmy.
W systemie net-billing znaczenie ma nie tylko energia pobrana z sieci, ale również wartość energii wprowadzonej do sieci i rozliczenia prosumenckie. Istnieją ponadto szczególne rozwiązania, takie jak prosument lokatorski w budynkach wielolokalowych.
Dlatego rachunku prosumenta nie powinno się porównywać jeden do jednego z fakturą gospodarstwa, które nie produkuje własnej energii.
Co sprawdzić na swojej fakturze?
Najważniejsze są cztery rzeczy: liczba pobranych kWh, grupa taryfowa, cena sprzedaży energii oraz poszczególne opłaty dystrybucyjne. Warto też sprawdzić, czy faktura jest rozliczeniowa czy jedynie prognozowana – URE zwraca uwagę, że szczegółowe składniki dystrybucji są wyszczególniane na fakturze rozliczeniowej.
Szczególnie interesująca może być opłata mocowa. W 2026 roku gospodarstwo zużywające ponad 2800 kWh rocznie płaci z tego tytułu 24,05 zł miesięcznie, podczas gdy przy zużyciu poniżej 500 kWh jest to 4,29 zł.
Rachunek za prąd nie jest więc jedną ceną za kilowatogodzinę. To suma kilku elementów, z których część zależy od zużycia, część ma charakter stały lub ryczałtowy, a zasady rozliczenia mogą się różnić w zależności od umowy, taryfy i statusu odbiorcy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.