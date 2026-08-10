RCB rozszerza alert o kolejne powiaty lubelskiego i Mazowsza. Warszawa objęta osobnym ostrzeżeniem
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerzyło dziś obszar obowiązywania alertu SMS przed burzami o kolejne powiaty województw lubelskiego i mazowieckiego. Warszawa nie znalazła się jednak w tej konkretnej strefie ostrzeżenia – dla stolicy IMGW wydał osobny alert obowiązujący do dziś do północy.
Treść dzisiejszego komunikatu RCB
Alert wysłany do mieszkańców brzmi: Pogoda: dziś i w nocy (10/11.08) burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Pierwotnie komunikat trafił do odbiorców w województwie warmińsko-mazurskim, w części kujawsko-pomorskiego (powiaty brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński i wąbrzeski), w części pomorskiego (kwidzyński, malborski, nowodworski i sztumski), w części podlaskiego (grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, suwalski i Suwałki), a na Mazowszu w powiatach ciechanowskim, makowskim, mławskim, ostrołęckim, Ostrołęce, Płocku, płockim, płońskim, przasnyskim, sierpeckim i żuromińskim.
Aktualizacja – dwa kolejne regiony dołączone do alertu
Po południu RCB poszerzyło obszar objęty ostrzeżeniem o kolejne powiaty na wschodzie kraju. Do alertu dołączono województwo lubelskie – powiaty bialski, Biała Podlaska, łukowski i radzyński – oraz dodatkowe powiaty mazowieckie: łosicki i siedlecki. Front burzowy, który rano obejmował głównie północ i północny wschód Mazowsza, w ciągu dnia przesunął się więc również na jego południowo-wschodnią część, w stronę Siedlec i Łosic.
A co z samą Warszawą?
Stolica nie znalazła się w żadnej z wymienionych stref objętych alertem SMS od RCB – ani w porannym komunikacie, ani w popołudniowej aktualizacji. Nie oznacza to jednak, że w mieście pogoda pozostaje spokojna. Dla powiatu warszawskiego oraz sąsiednich powiatów – gostynińskiego, grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, pułtuskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego i żyrardowskiego – IMGW wydał osobne ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Prognozowane są tam opady do około 20 milimetrów oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę, miejscami możliwy jest też grad. Ostrzeżenie dla Warszawy obowiązuje do północy z dzisiaj na jutro, czyli krócej i z łagodniejszymi parametrami niż alert RCB wysłany do wschodnich i północnych regionów Mazowsza.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, w której strefie akurat jesteś
Jeśli dziś wieczorem lub w nocy przebywasz w Warszawie, obowiązuje Cię łagodniejsze ostrzeżenie pierwszego stopnia – warto zabezpieczyć przedmioty na balkonie czy tarasie i unikać parkowania pod dużymi drzewami, ale nie ma na razie mowy o alercie SMS najwyższej rangi, jaki otrzymali mieszkańcy Płocka, Ostrołęki czy dziś dodatkowo Siedlec. Jeśli natomiast masz dziś zaplanowaną podróż w kierunku wschodniego lub północnego Mazowsza – na przykład do rodziny w Siedlcach, Łosicach czy Płocku – potraktuj poważnie treść alertu RCB i rozważ przełożenie wyjazdu na jutro rano, gdy front powinien już przejść.
Sytuacja może się jeszcze zmieniać w ciągu wieczora, tak jak zmieniła się już raz dzisiaj po południu, dlatego zamiast polegać na jednym sprawdzeniu prognozy sprzed kilku godzin, warto zerknąć na aktualny komunikat IMGW bezpośrednio przed wyjściem z domu, zwłaszcza jeśli mieszkasz na obrzeżach Warszawy, blisko granicy z powiatami już objętymi ostrzeżeniem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.