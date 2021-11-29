Restaurator zszokowany nieuczciwością klientki: „Co się z tymi ludźmi dzieje?”
29 listopada 2021 23:41 | Aktualności | Brak komentarzy
„KURDE, CO SIĘ Z TYMI LUDŹMI DZIEJE… „ – pisze Pan Ksawery (pisownia oryginalna). Restaurator ostrzega przed nieuczciwą klientką podając jej adres. Czy kobieta zachowa się honorowo i odda pieniądze?
„PRZESTRZEGAM INNE KNAJPY NA BIELANACH PRZED PANIĄ (adres i imię kobiety, przyp red.), MIESZKAŃCY POSŁUCHAJCIE TEJ HISTORII
PANI ZUZIA Z (adres. przyp red.) ZAMÓWIŁA DZIŚ JEDZENIE Zapiekanki u Pandy Z DOSTAWĄ DO DOMU WYBIERAJÀC PŁATNOŚĆ GOTÓWKA ( 52 ZŁ)
OSOBA KTÓRA PRZYJĘŁA TO ZAMÓWIENIE, ZADZWONIŁA DO PANI (imię) POTWIERDZIĆ + ZAPYTAĆ JAKI PANI (imię) BĘDZIE MIAŁA BANKNOT ŻEBY DOSTAWCA MIAŁ WYDAĆ RESZTY( TAKĄ MAMY PROCEDURĘ PRZY ZAMÓWIENIACH GOTÓWKOWYCH, BO RÓŻNIE BYWAŁO)
DOSTAWCA ZAWOZI JEDZENIE
DZWONI DO DRZWI OTWIERA PANI (imię), ODBIERA ZAMÓWIENIE PO CZYM MÓWI DOSTAWCY „ZAMÓWIENIE JEST OPŁACONE” I ZATRZASKUJE DOSTAWCY DRZWI
PO CZYM ZZA ZAMKNIĘTYCH DRZWI DOCHODZI DZIKI ŚMIECH
TAK KURDE MUSISZ BYĆ Z SIEBIE BARDZO DUMNA, ŻE OKRADŁAŚ DOSTAWCE NA 52 ZŁ BRAWO
PRZEZ TAKĄ OSOBĘ JESTEM ZMUSZONY ZABLOKOWAĆ MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ. PRZYKRO MI ALE SĄ JAK WIDAĆ TACY LUDZIE KTÓRZY W ŻYWE OCZY OKRADAJĄ DOSTAWCÓW CZERPIĄC Z TEGO DZIKĄ PRZYJEMNOŚĆ.” – pisze restaurator.
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