Restaurator zszokowany nieuczciwością klientki: „Co się z tymi ludźmi dzieje?”

29 listopada 2021 23:41 | Aktualności | Brak komentarzy
„KURDE, CO SIĘ Z TYMI LUDŹMI DZIEJE… „ – pisze Pan Ksawery (pisownia oryginalna). Restaurator ostrzega przed nieuczciwą klientką podając jej adres. Czy kobieta zachowa się honorowo i odda pieniądze?

Zdjęcie poglądowe, fot. Pexels

 

PRZESTRZEGAM INNE KNAJPY NA BIELANACH PRZED PANIĄ (adres i imię kobiety, przyp red.), MIESZKAŃCY POSŁUCHAJCIE TEJ HISTORII
PANI ZUZIA Z (adres. przyp red.) ZAMÓWIŁA DZIŚ JEDZENIE Zapiekanki u Pandy  Z DOSTAWĄ DO DOMU WYBIERAJÀC PŁATNOŚĆ GOTÓWKA ( 52 ZŁ)
OSOBA KTÓRA PRZYJĘŁA TO ZAMÓWIENIE, ZADZWONIŁA DO PANI (imię) POTWIERDZIĆ + ZAPYTAĆ JAKI PANI (imię) BĘDZIE MIAŁA BANKNOT ŻEBY DOSTAWCA MIAŁ WYDAĆ RESZTY( TAKĄ MAMY PROCEDURĘ PRZY ZAMÓWIENIACH GOTÓWKOWYCH, BO RÓŻNIE BYWAŁO)
DOSTAWCA ZAWOZI JEDZENIE 🛵
DZWONI DO DRZWI OTWIERA PANI (imię), ODBIERA ZAMÓWIENIE PO CZYM MÓWI DOSTAWCY „ZAMÓWIENIE JEST OPŁACONE” I ZATRZASKUJE DOSTAWCY DRZWI 🚪
PO CZYM ZZA ZAMKNIĘTYCH DRZWI DOCHODZI DZIKI ŚMIECH 😂
TAK KURDE❗️ MUSISZ BYĆ Z SIEBIE BARDZO DUMNA, ŻE OKRADŁAŚ DOSTAWCE NA 52 ZŁ BRAWO 👏👏👏
PRZEZ TAKĄ OSOBĘ JESTEM ZMUSZONY ZABLOKOWAĆ MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ. PRZYKRO MI ALE SĄ JAK WIDAĆ TACY LUDZIE KTÓRZY W ŻYWE OCZY OKRADAJĄ DOSTAWCÓW CZERPIĄC Z TEGO DZIKĄ PRZYJEMNOŚĆ.” – pisze restaurator.

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