Rewolucja dla młodych cyklistów i użytkowników hulajnóg! Nowy nakaz wszedł w życie dziś
Szlaban na jazdę bez ochrony do 16. roku życia
Środowe zmiany w przepisach drogowych rewolucjonizują zasady poruszania się jednośladami oraz nowoczesnymi pojazdami elektrycznymi. Od teraz dzieci oraz młodzież, którzy nie ukończyli 16. roku życia, mają ustawowy obowiązek zakładania kasków ochronnych podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego (UTO). Głównym celem tej noweli jest radykalne ograniczenie liczby dotkliwych urazów czaszkowo-mózgowych u nieletnich.
Ustawodawca przeniósł pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tego nakazu na dorosłych. Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wykroczeń, jeśli małoletni zostanie przyłapany przez służby na jeździe bez kasku, mandat otrzyma osoba sprawująca nad nim w danym momencie opiekę lub nadzór. Finansowa kara za to niedopatrzenie może wynieść do 100 złotych.
Rewolucja w przewożeniu maluchów do lat 7
Modyfikacja przepisów dotknęła także rodziców, którzy podróżują ze swoimi pociechami poniżej 7. roku życia. Zgodnie z ogólną zasadą, przewożenie takiego dziecka na tradycyjnym rowerze lub rowerze z napędem pomocniczym jest legalne wyłącznie wtedy, gdy maluch ma na głowie sprawny technicznie kask ochronny. Dodatkowo dziecko musi znajdować się w bezpiecznym, specjalnie do tego przystosowanym foteliku lub siodełku.
Od tego nakazu wprowadzono jednak logiczne wyjątki, uwzględniające fabryczne wyposażenie nowoczesnych pojazdów. Dziecko do lat 7 może podróżować bez kasku, jeżeli:
- jest przewożone w specjalistycznym foteliku bezpieczeństwa chroniącym głowę,
- jedzie rowerem fabrycznie przystosowanym do przewozu osób, który posiada pasy bezpieczeństwa, a jego unikalna konstrukcja fizycznie uniemożliwia założenie kasku,
- podróżuje w przyczepce rowerowej wyposażonej w fabryczne pasy bezpieczeństwa.
Dramatyczny wzrost wypadków z udziałem e-hulajnóg
Statystyki dostarczone przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) oraz Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie pozostawiają złudzeń – interwencja ustawodawcy była absolutnie konieczna. W samym tylko 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci poruszających się na e-hulajnogach drastycznie wzrosła aż o 84 procent w stosunku do roku poprzedniego. Ogólny bilans zdarzeń na przestrzeni ostatnich lat wykazuje gwałtowną tendencję wzrostową.
Tabela: Bilans wypadków i ofiar z udziałem e-hulajnóg w Polsce
|Kategoria statystyczna ITS
|Rok 2022
|Rok 2025
|Trend i skala zagrożenia
|Ogólna liczba wypadków drogowych
|543
|1158
|Wzrost o ponad 100% na przestrzeni trzech lat.
|Liczba ofiar śmiertelnych
|3
|11
|Niemal czterokrotny wzrost liczby tragicznych zgonów.
|Liczba ciężko rannych uczestników
|162
|358
|Ponad dwukrotne zwiększenie liczby ciężkich urazów.
Kask ratuje życie. Społeczeństwo popiera zmiany
Eksperci ds. bezpieczeństwa drogowego jednoznacznie wskazują na zbawienny wpływ ochrony głowy. Dane płynące z analiz ITS dowodzą, że prawidłowe stosowanie kasku przez rowerzystów redukuje ryzyko odniesienia śmiertelnych urazów głowy o ponad 70 procent. W przypadku osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych zagrożenie to spada o ponad 40 procent.
– Badania ESRA3 pokazują, że niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80 proc. Nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników rowerów, e-hulajnóg i UTO, którzy w zderzeniu z pojazdem są narażeni na ciężkie kalectwo lub śmierć – podkreśla Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. Podobne zdanie mają przedstawiciele Komendy Głównej Policji, którzy otwarcie przyznają, że docelowo chcieliby, aby kasków ochronnych używali bez wyjątku wszyscy użytkownicy dróg poruszający się na rowerach i hulajnogach.
Warto pamiętać, że opisywany nakaz jazdy w kaskach to kolejna w krótkim czasie restrykcja wymierzona w piratów drogowych na małych pojazdach. Przypomnijmy, że od 3 marca br. w wyniku wejścia w życie wcześniejszych zapisów tej samej nowelizacji, w Polsce obowiązuje kategoryczny zakaz kierowania hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego (w tym segwayami czy deskorolkami elektrycznymi) przez dzieci poniżej 13. roku życia.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.