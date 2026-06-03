Rewolucja dla młodych cyklistów i użytkowników hulajnóg! Nowy nakaz wszedł w życie dziś

Bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego wchodzi na wyższy poziom. W środę zaczęła obowiązywać wyczekiwana część nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która nakłada bezwzględny obowiązek chronienia głowy podczas jazdy. Za zignorowanie nowych wytycznych rodzicom i opiekunom grożą kary finansowe.

Szlaban na jazdę bez ochrony do 16. roku życia Środowe zmiany w przepisach drogowych rewolucjonizują zasady poruszania się jednośladami oraz nowoczesnymi pojazdami elektrycznymi. Od teraz dzieci oraz młodzież, którzy nie ukończyli 16. roku życia, mają ustawowy obowiązek zakładania kasków ochronnych podczas korzystania z rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego (UTO). Głównym celem tej noweli jest radykalne ograniczenie liczby dotkliwych urazów czaszkowo-mózgowych u nieletnich. Ustawodawca przeniósł pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tego nakazu na dorosłych. Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wykroczeń, jeśli małoletni zostanie przyłapany przez służby na jeździe bez kasku, mandat otrzyma osoba sprawująca nad nim w danym momencie opiekę lub nadzór. Finansowa kara za to niedopatrzenie może wynieść do 100 złotych.

Rewolucja w przewożeniu maluchów do lat 7 Modyfikacja przepisów dotknęła także rodziców, którzy podróżują ze swoimi pociechami poniżej 7. roku życia. Zgodnie z ogólną zasadą, przewożenie takiego dziecka na tradycyjnym rowerze lub rowerze z napędem pomocniczym jest legalne wyłącznie wtedy, gdy maluch ma na głowie sprawny technicznie kask ochronny. Dodatkowo dziecko musi znajdować się w bezpiecznym, specjalnie do tego przystosowanym foteliku lub siodełku. Od tego nakazu wprowadzono jednak logiczne wyjątki, uwzględniające fabryczne wyposażenie nowoczesnych pojazdów. Dziecko do lat 7 może podróżować bez kasku, jeżeli: jest przewożone w specjalistycznym foteliku bezpieczeństwa chroniącym głowę,

jedzie rowerem fabrycznie przystosowanym do przewozu osób, który posiada pasy bezpieczeństwa, a jego unikalna konstrukcja fizycznie uniemożliwia założenie kasku,

podróżuje w przyczepce rowerowej wyposażonej w fabryczne pasy bezpieczeństwa.

Dramatyczny wzrost wypadków z udziałem e-hulajnóg Statystyki dostarczone przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS) oraz Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie pozostawiają złudzeń – interwencja ustawodawcy była absolutnie konieczna. W samym tylko 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci poruszających się na e-hulajnogach drastycznie wzrosła aż o 84 procent w stosunku do roku poprzedniego. Ogólny bilans zdarzeń na przestrzeni ostatnich lat wykazuje gwałtowną tendencję wzrostową. Tabela: Bilans wypadków i ofiar z udziałem e-hulajnóg w Polsce Kategoria statystyczna ITS Rok 2022 Rok 2025 Trend i skala zagrożenia Ogólna liczba wypadków drogowych 543 1158 Wzrost o ponad 100% na przestrzeni trzech lat. Liczba ofiar śmiertelnych 3 11 Niemal czterokrotny wzrost liczby tragicznych zgonów. Liczba ciężko rannych uczestników 162 358 Ponad dwukrotne zwiększenie liczby ciężkich urazów.