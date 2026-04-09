Rewolucja w zasiłkach! Rząd łączy świadczenia, sprawdź, czy zyskasz?

9 kwietnia 2026 16:16 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

To największa reforma systemu wsparcia od czasu wprowadzenia programu 800 plus. Rząd planuje głęboką integrację świadczeń rodzinnych z systemem pomocy społecznej. Nowy model ma skuteczniej docierać do osób realnie zagrożonych ubóstwem, eliminując biurokratyczny chaos i dublowanie się wypłat. Sprawdź, co zmieni się w Twoim portfelu i jakie nowe kryteria dochodowe zaczną obowiązywać w 2026 roku.

Konsolidacja świadczeń, fakty o nowym systemie wsparcia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad projektem, który zakłada włączenie zasiłków rodzinnych do szerokiego katalogu świadczeń z pomocy społecznej. Celem jest stworzenie jednego, spójnego systemu „aktywnego wsparcia”, który będzie uzależniony od realnej sytuacji bytowej rodziny, a nie tylko od samej liczby dzieci.

Rodzaj świadczenia Obecny status Planowana zmiana (2026)
Zasiłek rodzinny Osobny system rodzinny Integracja z pomocą społeczną
Dodatki do zasiłku Kilka osobnych wniosków Jedno kompleksowe świadczenie
Kryterium dochodowe Sztywne progi Mechanizm „złotówka za złotówkę”
Obsługa wniosków Gminy / ZUS Centralizacja w ośrodkach pomocy
Co reforma oznacza dla rodzin w praktyce?Główne założenia rządu opierają się na trzech filarach:

  • Skuteczniejsza walka z ubóstwem: Środki mają trafiać do tych, których dochód faktycznie nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
  • Mniej biurokracji: Zamiast składać kilka wniosków w różnych urzędach, rodzina przejdzie jedną weryfikację sytuacji materialnej.
  • Aktywizacja zawodowa: Pobieranie świadczeń ma być ściślej powiązane z gotowością do podjęcia pracy lub szkolenia.

Fakty o budżecie: Dlaczego system musi się zmienić?

Rządowe analizy są jednoznaczne: obecny system zasiłków rodzinnych stał się nieefektywny. Fakt, że progi dochodowe nie były waloryzowane od lat, sprawił, że coraz mniej rodzin kwalifikowało się do wsparcia, mimo rosnących kosztów życia. Przesunięcie tych środków do systemu pomocy społecznej ma pozwolić na elastyczniejsze reagowanie na potrzeby najuboższych. Nie chodzi o zabieranie pieniędzy, ale o ich „przesunięcie” tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

Dla milionów Polaków zmiana ta oznacza konieczność zapoznania się z nowymi zasadami weryfikacji dochodów. Mechanizm „złotówka za złotówkę” ma zapobiec sytuacji, w której przekroczenie progu o kilka złotych powoduje całkowitą utratę wsparcia. Statystyki pokazują, że w 2026 roku ubóstwo w Polsce wciąż dotyka specyficznych grup społecznych, szczególnie rodzin wielodzietnych w mniejszych miejscowościach oraz seniorów. Nowy system ma być „bezpiecznikiem”, który zadziała szybciej i precyzyjniej niż dotychczasowe, skostniałe struktury zasiłkowe. Dane z resortu rodziny sugerują, że po reformie liczba beneficjentów realnie wspieranych finansowo może wzrosnąć, mimo zaostrzenia procedur weryfikacyjnych.

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie doniesień serwisu Kadry.Infor.pl oraz analiz rządowych projektów ustaw o pomocy społecznej (kwiecień 2026).

 

