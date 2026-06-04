Rewolucyjne zmiany na Instagramie i Facebooku. Dotyczą nastoletnich użytkowników
Meta wytacza ciężkie działa w walce o zdrowie psychiczne młodzieży. Instagram oficjalnie wprowadza na całym świecie rygorystyczne globalne ustawienia treści 13+ dla kont nastolatków, a gigantyczne zmiany objęły już także Facebooka i Messengera. Algorytmy zaczynają blokować dostęp do dojrzałych materiałów, a w drodze jest jeszcze bardziej bezwzględny tryb ochrony
Globalny krok w stronę bezpieczeństwa młodzieży
Rozwiązanie, które jesienią zeszłego roku było testowane w USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie, staje się teraz standardem na całym świecie. Nowe, restrykcyjne ustawienia ochrony 13+ trafiają na kolejne rynki i aplikacje. Co niezwykle istotne, od momentu wdrożenia tych zmian aż 9 na 10 nastolatków pozostało przy domyślnej, bezpieczniejszej wersji profilu.
To jednak nie koniec. Jeszcze w tym roku na Facebooku i Messengerze zadebiutuje absolutna nowość – ekstremalnie rygorystyczny tryb Limited Content (Treści Ograniczone). W tym trybie młodzi użytkownicy zostaną całkowicie odcięci od sekcji komentarzy – nie będą mogli ich ani przeglądać, ani publikować własnych opinii.
Koniec z „zalewaniem” toksycznymi treściami o dietach i lękach
Platforma testuje obecnie rewolucyjny mechanizm dbający o większą różnorodność w sekcjach Explore, Feed oraz Reels. Eksperci zauważyli, że nawet materiały, które pojedynczo uznaje się za dopuszczalne lub pomocne, nie powinny być wyświetlane nastolatkom seriami. Nowy algorytm ma skutecznie ukrócić powtarzalne i obsesyjne wyświetlanie postów dotyczących m.in.:
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diet i odżywiania,
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intensywnych treningów siłowych i ćwiczeń,
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sposobów radzenia sobie z lękiem.
Instagram deklasuje konkurencję. Niezależne testy mówią same za siebie
Skuteczność nowych zabezpieczeń została wzięta pod lupę przez niezależną organizację Alice (wcześniej znaną jako ActiveFence). Eksperci stworzyli testowe konta nastolatków i porównali Instagrama z jego głównym rynkowym konkurentem. Wyniki okazały się jednoznaczne:
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Domyślne ustawienie 13+ na Instagramie pokazywało aż o 68 proc. mniej treści dojrzałych niż aplikacja konkurencji.
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Tryb Limited Content zmniejszał ekspozycję na dorosłe tematy aż o 96 proc. względem rywala.
Ponadto Instagram znacznie skuteczniej blokuje wyszukiwanie nieodpowiednich, dojrzałych haseł. Co kluczowe, nastolatki są przypisywane do ochrony 13+ automatycznie i nie mają możliwości samodzielnej zmiany profilu na wersję More Content (Więcej Treści) – wymaga to wyraźnej zgody rodzica.
Miliony postów pod lupą rodziców i konieczne poprawki
W procesie zmian Meta aktywnie zbierała opinie dorosłych. Setki tysięcy rodziców oceniły ponad 15 milionów treści rekomendowanych młodzieży na Facebooku i Instagramie. Efekt? Pod koniec kwietnia badania w USA, UK, Australii i Kanadzie wykazały, że mniej niż 2 proc. postów polecanych nastolatkom na Facebooku zostało uznanych przez większość rodziców za nieodpowiednie.
Organizacja Alice wskazała jednak dwa obszary, które wymagały natychmiastowej naprawy. Pierwszym były luki w ochronie przed kontaktami z profilami regularnie publikującymi dojrzałe posty – po tym zgłoszeniu Instagram zaktualizował już sygnały wykrywania. Drugim problemem okazał się nowy, groźny trend internetowy związany z niebezpieczną jazdą na dachu samochodu. Choć podobna, ryzykowna jazda na metrze była już blokowana, algorytmy nie obejmowały wcześniej restrykcjami filmów z autami. Po interwencji ekspertów zasady dla nastolatków zostały odpowiednio rozszerzone.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.