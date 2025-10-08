Rolnicy rozdają tony warzyw za darmo. Klęska urodzaju uderzyła w Polskę!
Rolnicy w całej Polsce mierzą się z dramatem klęski urodzaju – zamiast zysków zostają ze stratami. W Gałkowicach gospodarz oddał za darmo aż 60 ton papryki, a w Wielkopolsce ziemniaki gniją na polach, bo cena skupu nie pokrywa nawet kosztów zbioru. W obliczu nadprodukcji i niskich cen coraz więcej rolników rozdaje warzywa, by nie trafiły na śmietnik.
Klęska urodzaju w Polsce. Rolnicy rozdają tony warzyw za darmo
Polscy rolnicy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Tegoroczne deszczowe lato przyniosło obfite plony, ale zamiast zysków pojawiły się straty. Nadprodukcja i niskie ceny skupu sprawiły, że warzywa nie opłaca się sprzedawać, a wielu gospodarzy rozdaje swoje plony za darmo, by nie zmarnowały się na polach.
Ziemniaki i papryka bez wartości
W Gałkowicach jeden z rolników oddał za darmo 60 ton papryki. Jak tłumaczył, sprzedaż była kompletnie nieopłacalna – gdyby nie akcja rozdawania, warzywa po prostu zgniłyby na polu. W Wielkopolsce z kolei ziemniaki pozostały niewykopane, bo cena skupu nie pokrywa nawet kosztów zbioru.
– Koszt wyprodukowania kilograma ziemniaków to 50–60 groszy. Skup płaci około 20 groszy. Nie ma sensu ich zbierać – wyjaśnił Marcin Kalemba, rolnik z tego regionu.
Podobne głosy płyną z innych części kraju. W województwie łódzkim rolnicy za dużą skrzynię ziemniaków dostają zaledwie 100 zł. Tymczasem w sklepach konsumenci płacą średnio 3 zł za kilogram – i to często za warzywa sprowadzane z zagranicy.
„Żal ściska” – gospodarze bez zysków
Rolnicy mówią o „klęsce urodzaju” i rozpaczy. Tegoroczne warunki sprzyjały plonom, ale jednocześnie sprawiły, że na rynku jest ich zbyt wiele. – Żal ściska, że gospodarz nie może utrzymać rodziny ze swojej pracy – mówią mieszkańcy regionów rolniczych.
Niektórzy, jak Maciej Siekiera spod Lublina, próbowali szukać nowych rynków zbytu. Jednak ceny pozostają dramatycznie niskie, a możliwości sprzedaży mocno ograniczone.
Spór polityczny i zapowiedzi kontroli
Sprawa błyskawicznie trafiła do polityki. Opozycja oskarża rząd o brak działań i wskazuje na problem importu warzyw z zagranicy. – Mamy napływ ziemniaka z innych krajów i nikt z tym nic nie robi – stwierdził poseł PiS Robert Telus.
Minister rolnictwa Stefan Krajewski odpowiada, że możliwości interwencji na jednolitym rynku UE są ograniczone. Zapowiedział jednak kontrole w skupach, by sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych. – Skierowałem pismo do prezesa UOKiK w tej sprawie – poinformował.
Przetwórcy stanowczo zaprzeczają istnieniu jakichkolwiek zmów. – To bzdura – komentuje Andrzej Gajowniczek, prezes Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw.
Problem ogólnoeuropejski
Resort rolnictwa podkreśla, że z nadprodukcją zmaga się cała Europa. Polska jest czwartym producentem ziemniaków na kontynencie – po Francji, Niemczech i Holandii – i nadmiar plonów uderzył szczególnie w gospodarstwa średniej wielkości.
Rolnicy apelują o systemowe rozwiązania i interwencję państwa. Na razie jednak wielu z nich rozdaje swoje plony, by ocalić choćby część tegorocznego wysiłku od całkowitego zmarnowania.
