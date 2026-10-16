Rosyjski diesel wraca na światowe rynki. Kreml potwierdza dostawy po porozumieniu Trumpa z Putinem
Rosja rozpoczęła wysyłanie oleju napędowego na światowe rynki. Informację potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. To następstwo porozumienia ogłoszonego 9 października przez prezydenta USA Donalda Trumpa, które zakłada dostarczenie setek tysięcy ton rosyjskiego paliwa. Decyzja może wpłynąć na sytuację na międzynarodowym rynku diesla, ale jednocześnie wywołuje kontrowersje w związku z trwającą wojną w Ukrainie i sankcjami wobec Moskwy.
W czwartek, 15 października 2026 roku, rzecznik Kremla poinformował o rozpoczęciu dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynki zagraniczne.
Deklaracja pojawiła się niespełna tydzień po ogłoszeniu przez Waszyngton porozumienia paliwowego z Rosją.
Celem amerykańskiej administracji jest zwiększenie dostępności diesla na rynku i ograniczenie presji na jego ceny.
Kreml potwierdza rozpoczęcie eksportu oleju napędowego
Podczas briefingu w Moskwie Dmitrij Pieskow przekazał, że rosyjskie paliwo zaczęło już trafiać na światowy rynek.
Rzecznik Kremla mówił o uwalnianiu znacznych ilości oleju napędowego, które mają zwiększyć dostępność surowca dla zagranicznych odbiorców.
To pierwsze oficjalne potwierdzenie ze strony rosyjskich władz, że dostawy zapowiedziane po rozmowach Donalda Trumpa i Władimira Putina zostały uruchomione.
Nie przedstawiono jednak szczegółowego zestawienia ilości paliwa, które faktycznie opuściło Rosję, ani kompletnej listy odbiorców.
Z tego powodu na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić, jaka część zapowiedzianych dostaw dotarła już do zagranicznych portów i magazynów.
Trump zawarł porozumienie z Putinem. Chodzi o setki tysięcy ton paliwa
9 października Donald Trump poinformował o uzgodnieniu z Władimirem Putinem zwiększenia dostaw rosyjskiego oleju napędowego.
Zgodnie z amerykańską zapowiedzią Rosja miała natychmiast udostępnić ponad 300 tys. ton diesla na rynek światowy, w tym amerykański.
Ogłoszono również plan kolejnych dostaw:
- ponad 300 tys. ton w pierwszym etapie,
- kolejne 500 tys. ton w listopadzie,
- następnie dodatkowy 1 mln ton,
- docelowo jeszcze 3 mln ton, zależnie od możliwości rosyjskich rafinerii.
Łączna skala zapowiadanych dostaw może więc sięgnąć około 4,8 mln ton.
Nie oznacza to jednak, że cała ta ilość została już wyeksportowana. Harmonogram i ostateczna realizacja pozostają uzależnione między innymi od możliwości produkcyjnych oraz logistycznych.
USA złagodziły sankcje. Kontrowersyjny ruch Waszyngtonu
Porozumienie stanowi istotną zmianę w amerykańskiej polityce dotyczącej rosyjskich produktów naftowych.
Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Stany Zjednoczone wprowadziły ograniczenia mające zmniejszyć dochody Moskwy z handlu surowcami energetycznymi.
Tym razem administracja Donalda Trumpa zdecydowała się na czasowe złagodzenie części restrykcji dotyczących rosyjskiego diesla.
Celem jest zwiększenie podaży paliwa w sytuacji wysokich cen i napięć na światowych rynkach energetycznych.
Decyzja spotkała się jednak z krytyką części amerykańskich polityków oraz przedstawicieli Ukrainy.
Przeciwnicy porozumienia wskazują, że handel rosyjskimi paliwami może zwiększać dochody Moskwy w czasie trwającej wojny.
Zwolennicy rozwiązania podkreślają natomiast potrzebę ograniczenia kosztów transportu, produkcji i codziennego funkcjonowania gospodarki.
Dlaczego Rosja wcześniej ograniczyła eksport diesla?
Rosja wprowadziła w lipcu 2026 roku tymczasowe ograniczenia eksportu oleju napędowego.
Decyzję podjęto w związku z problemami w krajowym sektorze rafineryjnym, które nasiliły się po ukraińskich uderzeniach w rosyjską infrastrukturę naftową.
Ataki powodowały uszkodzenia instalacji i utrudniały przetwarzanie ropy na gotowe paliwa.
Ograniczenia miały pomóc w zabezpieczeniu dostaw na rosyjski rynek wewnętrzny.
Porozumienie z USA otworzyło możliwość ponownego skierowania części paliwa na eksport, mimo wcześniejszych restrykcji.
Nie oznacza to jednak, że rosyjski przemysł rafineryjny odzyskał pełne zdolności produkcyjne.
Stan infrastruktury nadal może wpływać na wielkość i terminowość dostaw.
Czy rosyjski diesel obniży ceny paliw w Polsce?
Powrót większych ilości oleju napędowego na światowy rynek może zwiększyć jego dostępność, a tym samym ograniczać presję cenową.
Nie oznacza to jednak automatycznej obniżki na polskich stacjach.
Na końcową cenę diesla wpływają między innymi notowania produktów naftowych, kurs dolara, koszty transportu, marże oraz podatki.
Znaczenie ma również sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie napięcia geopolityczne i zakłócenia w dostawach surowców wpływają na światowy rynek energii.
Eksperci zwracają uwagę, że dodatkowe rosyjskie dostawy mogą mieć ograniczony wpływ na ceny, jeżeli nie rozwiążą szerszych problemów związanych z produkcją i dystrybucją paliw.
Nie ma obecnie podstaw, aby zapowiadać konkretną obniżkę cen diesla w Polsce wyłącznie na podstawie informacji Kremla.
„Rozejm energetyczny” pod znakiem zapytania. Ataki na infrastrukturę trwają
Równolegle do rozmów o dostawach paliw pojawił się temat możliwego wstrzymania ataków na obiekty energetyczne Rosji i Ukrainy.
Donald Trump poinformował wcześniej o rzekomym porozumieniu dotyczącym takiego zawieszenia działań.
Ani Moskwa, ani Kijów nie potwierdziły jednak zawarcia obustronnego, obowiązującego rozejmu energetycznego.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski deklarował gotowość poparcia takiego rozwiązania pod warunkiem, że Rosja również zaprzestanie ataków.
Tymczasem w kolejnych dniach dochodziło do uderzeń na infrastrukturę energetyczną.
Według ukraińskich władz rosyjskie ataki pozbawiły setki tysięcy mieszkańców dostępu do energii elektrycznej.
Kijów kontynuował również działania wymierzone w rosyjskie obiekty rafineryjne.
Dostawy oleju napędowego na światowe rynki nie oznaczają więc zakończenia wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną.
Co dalej z rosyjskim paliwem?
Najważniejszą informacją pozostaje deklaracja Kremla, że eksport oleju napędowego został wznowiony.
Porozumienie ogłoszone przez Donalda Trumpa przewiduje znaczące dostawy rosyjskiego paliwa, ale rzeczywista ich wielkość będzie zależała od możliwości produkcyjnych Rosji oraz sytuacji międzynarodowej.
Niepewność dotyczy również wpływu dodatkowej podaży na ceny.
Dla polskich kierowców oznacza to przede wszystkim konieczność obserwowania kolejnych notowań paliw i komunikatów Ministerstwa Energii.
Na razie nie ma gwarancji, że rosyjski diesel doprowadzi do wyraźnych obniżek na stacjach w Polsce.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.