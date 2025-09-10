Rosyjski dron spadł w Polsce! Mieszkańcy w szoku, służby na miejscu

10 września 2025 11:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polacy znów muszą mierzyć się z rosyjską prowokacją. Jeden z dronów, które w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną, spadł na pole w Mniszkowie koło Sulejowa w województwie łódzkim. Na miejsce natychmiast skierowano policję, wojsko oraz służby ratunkowe.

Fot. Warszawa w Pigułce

Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie kryją zaskoczenia i niepokoju. Maszyna leżała w polu nieopodal zabudowań, co pokazuje, że mogła stanowić realne zagrożenie dla ludzi. – To cud, że nikt nie ucierpiał – mówią świadkowie.

Eksperci podkreślają, że to kolejny dowód na eskalację ze strony Rosji i potwierdzenie, że naruszenia polskiego nieba nie są jedynie incydentami, lecz częścią szerszej strategii zastraszania. Drony wykorzystywane przez Moskwę mogą pełnić zarówno funkcję rozpoznawczą, jak i bojową.

Służby apelują do mieszkańców, by w przypadku zauważenia podobnych obiektów lub ich fragmentów natychmiast powiadamiać policję. Podchodzenie do wraku może być niebezpieczne – niektóre elementy mogą zawierać niewybuchy lub substancje chemiczne.

Cała sytuacja budzi ogromne emocje, bo pokazuje, że wojna na Ukrainie w coraz bardziej bezpośredni sposób wpływa na bezpieczeństwo w Polsce. Incydent w Mniszkowie stanie się zapewne jednym z kluczowych tematów w najbliższych dniach, a władze zapowiadają wzmocnienie obrony przeciwlotniczej.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl