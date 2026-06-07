Rosyjski dron uderzył tuż obok Czarnobyla. Na miejsce ruszają eksperci MAEA
Rosyjski dron uderzył w obiekt służący do przechowywania zużytego paliwa jądrowego w obwodzie kijowskim, około 15 kilometrów od Czarnobyla. W wyniku ataku wybuchł pożar, a uszkodzeniu uległa część infrastruktury. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zapowiedziała wysłanie ekspertów na miejsce, aby ocenić skutki incydentu.
Rosyjski dron uderzył w obiekt związany z paliwem jądrowym koło Czarnobyla. MAEA wysyła ekspertów
Rosyjski dron uderzył w budynek centralnego magazynu zużytego paliwa jądrowego w obwodzie kijowskim, około 15 kilometrów od Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. W wyniku ataku wybuchł pożar, a część infrastruktury została uszkodzona. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zapowiedziała wysłanie ekspertów na miejsce zdarzenia.
Atak na obiekt związany z energetyką jądrową
Informację o ataku przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według ukraińskich władz do zdarzenia doszło w nocy z 6 na 7 czerwca. Dron uderzeniowy miał trafić w budynek przyjmowania kontenerów Centralnego Składowiska Zużytego Paliwa Jądrowego znajdującego się w pobliżu miejscowości Buriakiwka w obwodzie kijowskim.
Obiekt znajduje się około 15 kilometrów od terenu Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Magazyn wykorzystywany jest do długoterminowego przechowywania zużytego paliwa pochodzącego z ukraińskich elektrowni atomowych.
Pożar i uszkodzenia infrastruktury
Według przekazanych informacji po uderzeniu wybuchł pożar obejmujący powierzchnię około 40 metrów kwadratowych. Uszkodzeniu uległa część budynku odpowiedzialnego za przyjmowanie i obsługę kontenerów ze zużytym paliwem jądrowym.
Ukraińskie służby poinformowały, że doszło między innymi do uszkodzenia elewacji, okien oraz drzwi. Fala uderzeniowa miała także wpłynąć na pobliskie budynki znajdujące się na terenie kompleksu.
MAEA reaguje. Eksperci pojadą na miejsce
Do sprawy odniosła się Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA). Organizacja potwierdziła, że została poinformowana przez stronę ukraińską o ataku na magazyn zużytego paliwa jądrowego znajdujący się w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla.
Agencja zapowiedziała wysłanie swoich ekspertów na miejsce zdarzenia. Ich zadaniem będzie ocena skali uszkodzeń oraz analiza wpływu ataku na bezpieczeństwo obiektu.
Z dotychczasowych informacji przekazanych przez Ukrainę wynika, że poziom promieniowania w rejonie magazynu pozostaje w normie i nie odnotowano zagrożenia radiacyjnego dla ludności.
MAEA: ataki na obiekty jądrowe są niedopuszczalne
Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi podkreślił, że wszelkie działania militarne wymierzone w obiekty związane z energetyką jądrową są niedopuszczalne. Zwrócił uwagę, że takie incydenty naruszają podstawowe zasady bezpieczeństwa jądrowego obowiązujące podczas konfliktów zbrojnych.
Organizacja od początku wojny regularnie monitoruje sytuację wokół ukraińskich elektrowni i innych strategicznych obiektów jądrowych, wskazując na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w ich pobliżu.
To kolejny incydent związany z infrastrukturą jądrową
Od początku rosyjskiej inwazji infrastruktura związana z energetyką jądrową na Ukrainie wielokrotnie znajdowała się w centrum uwagi społeczności międzynarodowej. Szczególne obawy budziły wcześniej wydarzenia wokół Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, największego tego typu obiektu w Europie.
Eksperci podkreślają, że nawet jeśli nie dochodzi do uwolnienia materiałów promieniotwórczych, każde uszkodzenie infrastruktury jądrowej wymaga szczegółowej kontroli i oceny ryzyka.
Co to oznacza dla Ciebie?
Według obecnych informacji nie stwierdzono wzrostu poziomu promieniowania ani zagrożenia dla mieszkańców Ukrainy czy państw sąsiednich. Sytuacja jest jednak monitorowana przez ukraińskie służby oraz ekspertów MAEA. W najbliższych dniach kluczowe będą wyniki kontroli przeprowadzonych na miejscu zdarzenia i szczegółowa ocena skali uszkodzeń.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.