Rozgniotłeś butelkę kaucyjną albo zerwałeś etykietę? Czy to przestępstwo
System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 roku, ale wciąż wielu konsumentów nie wie, jakie konsekwencje prawne i finansowe grożą za uszkodzenie opakowania objętego kaucją. Odpowiedź nie jest oczywista – wszystko zależy od tego, czyja to butelka, jak doszło do uszkodzenia i z jakim zamiarem.
Najpierw pytanie kluczowe: czyja jest ta butelka?
Gdy kupujesz napój w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym, płacisz przy kasie kaucję – 50 groszy za butelkę PET lub puszkę aluminiową albo 1 złoty za szklaną butelkę wielokrotnego użytku. W momencie zakupu opakowanie staje się twoją własnością. Możesz z nim zrobić co chcesz, w tym wyrzucić albo zniszczyć. Nikt cię za to nie ukarze. Tracisz jednak prawo do odzyskania kaucji, bo sklep i butelkomat przyjmują wyłącznie opakowania niezniszczone, z czytelnym kodem kreskowym i etykietą. Zgniecionej puszki, zerwania etykiety ani strzaskanej butelki automat nie przyjmie – i nie ma od tej zasady wyjątku.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy opakowanie należy do kogoś innego – na przykład celowo uszkadzasz butelkę porzuconą przez znajomego, którą zamierzał zwrócić, albo niszczy cudzą zawartość skrzynki z opakowaniami w punkcie zbiórki. Tu wchodzimy na terytorium prawa karnego.
Celowe zniszczenie cudzej butelki – wykroczenie albo przestępstwo
Polskie prawo traktuje celowe niszczenie cudzego mienia jako czyn zabroniony. Granicę między wykroczeniem a przestępstwem wyznacza wartość wyrządzonej szkody. Zgodnie z art. 124 § 1 Kodeksu wykroczeń, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy o wartości szkody nieprzekraczającej 800 złotych grozi karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeśli szkoda przekroczy 800 złotych, wchodzimy w obszar art. 288 § 1 Kodeksu karnego – a tu kara to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Przy butelkach kaucyjnych wartość jednostkowa jest minimalna – 50 groszy lub 1 złoty kaucji plus cena napoju. Zniszczenie jednej puszki to sprawa śladowej wartości finansowej. Jednak Sąd Najwyższy jasno wskazał w wyroku z 6 lutego 2018 r. (sygn. II KK 317/17), że o kwalifikacji czynu decyduje łączna wartość wyrządzonej szkody, nie wartość pojedynczego przedmiotu. Ktoś, kto systematycznie niszczy cudze opakowania kaucyjne – na przykład demoluje zawartość butelkomatu lub punkt zbiórki – może szybko przekroczyć próg wykroczenia, a nawet przestępstwa.
Co z fałszerstwem i wyłudzaniem kaucji?
Odrębnym zagadnieniem prawnym są próby wyłudzenia kaucji z systemu. Polska Kaucja – operator systemu – odnotowała już próby wprowadzania do automatów opakowań z manipulowanymi etykietami, skanowania podróbek kodów kreskowych oraz wielokrotnego zwracania tego samego opakowania. Takie działania wyczerpują znamiona przestępstwa oszustwa (art. 286 KK) lub fałszerstwa dokumentu (art. 270 KK) – za pierwsze grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, za drugie od 3 miesięcy do 5 lat. Operator systemu zaleca punktom zbiórki odmowę wypłaty kaucji w przypadku podejrzenia manipulacji, zabezpieczenie opakowania jako dowodu, zachowanie nagrań z monitoringu i powiadomienie policji.
Dlaczego butelkomat odrzuca twoje opakowanie – i czy to już zniszczenie?
System kaucyjny wymaga, żeby zwracane opakowanie było puste, czyste, niezniszczone oraz posiadało czytelną etykietę z kodem kreskowym. Automat weryfikuje każde opakowanie przez skaner optyczny. Oznacza to, że nawet drobne uszkodzenie kodu – zerwanie fragmentu etykiety, zamalowanie kreskówki, ścieranie folii – skutkuje odrzuceniem opakowania i utratą kaucji. Nie jest to jednak podstawa do odpowiedzialności prawnej, o ile opakowanie należało do ciebie i szkoda dotknęła wyłącznie twojego własnego mienia.
Osobna kategoria to opakowania znalezione lub zebrane w przestrzeni publicznej. Butelki i puszki porzucone przez innych na ulicy, w parku czy po festiwalu są – z chwilą porzucenia – rzeczą niczyją w rozumieniu prawa cywilnego. Kto je zbierze, nabywa własność i ma pełne prawo oddać je do butelkomatu. Warunkiem jest jednak, żeby opakowanie było niezniszczone i nadawało się do zwrotu.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli codziennie korzystasz z systemu kaucyjnego?
Zasada jest prosta: swoją butelkę możesz zniszczyć – ale wtedy tracisz kaucję bezpowrotnie. Cudzej niszczyć nie wolno – niezależnie od wartości jednego opakowania, umyślne działanie może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie. Butelkomat zwróci ci kaucję tylko za opakowanie z czytelnym kodem i etykietą, niezniszczone i czyste – dlatego zanim zaczniesz zbierać puszki po imprezie, sprawdź, czy są w stanie umożliwiającym zwrot. Każda próba manipulowania kodem kreskowym lub wyłudzenia kaucji to ryzyko odpowiedzialności karnej z art. 286 lub 270 Kodeksu karnego – z karą nawet do 8 lat więzienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.