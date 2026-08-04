Rozmawialiśmy z inicjatorem referendum ws. odwołania Rafała Trzaskowskiego. „Na ulicy czuć wielką potrzebę działania”

4 sierpnia 2026 20:53 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Rozmawialiśmy z inicjatorem Stołecznej Operacji Referendalnej, Maciejem Wilkiem, który opowiedział o atmosferze podczas akcji oraz zainteresowaniu mieszkańców.

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SOR Stołeczna Operacja Referendalna Fot. Warszawa w Pigułce
SOR Stołeczna Operacja Referendalna Fot. Warszawa w Pigułce

Jak przyznaje Maciej Wilk, nie spodziewał się aż takiego odzewu.

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Na ulicy czuć wielką potrzebę uzewnętrznienia się. Przeprowadziliśmy już setki rozmów z mieszkańcami. Atmosfera jest bardzo sympatyczna. Nikogo specjalnie nie trzeba namawiać. Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś burzliwie reaguje – mówi.

Inicjator akcji podkreśla, że do tej pory doszło jedynie do jednego incydentu.

Mieliśmy jedną sytuację próby ataku fizycznego, ale została szybko zażegnana. Na poziomie ulicy naprawdę nic wielkiego się nie dzieje – dodaje.

Zdaniem Wilka impulsem do większego zaangażowania mieszkańców były ostatnie wydarzenia związane z funkcjonowaniem stołecznych szpitali oraz dyskusja dotycząca ograniczeń w ruchu samochodowym.

Kraków pokazał, że się da. W Warszawie wiele osób zwraca uwagę na sytuację w szpitalach, zwłaszcza na SOR-ach. Często słyszymy również głosy, że nie każdy może wjechać do centrum miasta. Dla wielu mieszkańców to po prostu niesprawiedliwe – mówi.

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Organizatorzy przypominają, że podpisy można składać nie tylko przy ulicznych punktach.

Każdy zainteresowany może pobrać kartę do zbiórki podpisów, zebrać podpisy wśród rodziny lub znajomych, a następnie przekazać je do jednego z punktów zbiórki albo wysłać pocztą do sztabu akcji pod adresem:

Stołeczna Operacja Referendalna
Al. Niepodległości 18 6 piętro
00-653 Warszawa

Organizatorzy zachęcają osoby, które chcą wesprzeć inicjatywę, do aktywnego włączenia się w zbiórkę podpisów.

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