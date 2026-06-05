Rusza nowy program dla seniorów. Dofinansowanie do wczasów nawet do 600 zł
Już od września 2026 roku seniorzy po 60. roku życia będą mogli skorzystać z nowego dofinansowania do wypoczynku. W ramach programu czeków turystycznych państwo dopłaci od 300 do nawet 600 zł do pobytu obejmującego minimum dwa noclegi. Zainteresowanie może być bardzo duże, ponieważ liczba dostępnych środków będzie ograniczona, a wsparcie trafi tylko do osób, które spełnią określone warunki.
Nawet 600 zł dopłaty do wczasów dla seniorów. Rusza nowy program, liczba miejsc będzie ograniczona
Jesienią 2026 roku wystartuje nowy program wsparcia dla osób starszych i rodzin wielodzietnych. W ramach rządowej inicjatywy będzie można otrzymać specjalny czek turystyczny o wartości od 300 do 600 zł, który obniży koszt pobytu w hotelu lub pensjonacie. Środki nie trafią bezpośrednio na konto, ale pozwolą znacząco zmniejszyć wydatki na krajowy wypoczynek. Chętnych może być jednak wielu, ponieważ budżet programu jest ograniczony, a czeki będą wydawane tylko w określonych terminach.
Nowe wsparcie dla seniorów i rodzin wielodzietnych
Program czeku turystycznego 2026 skierowany jest przede wszystkim do osób, które ukończyły 60. rok życia. Z rozwiązania będą mogły skorzystać również osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.
W przypadku seniorów procedura ma być bardzo prosta. Podczas składania wniosku wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie potwierdzające ukończenie wymaganego wieku. Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą musieli natomiast posiadać aktywną kartę w dniu generowania czeku.
Ważne jest, że każda uprawniona osoba będzie mogła skorzystać z programu tylko raz przez cały okres jego funkcjonowania.
Ile wyniesie dopłata?
Wartość czeku będzie uzależniona od zasad określonych przez operatora programu. Maksymalna kwota wsparcia ma wynosić 600 zł, natomiast minimalna wartość dopłaty to 300 zł.
Nie będzie to jednak gotówka wypłacana beneficjentom. Czek otrzyma formę elektronicznego kodu, który zostanie wykorzystany podczas rezerwacji noclegu.
|Element programu
|Szczegóły
|Wartość wsparcia
|300-600 zł
|Forma pomocy
|elektroniczny kod
|Minimalny pobyt
|2 noclegi
|Termin realizacji
|wrzesień-listopad 2026
|Liczba wykorzystań
|1 raz na osobę
Na co będzie można wykorzystać czek?
Dofinansowanie obejmie wyłącznie usługi noclegowe realizowane przez obiekty uczestniczące w programie. Chodzi przede wszystkim o hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe oraz inne legalnie działające obiekty noclegowe.
Warunkiem skorzystania z dopłaty będzie wykupienie pobytu obejmującego co najmniej dwa noclegi w tym samym miejscu. Oznacza to, że czek nie będzie mógł zostać wykorzystany na jednodniowy wyjazd czy pojedynczy nocleg.
Lista obiektów uczestniczących w programie ma zostać opublikowana przed rozpoczęciem naboru.
Kiedy ruszy program?
Zgodnie z obecnymi założeniami czek turystyczny będzie dostępny od września 2026 roku. Program potrwa do końca listopada.
Środki mają być rozdysponowywane w trzech osobnych turach. Każda z nich będzie trwała zaledwie kilka dni, dlatego zainteresowane osoby powinny na bieżąco śledzić komunikaty organizatorów.
Eksperci zwracają uwagę, że nie warto generować kodu bez wcześniejszego wyboru miejsca pobytu. Według obecnych założeń uczestnik może mieć jedynie 7 dni na wykorzystanie otrzymanego czeku.
Jak otrzymać dofinansowanie?
Przed startem programu zostanie uruchomiona specjalna platforma internetowa lub aplikacja. To właśnie tam będzie można wygenerować czek.
Procedura ma wyglądać następująco:
– wejście na stronę programu,
– złożenie oświadczenia o ukończeniu 60. roku życia lub potwierdzenie uprawnień z Karty Dużej Rodziny,
– wygenerowanie indywidualnego kodu,
– wybór hotelu z listy uczestników programu,
– rezerwacja pobytu i podanie kodu podczas zamówienia.
Dopłata zostanie rozliczona bezpośrednio przez obiekt noclegowy.
Dlaczego rząd uruchamia taki program?
Celem inicjatywy jest nie tylko wsparcie seniorów i rodzin wielodzietnych, ale również pobudzenie krajowej turystyki. Szczególny nacisk ma zostać położony na regiony przygraniczne, które w ostatnich latach odczuły spadek liczby odwiedzających.
Chodzi przede wszystkim o województwa:
– warmińsko-mazurskie,
– podlaskie,
– lubelskie,
– podkarpackie.
To właśnie tam może zostać skierowana znacząca część środków promocyjnych związanych z programem.
Warszawa również może skorzystać
Choć program ma wspierać przede wszystkim mniej popularne kierunki turystyczne, mieszkańcy Warszawy również będą mogli ubiegać się o czek. Dla wielu seniorów ze stolicy może to być okazja do tańszego wypoczynku poza miastem jeszcze przed sezonem zimowym.
Eksperci rynku turystycznego wskazują, że podobne programy w przeszłości cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego warto przygotować się wcześniej i śledzić informacje o terminach naboru.
Co to oznacza dla Ciebie? Nawet 600 zł mniej za wypoczynek
– seniorzy po 60. roku życia będą mogli otrzymać dopłatę do noclegów;
– wsparcie wyniesie od 300 do 600 zł;
– warunkiem będzie pobyt obejmujący minimum dwa noclegi;
– program wystartuje we wrześniu 2026 roku;
– liczba dostępnych środków będzie ograniczona, dlatego warto śledzić terminy naborów.
Dla wielu seniorów może to być jedna z najciekawszych form wsparcia dostępnych jesienią 2026 roku. Warto jednak pamiętać, że ostateczne szczegóły programu oraz lista hoteli zostaną opublikowane dopiero przed jego uruchomieniem.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.