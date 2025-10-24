Rusza program „Mieszkanie dla Seniora”. Rząd pomoże starszym Polakom! Sprawdź zasady
Już w listopadzie rusza program „Mieszkanie dla Seniora”, który może całkowicie odmienić życie starszych Polaków. Osoby po 60. roku życia otrzymają nowoczesne mieszkania dostosowane do ich potrzeb – bez progów, schodów i barier. Co ważne, najem będzie bezterminowy, bez progów dochodowych i bez utraty dotychczasowego majątku. Program pilotażowo rusza w Poznaniu, a w 2025 roku ma objąć całą Polskę.
Rusza program „Mieszkanie dla Seniora”. Starsi Polacy dostaną mieszkania bez barier i bez obaw o dochody
Już w listopadzie startuje program, który może realnie zmienić życie tysięcy starszych osób w Polsce. W Poznaniu rusza pilotażowy projekt „Mieszkanie dla Seniora”, w ramach którego osoby po 60. roku życia będą mogły zamieszkać w lokalach w pełni dostosowanych do ich potrzeb — bez progów, schodów i innych barier. To pierwsza tak kompleksowa inicjatywa w Polsce, która ma połączyć społeczne bezpieczeństwo z godnymi warunkami życia dla osób starszych.
Program „Mieszkanie dla Seniora” to wspólne przedsięwzięcie Miasta Poznania i Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Skierowany jest do osób, których dochody są zbyt wysokie, by otrzymać lokal komunalny, ale niewystarczające, by wynajmować mieszkanie na wolnym rynku. Seniorzy będą mogli zamieszkać w nowoczesnych, jedno- i dwupokojowych mieszkaniach z windą, znajdujących się w budynkach na Dębcu, Piątkowie i Strzeszynie. Lokale zostaną w pełni przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnościami.
Co ważne, najem w programie będzie bezterminowy, a seniorzy nie zapłacą tzw. partycypacji, czyli wkładu własnego — koszty pokryje w całości miasto. Nabór wniosków rozpocznie się 12 listopada i potrwa do 25 listopada 2025 roku.
Na poznańskim pilotażu nie koniec. Ministerstwo do spraw Polityki Senioralnej zapowiedziało, że projekt wkrótce obejmie całą Polskę. Rządowy program o tej samej nazwie ma umożliwić seniorom zamianę dotychczasowych mieszkań — często położonych na wysokich piętrach, bez wind i udogodnień — na lokale komunalne dostosowane do ich potrzeb.
Minister Marzena Okła-Drewnowicz podkreśla, że chodzi nie tylko o poprawę komfortu życia, ale także o przywrócenie osobom starszym poczucia bezpieczeństwa i samodzielności. „Chcę pokazać, jak można uwolnić się z mieszkań, które dla wielu seniorów stały się więzieniem. Celem programu jest, by każdy miał dostęp do przestrzeni, w której będzie mógł funkcjonować bez barier” – powiedziała minister.
W odróżnieniu od tradycyjnych programów mieszkaniowych, „Mieszkanie dla Seniora” nie przewiduje żadnych progów dochodowych. Jak tłumaczy resort, to nie jest forma pomocy materialnej, lecz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Seniorzy zachowają prawo własności do swojego dotychczasowego mieszkania, które będzie mogło zostać wynajęte przez gminę i przekazane innej potrzebującej rodzinie. Dzięki temu program nie tylko poprawi warunki życia seniorów, ale też usprawni zarządzanie lokalami komunalnymi.
„Senior będzie podpisywał umowę wyłącznie z gminą – zarówno na najem nowego mieszkania, jak i na podnajem dotychczasowego. Jeśli zakończy się okres najmu, mieszkanie wróci do rodziny, a gmina znajdzie lokatorom inny lokal” – wyjaśnia minister Okła-Drewnowicz.
Projekt ustawy dotyczącej programu jest już w przygotowaniu w Ministerstwie ds. Polityki Senioralnej. Rząd planuje przyjąć dokument w drugim kwartale 2025 roku. Po jego zatwierdzeniu przez Radę Ministrów trafi on do podpisu prezydenta. To właśnie jego decyzja zdecyduje, kiedy program wejdzie w życie w całym kraju.
Program „Mieszkanie dla Seniora” ma szansę stać się przełomem w polityce społecznej. Po raz pierwszy osoby starsze mogą liczyć nie tylko na wsparcie finansowe, ale na realne rozwiązania odpowiadające na ich codzienne potrzeby — bezpieczne, dostępne i godne miejsce do życia.
