Ruszył z nożem na mężczyznę pod blokiem. Strażnicy obezwładnili 36-latka w ostatniej chwili

10 października 2026 13:11 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Niebezpieczna sytuacja na ulicy Daniłowskiego na warszawskich Bielanach. Strażnicy miejscy przyjechali do zgłoszenia o hałaśliwej grupie mężczyzn, ale na miejscu zobaczyli człowieka biegnącego z nożem w ręku. Ruszyli za nim i interweniowali w chwili, gdy zamachnął się na jedną z osób stojących pod blokiem. Zaatakowany uniknął ciosu, a 36-letni napastnik został obezwładniony i przekazany policji. Nikt nie odniósł obrażeń.

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Radiowoz Straży Miejskiej. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Radiowoz Straży Miejskiej. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Wezwanie dotyczyło alkoholu i zaczepiania przechodniów

Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 października, tuż przed godziną 22. Jak informuje Straż Miejska m.st. Warszawy, funkcjonariusze z V Oddziału Terenowego otrzymali wezwanie na ulicę Daniłowskiego. Zgłoszenie dotyczyło hałaśliwych mężczyzn, którzy spożywali alkohol i mieli zaczepiać przypadkowych przechodniów. Kiedy patrol dotarł na miejsce, strażnicy zauważyli mężczyznę biegnącego z nożem. Natychmiast podjęli pościg, aby powstrzymać zagrożenie.

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Dobiegli do napastnika, gdy zamachnął się nożem

Mężczyzna dobiegł do trzech osób stojących pod blokiem i zamachnął się na jedną z nich. W tym samym momencie dotarli do niego strażnicy miejscy i rozpoczęli interwencję. Funkcjonariusze obezwładnili 36-latka, uniemożliwiając mu dalszy atak. Zabezpieczyli również nóż, który napastnik odrzucił. Dopiero po opanowaniu sytuacji i usunięciu bezpośredniego zagrożenia mogli sprawdzić stan zaatakowanego człowieka.

Fot. Straż Miejska.

Nikt nie został ranny. 36-latek trafił w ręce policji

Okazało się, że zaatakowany mężczyzna zdążył uniknąć ciosu i nie został zraniony. Podczas zdarzenia nie ucierpiał również nikt inny. Strażnicy przekazali sprawcę ataku policjantom, a agresywny 36-latek został zatrzymany. W komunikacie nie podano informacji o ewentualnych zarzutach ani dalszych decyzjach dotyczących zatrzymanego. Straż Miejska podkreśla, że zdecydowana interwencja funkcjonariuszy zapobiegła rozlewowi krwi.

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