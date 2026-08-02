Ruszyły kontrole w domach i mieszkaniach. Za brak tego dokumentu grozi mandat do 500 zł

2 sierpnia 2026 16:35 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W całej Polsce trwają kontrole związane z bezpieczeństwem instalacji kominowych. Właściciele domów i zarządcy budynków muszą pamiętać o obowiązkowym przeglądzie. Brak aktualnego protokołu może oznaczać mandat do 500 zł, a w razie pożaru lub zaczadzenia także problemy z uzyskaniem odszkodowania.

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Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli wynika z przepisów Prawa budowlanego i dotyczy właścicieli oraz zarządców nieruchomości. Inspektorzy przypominają, że regularne sprawdzanie przewodów kominowych ma przede wszystkim zapobiegać pożarom sadzy oraz zatruciom tlenkiem węgla.

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Przegląd trzeba wykonać co najmniej raz w roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacje kominowe powinny być kontrolowane przynajmniej raz w roku. Taki przegląd może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia – mistrz kominiarski lub osoba z właściwymi uprawnieniami budowlanymi.

Po zakończeniu kontroli właściciel otrzymuje protokół potwierdzający sprawność instalacji. To właśnie ten dokument może okazać się niezwykle ważny w przypadku kontroli lub szkody.

Mandat to nie jedyna konsekwencja

Za niewywiązanie się z obowiązku okresowego przeglądu właściciel nieruchomości może zostać ukarany mandatem sięgającym 500 zł.

Jeszcze poważniejsze mogą być jednak skutki w przypadku pożaru lub zatrucia czadem. Jeżeli okaże się, że właściciel nie posiada aktualnego protokołu z przeglądu kominiarskiego, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub znacznie je ograniczyć – wszystko zależy od warunków zawartej polisy oraz okoliczności zdarzenia.

Samodzielne czyszczenie to nie wszystko

Przepisy rozróżniają obowiązkowy przegląd techniczny od regularnego czyszczenia przewodów.

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W domach jednorodzinnych właściciele mogą samodzielnie wykonywać część prac konserwacyjnych, jednak nie zastępuje to profesjonalnej kontroli wymaganej przez prawo.

Zalecana częstotliwość czyszczenia przewodów wynosi:

  • przewody wentylacyjne – co najmniej raz w roku,
  • przewody spalinowe od kotłów gazowych i olejowych – co najmniej dwa razy w roku,
  • przewody dymowe od kominków i pieców na paliwa stałe – co najmniej cztery razy w roku.

Ile kosztuje przegląd?

Cena przeglądu zależy od regionu kraju, wielkości budynku oraz zakresu wykonywanych prac. Najczęściej właściciele domów płacą od około 250 do 450 zł za kompleksową kontrolę wraz z wystawieniem protokołu.

Eksperci podkreślają, że choć jest to dodatkowy wydatek, regularne kontrole znacząco zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i pozwalają uniknąć znacznie większych kosztów związanych z pożarem, zaczadzeniem czy ewentualnymi karami.

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