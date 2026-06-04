Rwiemy słodkie owoce prosto z drzewa. Ten portal stał się hitem wśród Polaków

Czereśniowy debiut w Pątnowie. Odmiana Burlat hitem sieci

W sieci pojawiło się pierwsze, unikalne ogłoszenie dotyczące samodzielnego zrywania czereśni. Na ten odważny krok zdecydował się jak na razie tylko jeden producent w kraju – pan Marian, którego gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Pątnów w powiecie wieluńskim. Swoją ofertę opublikował na popularnym portalu „Myzbieramy”, będącym internetową bazą bezpośrednich ogłoszeń od lokalnych gospodarzy.

Przedmiotem oferty są owoce niezwykle cenionej, deserowej odmiany Burlat. Pan Marian kusi zbieraczy doskonałymi parametrami swoich upraw. Czereśnie te idealnie nadają się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i do domowych wypieków, deserów czy mrożenia i przetworów.

Jak rolnik opisuje swoje owoce? „Są duże, sercowate, smaczne o miąższu ciemnoczerwonym i soczystym” – możemy przeczytać w oficjalnej treści anonsu umieszczonego na portalu.

Plantator nie wprowadza żadnych limitów ilościowych – każdy może zebrać dokładnie tyle owoców, ile potrzebuje. Cena za kilogram samodzielnie zerwanych czereśni została ustalona na poziomie 15 złotych. Wybierając się do sadu pana Mariana, należy jednak pamiętać o kilku żelaznych zasadach organizacyjnych. Chętni muszą bezwzględnie zabrać ze sobą: