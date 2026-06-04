Rwiemy słodkie owoce prosto z drzewa. Ten portal stał się hitem wśród Polaków

4 czerwca 2026 13:30 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Kolejny owocowy hit dołącza do tegorocznej oferty samozbiorów. Polacy, którzy pokochali zbieranie truskawek czy jagód bezpośrednio z pól, mogą teraz zerwać prosto z gałęzi soczyste czereśnie. Choć na rynku to wciąż absolutna nowość i rzadkość, pierwsi plantatorzy już zapraszają do kasy z własnymi łubiankami.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Czereśniowy debiut w Pątnowie. Odmiana Burlat hitem sieci

W sieci pojawiło się pierwsze, unikalne ogłoszenie dotyczące samodzielnego zrywania czereśni. Na ten odważny krok zdecydował się jak na razie tylko jeden producent w kraju – pan Marian, którego gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Pątnów w powiecie wieluńskim. Swoją ofertę opublikował na popularnym portalu „Myzbieramy”, będącym internetową bazą bezpośrednich ogłoszeń od lokalnych gospodarzy.

Przedmiotem oferty są owoce niezwykle cenionej, deserowej odmiany Burlat. Pan Marian kusi zbieraczy doskonałymi parametrami swoich upraw. Czereśnie te idealnie nadają się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i do domowych wypieków, deserów czy mrożenia i przetworów.

Jak rolnik opisuje swoje owoce? „Są duże, sercowate, smaczne o miąższu ciemnoczerwonym i soczystym” – możemy przeczytać w oficjalnej treści anonsu umieszczonego na portalu.

Plantator nie wprowadza żadnych limitów ilościowych – każdy może zebrać dokładnie tyle owoców, ile potrzebuje. Cena za kilogram samodzielnie zerwanych czereśni została ustalona na poziomie 15 złotych. Wybierając się do sadu pana Mariana, należy jednak pamiętać o kilku żelaznych zasadach organizacyjnych. Chętni muszą bezwzględnie zabrać ze sobą:

  • własne naczynia do zbierania, takie jak wiaderka czy plastikowe skrzynki,
  • stabilne i odpowiednie obuwie przystosowane do poruszania się po sadzie,
  • nakrycie głowy chroniące przed promieniami słońca.

Truskawkowy boom trwa. Ekologiczne uprawy bez pestycydów

Równolegle w najlepsze trwa sezon na samozbiory truskawek, a konsumenci mają do dyspozycji szeroki wachlarz sprawdzonych lokalizacji. Wielkim zainteresowaniem cieszy się propozycja pani Marianny, która udostępnia swoje plantacje w dwóch regionach: w Kiernozi (województwo łódzkie) oraz w Brzozowie (województwo mazowieckie).

Rolniczka oferuje świeże owoce trzech doskonałych odmian: Rumba, Verdi oraz Faith. Co niezwykle istotne dla zwolenników zdrowej żywności, owoce pochodzą z tradycyjnej, wielopokoleniowej plantacji rodzinnej i są w pełni wolne od jakichkolwiek pozostałości chemicznych środków ochrony roślin.

Cena za kilogram samodzielnie zebranych truskawek u pani Marianny wynosi dokładnie 15 złotych. Zbiory wystartowały tam 27 maja i potrwają aż do połowy lipca (15 lipca). Na miejscu na gości czeka bezpłatna strefa parkingowa oraz sanitariaty (WC). Z uwagi na logistykę, przed przyjazdem trzeba obowiązkowo wykonać telefon do właścicielki i potwierdzić termin wizyty.

Alternatywa w powiecie płońskim

Kolejną atrakcyjną destynacją dla mieszkańców Mazowsza są pola należące do pani Marty, zlokalizowane w powiecie płońskim. U niej stawka za kilogram owoców rzucanych do własnego koszyka jest identyczna i wynosi 15 złotych. Sezon samozbiorów w tym gospodarstwie zaplanowano w dniach od 29 maja do 30 czerwca.

Porównanie warunków czerwcowych samozbiorów owoców

Dla osób, które wolą oszczędzić czas, obie plantatorki truskawek przygotowały także alternatywę w postaci tradycyjnej sprzedaży bezpośredniej już zerwanych owoców. Poniższa tabela ułatwi podjęcie decyzji o weekendowym wyjeździe za miasto.

Zestawienie aktualnych ofert samozbiorów (Sezon 2026)

Gatunek owocu / Odmiana Gospodarz i lokalizacja plantacji Cena za 1 kg Dostępne ramy czasowe i udogodnienia
Czereśnia (odmiana Burlat) Pan Marian, Pątnów (powiat wieluński) 15,00 zł Brak limitów; wymagane własne wiaderka, odpowiednie buty i czapka.
Truskawka (Rumba, Verdi, Faith) Pani Marianna, Kiernozia (łódzkie) / Brzozów (mazowieckie) 15,00 zł 27.05 – 15.07; darmowy parking, WC; brak chemii; wymagany kontakt telefoniczny.
Truskawka (gruntowa) Pani Marta, powiat płoński (woj. mazowieckie) 15,00 zł 29.05 – 30.06; dostępna również klasyczna sprzedaż bezpośrednia.
 

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnych ogłoszeń rolników opublikowanych na łamach portalu konsumencko-rolniczego „Myzbieramy” oraz informacji o bezpośredniej sprzedaży owoców.

 

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