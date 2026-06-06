Rząd daje 600 zł na wyjazd, ale masz tylko 7 dni żeby go użyć
Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchamia pilotażowy program Czek turystyczny z budżetem 6 milionów złotych. Seniorzy po 60. roku życia i posiadacze Karty Dużej Rodziny dostaną od 300 do 600 zł dopłaty do jesiennego noclegu. Brzmi świetnie – dopóki nie przeczytasz szczegółów. Program ma trzy twarde ograniczenia, które sprawią, że większość chętnych albo się nie załapie, albo przepadnie z wygenerowanym kodem.
Tylko 4 województwa i tylko jesienią – nie ma wyjątków
Czek turystyczny w pilotażowej edycji działa wyłącznie w 4 województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Kto planował Mazury – może skorzystać. Kto myślał o Tatrach, Karkonoszach, Trójmieście lub Warszawie – program go nie obejmuje. Pobyt musi przypadać między wrześniem a listopadem 2026 roku i trwać co najmniej 2 noclegi. Jednodniowe wycieczki są wykluczone.
Regiony te wybrано nieprzypadkowo – po wybuchu wojny w Ukrainie turystyka w województwach przygranicznych gwałtownie się załamała. Hotele i pensjonaty na Roztoczu, w Bieszczadach i na Podlasiu wciąż walczą z pustymi pokojami, choć zagrożenia po ich stronie granicy nigdy realnie nie było. Program ma odbudować ruch turystyczny właśnie tam – dopłata trafia bezpośrednio do obiektu noclegowego, nie na konto uczestnika.
7 dni na wykorzystanie kodu – i budżet, który wystarczy dla nielicznych
Po wygenerowaniu kodu uczestnik ma zaledwie 7 dni na dokonanie rezerwacji w zakwalifikowanym obiekcie. Kto wygeneruje kod bez wcześniej wybranego hotelu – może zostać z niczym. System nie czeka. Równie istotne jest to, że łączny budżet programu wynosi tylko 6 milionów złotych. Przy dopłacie 600 zł na osobę to maksymalnie 10 000 czeków w całej Polsce – przy kilku milionach uprawnionych seniorów i posiadaczy KDR pieniądze znikną w pierwszych minutach każdej tury.
Środki będą rozdysponowywane w 3 osobnych turach, każda trwająca zaledwie kilka dni. Kto nie będzie czujny przy otwarciu kolejnej tury – straci szansę. Przed wygenerowaniem kodu trzeba złożyć oświadczenie o ukończeniu 60. roku życia lub potwierdzić aktywną Kartę Dużej Rodziny. Kod generowany jest przez specjalną platformę internetową lub aplikację mobilną, która zostanie uruchomiona przed startem programu we wrześniu.
Nie każdy hotel przyjmie czek – sprawdź zanim wygenerujesz kod
Obiekty noclegowe muszą się osobno zarejestrować w programie – termin zgłoszeń dla hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych upływa 18 czerwca 2026 roku. Turysta, który wygeneruje kod przed sprawdzeniem, czy wybrany obiekt w ogóle bierze udział w pilotażu, zmarnuje swój jedyny czek – każda uprawniona osoba może skorzystać z programu tylko raz. Przed wygenerowaniem kodu koniecznie sprawdź listę zakwalifikowanych obiektów, która zostanie opublikowana przez ministerstwo przed wrześniem.
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj z planem, nie z impulsem
Jeśli masz ukończone 60 lat lub aktywną Kartę Dużej Rodziny i rozważasz jesienny wyjazd do jednego z 4 objętych województw – program jest realną szansą na oszczędność 300-600 zł. Klucz to kolejność działań: najpierw wybierz konkretny obiekt z listy zakwalifikowanych, zarezerwuj termin, a dopiero potem generuj kod. Rób odwrotnie – i przepadniesz. Szczegółowe zasady i platforma do generowania czeków pojawią się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki przed 1 września 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.