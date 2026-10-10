Rząd podał ceny paliw na weekend. Diesel przekroczył 8 zł za litr
Kierowcy planujący tankowanie w weekend muszą przygotować się na wyższe ceny. Minister energii ogłosił maksymalne stawki obowiązujące od soboty 10 października do poniedziałku 12 października 2026 r. Benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,97 zł za litr, a olej napędowy 8,06 zł. Stacje mogą sprzedawać paliwo taniej, ale nie mogą przekroczyć wskazanych limitów.
Nowe ceny paliw na weekend. Tyle maksymalnie zapłacimy
Ministerstwo Energii opublikowało nowe maksymalne ceny detaliczne paliw. Stawki będą obowiązywać przez cały weekend oraz w poniedziałek 12 października.
Kierowcy mogą zapłacić maksymalnie:
|Rodzaj paliwa
|Cena maksymalna
|Benzyna Pb95
|6,97 zł/l
|Benzyna Pb98
|7,85 zł/l
|Olej napędowy
|8,06 zł/l
Najbardziej widoczna jest zmiana dotycząca diesla. Cena maksymalna oleju napędowego przekroczyła poziom 8 zł za litr.
Podane stawki są limitami. Oznacza to, że na konkretnej stacji ceny mogą być niższe. Operator nie może jednak sprzedać paliwa powyżej obowiązującej ceny maksymalnej.
Paliwa podrożały. Diesel najmocniej
W porównaniu ze stawkami obowiązującymi w piątek wszystkie trzy podstawowe rodzaje paliwa podrożały.
W piątek cena maksymalna benzyny Pb95 wynosiła 6,90 zł za litr, Pb98 – 7,77 zł, a oleju napędowego – 7,82 zł.
Oznacza to następujące zmiany:
- Pb95 – wzrost o 7 gr na litrze,
- Pb98 – wzrost o 8 gr na litrze,
- diesel – wzrost o 24 gr na litrze.
Największą różnicę odczują więc kierowcy samochodów z silnikami Diesla.
Przy tankowaniu 50 litrów oleju napędowego różnica względem piątkowego limitu wynosi około 12 zł. W przypadku 50 litrów Pb95 jest to około 3,50 zł, a Pb98 – około 4 zł.
Dlaczego ceny z piątku obowiązują aż do poniedziałku?
Mechanizm rządowego programu przewiduje szczególne zasady na weekendy i dni wolne.
Minister energii podaje maksymalną cenę detaliczną, a nowy limit zaczyna obowiązywać zgodnie z harmonogramem wskazanym w obwieszczeniu.
W przypadku weekendu ceny ogłoszone w piątek obejmują również sobotę, niedzielę i poniedziałek.
Dlatego stawki 6,97 zł za Pb95, 7,85 zł za Pb98 i 8,06 zł za olej napędowy mają obowiązywać od 10 do 12 października.
Cena na stacji może być niższa
Cena maksymalna nie jest ceną, którą każda stacja musi umieścić na swoim pylonie.
To wyłącznie górna granica.
Jeżeli operator może zaoferować Pb95 za 6,79 zł za litr, może to zrobić. Nie może natomiast podnieść ceny ponad obowiązujące 6,97 zł.
Podobnie jest w przypadku diesla. 8,06 zł to maksymalny poziom, a nie obowiązkowa cena sprzedaży.
Ostateczna stawka może więc różnić się pomiędzy stacjami, miastami i poszczególnymi sieciami.
Warszawa. Kierowcy mogą szukać niższych cen
Te same limity obowiązują również na stacjach w Warszawie i na całym Mazowszu.
Oznacza to, że od 10 do 12 października również w stolicy litr Pb95 nie może kosztować więcej niż 6,97 zł, Pb98 – 7,85 zł, a oleju napędowego – 8,06 zł.
Nie oznacza to jednak identycznych cen na wszystkich warszawskich stacjach.
Operatorzy nadal mogą konkurować ceną poniżej rządowego limitu. Przed tankowaniem większej ilości paliwa warto więc porównać stawki w kilku punktach.
Różnica wynosząca kilkanaście groszy na litrze przy tankowaniu 50–60 litrów może oznaczać kilka złotych oszczędności.
Czym jest program CPN?
Maksymalne ceny są elementem rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, czyli CPN.
Mechanizm ma ograniczać wzrost kosztów tankowania poprzez połączenie maksymalnych cen detalicznych z rozwiązaniami podatkowymi.
Program został wprowadzony w związku z wysokimi cenami paliw oraz niestabilną sytuacją na światowych rynkach.
Stacje objęte mechanizmem mogą oferować paliwo taniej, ale nie mogą przekraczać ustalonych przez rząd limitów.
Ile zapłacimy po weekendzie?
Tego na razie nie wiadomo. Ministerstwo Energii regularnie publikuje kolejne maksymalne ceny, dlatego stawki obowiązujące po 12 października będą zależały od następnego obwieszczenia.
Wpływ na kalkulacje mają między innymi sytuacja na światowych rynkach, ceny ropy i produktów paliwowych oraz zasady funkcjonowania programu CPN.
Na dziś pewne są ceny obowiązujące od 10 do 12 października: 6,97 zł za Pb95, 7,85 zł za Pb98 oraz 8,06 zł za litr oleju napędowego.
Co to oznacza dla kierowców?
Najważniejsza informacja jest prosta: przez cały weekend i w poniedziałek stacje nie mogą przekroczyć cen ogłoszonych przez Ministerstwo Energii.
Największy wzrost dotyczy oleju napędowego, którego limit podniesiono o 24 gr na litrze względem piątku.
Nie należy jednak traktować ceny maksymalnej jako stawki obowiązującej wszędzie. Kierowcy nadal mogą znaleźć stacje, na których paliwo będzie tańsze.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.