Rząd podał termin 14. emerytury. Pieniądze trafią do seniorów już we wrześniu. Sprawdź, ile dostaniesz
Miliony emerytów i rencistów mogą już planować wrześniowy budżet. Rząd oficjalnie wskazał miesiąc wypłaty czternastej emerytury w 2026 roku. Dodatkowe pieniądze mają trafić do uprawnionych razem z regularnym świadczeniem. Nie wszyscy otrzymają jednak taką samą kwotę.
Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 14 sierpnia 2026 roku. Pełna czternastka wynosi 1978,49 zł brutto, ale przy wyższej emeryturze zaczyna działać mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Czternasta emerytura we wrześniu 2026 roku
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 sierpnia 2026 roku czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu.
Seniorzy nie muszą więc czekać do końca roku. Dodatkowe świadczenie zostanie przekazane razem z emeryturą lub rentą w terminie, w którym dana osoba standardowo otrzymuje pieniądze.
Terminy wypłat świadczeń przypadają na 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca. W praktyce oznacza to, że konkretna data otrzymania czternastki będzie zależała od indywidualnego terminu wypłaty podstawowego świadczenia.
Ile wyniesie 14. emerytura w 2026 roku?
Punktem odniesienia jest wysokość najniższej emerytury obowiązującej od marca 2026 roku.
Pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto.
Nie oznacza to jednak, że dokładnie taką kwotę każdy uprawniony zobaczy na swoim koncie. Po pierwsze, od świadczenia dokonywane są wymagane potrącenia. Po drugie, wysokość czternastki zależy od wysokości pobieranej emerytury lub renty.
Pełne 1978,49 zł brutto przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Masz więcej niż 2900 zł emerytury? Kwota zacznie spadać
Po przekroczeniu progu 2900 zł brutto zaczyna działać zasada „złotówka za złotówkę”.
Mechanizm jest prosty. Każda złotówka podstawowego świadczenia powyżej 2900 zł powoduje zmniejszenie czternastej emerytury o 1 zł.
Przykładowo osoba otrzymująca 3500 zł brutto przekracza próg o 600 zł. Jej czternastka zostanie więc pomniejszona o 600 zł.
1978,49 zł – 600 zł = 1378,49 zł brutto.
To ważne, ponieważ w materiale źródłowym przy tym przykładzie pojawia się niespójność rachunkowa. Z podanych kwot wynika właśnie 1378,49 zł brutto, a nie 1180,96 zł.
Przy jakiej emeryturze czternastki już nie będzie?
Przepisy przewidują również minimalną kwotę wypłacanego dodatkowego świadczenia.
Jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” czternasta emerytura wyniosłaby mniej niż 50 zł brutto, pieniądze nie zostaną wypłacone.
Przy kwocie pełnej czternastki wynoszącej 1978,49 zł oznacza to, że granica podstawowego świadczenia pozwalająca jeszcze na wypłatę co najmniej 50 zł wynosi 4828,49 zł brutto.
Powyżej tej wartości czternastka, po pomniejszeniu, spada poniżej ustawowego minimum wypłaty.
Kto dostanie 14. emeryturę?
Dodatkowe pieniądze nie są przeznaczone wyłącznie dla osób pobierających zwykłą emeryturę. Świadczenie obejmuje również wiele grup rencistów i osób korzystających z innych świadczeń długoterminowych.
Dotyczy to między innymi osób uprawnionych do emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent socjalnych, rent szkoleniowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Istotna jest data 31 sierpnia 2026 roku. To właśnie na ten dzień oceniane jest prawo do świadczenia, zgodnie z zasadami dotyczącymi czternastej emerytury.
Nie trzeba składać specjalnego wniosku
Dla seniorów ważna jest jeszcze jedna kwestia. Czternasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu. Osoba spełniająca wymagania nie musi składać oddzielnego wniosku tylko po to, aby otrzymać dodatkową wypłatę.
Pieniądze zostaną przekazane wraz z właściwym świadczeniem emerytalno-rentowym.
Nie każdy senior otrzyma dodatkowe pieniądze
Przepisy przewidują również przypadki, w których czternastka nie zostanie wypłacona.
Poza osobami, u których wyliczona kwota spadnie poniżej 50 zł brutto, istnieją grupy wyłączone z tego mechanizmu. Dotyczy to między innymi sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz osób pobierających tzw. emeryturę olimpijską.
Znaczenie może mieć również zawieszenie prawa do świadczenia, na podstawie którego ustalane jest prawo do dodatkowej wypłaty.
Co to oznacza dla Ciebie?
Najważniejsza informacja jest już oficjalna: czternasta emerytura w 2026 roku zostanie wypłacona we wrześniu.
Jeżeli Twoja emerytura lub renta wynosi maksymalnie 2900 zł brutto, możesz liczyć na pełną czternastkę w wysokości 1978,49 zł brutto.
Jeżeli otrzymujesz więcej, możesz samodzielnie wykonać szybkie wyliczenie. Od swojej emerytury brutto odejmij 2900 zł. Otrzymaną różnicę odejmij następnie od 1978,49 zł.
Przykładowo:
3000 zł emerytury = 1878,49 zł czternastki brutto
3500 zł emerytury = 1378,49 zł czternastki brutto
4000 zł emerytury = 878,49 zł czternastki brutto
4500 zł emerytury = 378,49 zł czternastki brutto
Są to kwoty brutto przed odpowiednimi potrąceniami.
Podstawa prawna
Podstawę wypłaty stanowi ustawa z 26 maja 2023 roku o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2026 roku w sprawie określenia miesiąca wypłaty tego świadczenia w 2026 roku, Dz.U. 2026 poz. 1092.
Tym samym zakończyła się niepewność dotycząca terminu tegorocznej czternastki. Dla wielu gospodarstw domowych wrzesień będzie miesiącem wyraźnie większej wypłaty, choć jej wysokość może różnić się nawet o ponad 1900 zł w zależności od wysokości podstawowej emerytury lub renty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.