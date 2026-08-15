Zełenski zwrócił się do Polaków w rocznicę Bitwy Warszawskiej. Przypomniał o ukraińskich żołnierzach
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył Polsce gratulacje z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W swoim wystąpieniu przypomniał wydarzenia sprzed 106 lat i udział żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie z bolszewicką Rosją. Nawiązał również do obecnej sytuacji Ukrainy.
15 sierpnia jest w Polsce dniem szczególnym. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego i rocznicę zwycięstwa nad Armią Czerwoną w 1920 roku. Do Polaków zwrócił się z tej okazji Wołodymyr Zełenski.
Zełenski pogratulował Polsce
Prezydent Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych specjalny wpis skierowany do Polski.
„Gratulujemy Polsce z okazji rocznicy bitwy warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego” – przekazał.
Zełenski podkreślił znaczenie wydarzeń z sierpnia 1920 roku. Jak zaznaczył, wówczas ważyły się losy polskiego państwa, a ofensywa bolszewicka została zatrzymana.
Prezydent Ukrainy zwrócił przy tym uwagę na udział Ukraińców walczących w tamtym okresie po stronie sprzymierzonej z Polską.
„Sto sześć lat temu ukraińscy żołnierze pomogli obrońcom Polski w obronie Warszawy i powstrzymaniu marszu bolszewizmu na zachód” – napisał Zełenski.
Ukraińcy walczyli u boku Polski w 1920 roku
Słowa ukraińskiego prezydenta odnoszą się do sojuszu zawartego w 1920 roku przez Polskę i Ukraińską Republikę Ludową.
Polska pod dowództwem Józefa Piłsudskiego współpracowała wówczas z siłami ukraińskimi związanymi z Symonem Petlurą. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej uczestniczyła w działaniach przeciwko bolszewikom.
Nie oznacza to jednak, że ukraińskie oddziały były główną siłą samej Bitwy Warszawskiej. Zwycięstwo było przede wszystkim rezultatem działań Wojska Polskiego. Ukraińscy sojusznicy uczestniczyli natomiast w wojnie polsko-bolszewickiej i prowadzili ważne operacje na innych odcinkach frontu.
Jednym z najbardziej znanych wydarzeń była obrona Zamościa pod koniec sierpnia 1920 roku. Ukraińskie oddziały dowodzone przez gen. Marka Bezruczkę uczestniczyły w obronie miasta przed 1. Armią Konną Siemiona Budionnego.
Zełenski nawiązał do obecnej sytuacji
Prezydent Ukrainy połączył wydarzenia sprzed ponad wieku z obecną sytuacją w Europie.
Według Zełenskiego również dzisiaj współpraca państw regionu ma ogromne znaczenie. W swoim wystąpieniu stwierdził, że Moskwa musi ponieść porażkę.
„Pamiętamy, jak wiele możemy osiągnąć, pomagając sobie nawzajem. Walczymy o wolność” – oświadczył.
W ten sposób ukraiński przywódca wykorzystał rocznicę wydarzeń z 1920 roku do podkreślenia historycznych doświadczeń Polski i Ukrainy związanych z walką przeciwko Rosji bolszewickiej.
Ukraiński Sztab Generalny również zwrócił się do Polaków
Gratulacje napłynęły również ze strony Sił Zbrojnych Ukrainy.
Ukraiński Sztab Generalny przypomniał, że w 1920 roku Wojsko Polskie wraz z oddziałami Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej walczyło przeciwko bolszewikom.
Ukraińska strona podziękowała jednocześnie Polsce za współczesną pomoc, w tym wsparcie wojskowe, logistyczne oraz szkolenie ukraińskich żołnierzy.
Do życzeń dołączył także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
Pamięć o żołnierzach pod Lwowem
Rocznicowe uroczystości odbyły się również na terenie dzisiejszej Ukrainy.
Szef polskiej ambasady w Kijowie Piotr Łukasiewicz poinformował o upamiętnieniu polskich żołnierzy w Zadwórzu niedaleko Lwowa.
To miejsce jednej z najbardziej dramatycznych walk wojny polsko-bolszewickiej.
17 sierpnia 1920 roku polscy żołnierze pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego starli się tam z przeważającymi siłami bolszewickimi. Walki pod Zadwórzem przeszły do historii jako symbol poświęcenia polskich żołnierzy.
Bitwa Warszawska zdecydowała o losach Polski
Bitwa Warszawska rozegrała się w sierpniu 1920 roku i była kulminacyjnym momentem wojny polsko-bolszewickiej.
Wojsko Polskie zatrzymało ofensywę Armii Czerwonej zmierzającej w kierunku Warszawy. Następnie polskie siły przeprowadziły kontruderzenie, które zmusiło przeciwnika do odwrotu.
Zwycięstwo miało fundamentalne znaczenie dla młodego państwa polskiego, które odzyskało niepodległość zaledwie dwa lata wcześniej.
Klęska mogła oznaczać utratę dopiero co odzyskanej suwerenności. Zatrzymanie Armii Czerwonej miało również znaczenie dla sytuacji politycznej w Europie.
Dlaczego Święto Wojska Polskiego obchodzimy 15 sierpnia?
Data jest bezpośrednio związana ze zwycięstwem w Bitwie Warszawskiej.
W 1923 roku 15 sierpnia ustanowiono świętem żołnierza. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zmieniły termin obchodów. Przez wiele lat święto związane z Wojskiem Polskim przypadało 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino.
Do historycznej daty powrócono po zmianie ustroju.
Od 1992 roku Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest 15 sierpnia. Tego dnia w Warszawie i innych miastach organizowane są uroczystości wojskowe, wydarzenia patriotyczne oraz ceremonie upamiętniające żołnierzy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Tegoroczne słowa Wołodymyra Zełenskiego przypominają mniej znany fragment historii wojny z 1920 roku. Polska była główną siłą, która zatrzymała Armię Czerwoną pod Warszawą, ale nie walczyła wówczas całkowicie sama.
Po stronie polskiej znajdowali się również ukraińscy sojusznicy z Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ich udział jest częścią szerszej historii wojny polsko-bolszewickiej.
106 lat później rocznica Bitwy Warszawskiej ponownie stała się okazją do rozmowy nie tylko o historii, ale także o współczesnych relacjach Polski i Ukrainy oraz bezpieczeństwie całego regionu.
Źródło: Polsat News, komunikaty Wołodymyra Zełenskiego, Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy i przedstawicieli polskiej dyplomacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.