Rząd podjął ostateczną decyzję ws. dopłat do kredytów! Wiceminister ogłosił nowy plan za 200 miliardów

Fatalna demografia i znikające miasta

Przez długie lata populacja Polski stabilnie oscylowała wokół 38 milionów obywateli, a po wybuchu konfliktu w Ukrainie – wskutek fali migracyjnej – przejściowo zbliżyła się do poziomu 40 milionów. Nadchodzące dekady przyniosą jednak gwałtowne uszczuplenie liczby ludności. Główną przyczyną jest drastyczny spadek liczby narodzin. Podczas gdy w latach 80. XX wieku rodziło się blisko 800 tysięcy dzieci rocznie, obecnie wskaźnik ten wynosi zaledwie 250 tysięcy, a skrajnie pesymistyczne prognozy ZUS oraz Eurostatu mówią o zjeździe do zaledwie 100 tysięcy urodzeń.

Polska od lat notuje ujemny przyrost naturalny. W ciągu minionego sześciolecia z mapy kraju znikało średnio 150 tysięcy osób rocznie. Jak obrazowo wylicza Robert Chojnacki, wiceprezes firmy Spółki Tabelaofert, to tak, jakby każdego roku bezpowrotnie wyludniała się jedna z dużych warszawskich dzielnic – np. Targówek, Praga-Południe czy Wola. W ostatecznym rozrachunku ostatnich lat zniknął potencjał ludnościowy odpowiadający połowie stolicy.

Koniec deweloperskiego prosperity

Podczas branżowej konferencji Tabelaofert TALKS eksperci zgodnie obwieścili, że rynek nieruchomości osiągnął swój szczyt i wchodzi w fazę nieuchronnego hamowania. Od 2010 roku deweloperzy pławili się w luksusie prosperity, co napędzane było rekordową liczebnością grupy docelowej generującej popyt (osoby w wieku 25–64 lata). Obecnie ta baza klientów zaczyna się kurczyć, a Polska stała się jednym z liderów najniższej dzietności na całym Starym Kontynencie.

Dotychczas negatywne trendy maskował napływ uchodźców z Ukrainy. Oficjalne statystyki wskazują, że do naszego kraju przybyło 961 tysięcy migrantów, co niemal zrównoważyło krajowy ubytek naturalny na poziomie 893,7 tysiąca osób. Ten rezerwuar demograficzny jednak się wyczerpuje. Chojnacki mówi wprost o „demograficznym rozbiorze Polski” i prognozuje, że w latach 2030–2040 z mapy kraju ubędzie kolejne 2,5 miliona obywateli. Stratę tę można porównać do całkowitego zniknięcia mieszkańców dwóch województw: podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Zatrważające prognozy ludnościowe ZUS

Horyzont czasowy Prognozowana liczba ludności Polski (wariant pesymistyczny) Skala ubytku / Konsekwencje społeczne Lata 2030 – 2040 34,2 mln osób Ubytek o 2,5 mln obywateli (równowartość dwóch województw). Rok 2060 28,4 mln osób Skrajne uszczuplenie zasobów rąk do pracy i kryzys systemu emerytalnego.

Efekt „odkładania życia” na później

Zjawisko to szczegółowo analizuje dr Izabela Rudzka ze Szkoły Głównej Handlowej (SGH), autorka raportu „Mieszkalnictwo a dzietność”. Jej badania wskazują na silny trend prokrastynacji rodzicielskiej. Polacy deklarują chęć posiadania potomstwa, ale przenoszą te plany na nieokreśloną przyszłość. W ciągu ostatnich trzech dekad średni wiek kobiety rodzącej pierwsze dziecko przesunął się o trzy lata i wynosi obecnie 29 lat. Co gorsza, aż 16,1 procent ankietowanych deklaruje, że w ogóle nie zamierza zakładać rodziny z dziećmi.

Mieszkanie jako fundament psychologiczny: „Warunki ekonomiczne i społeczne nie zachęcają naszego społeczeństwa do posiadania potomstwa. Bardzo ważnym czynnikiem jest też stabilizacja mieszkaniowa. Odwołując się do psychologii – mieszkanie jest podstawowym elementem, bez którego nie myślimy o czymś więcej” – wyjaśnia dr Izabela Rudzka.

Paradoks statystyk: Za dużo czy za mało lokali?

Od lat w debacie publicznej przewija się narracja o strukturalnym deficycie około 2 milionów mieszkań w Polsce. Tymczasem oficjalne zestawienia Eurostatu pokazują zaskakującą zależność: w Polsce zarejestrowanych jest 16,2 miliona lokali mieszkalnych przy jednoczesnym istnieniu 15,6 miliona gospodarstw domowych. Matematycznie mamy więc nadwyżkę rzędu 600 tysięcy nieruchomości. Skąd więc ciągły głód dachu nad głową?

Problem tkwi w fatalnej jakości istniejących zasobów oraz niedopasowaniu do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Eksperci wskazują na kluczowe wyzwania dla budownictwa przyszłości:

„Więźniowie czwartego piętra”: W Polsce ponad 5 milionów mieszkań znajduje się w budynkach pozbawionych wind, co odcina starsze osoby od świata.

Konieczna jest masowa likwidacja i zastępowanie obiektów bez łazienek czy o skrajnie złych parametrach technicznych.

Zwrot ku seniorom: Wkrótce mediana wieku w Polsce osiągnie 51 lat. Architektura musi zostać całkowicie zredefiniowana pod kątem potrzeb osób starszych.

Głód metropolitalny: Mimo ogólnej nadwyżki, w największych polskich aglomeracjach, do których emigrują ludzie, realny brak mieszkań jest wciąż dotkliwy.

Rządowy zwrot o 180 stopni, koniec z dopłatami

Wiceminister odpowiedzialny za resort mieszkalnictwa, Tomasz Lewandowski, zadeklarował kategoryczne odcięcie się od dotychczasowej polityki państwa. Rząd definitywnie rezygnuje z prac nad kolejnymi programami dopłat do komercyjnych kredytów hipotecznych, uznając, że sztuczne stymulowanie popytu zawsze skutkuje drastycznym i szkodliwym wzrostem cen na rynku prywatnym.

Nowe jądro rządowej strategii to zwrot ku budownictwu społecznemu i czynszowemu. Ambitny plan rozpisany na najbliższą dekadę opiewa na kwotę 200 miliardów złotych (środki mają pochodzić z finansowania zwrotnego oraz unijnego programu SAFE). Za te pieniądze zaplanowano:

wzniesienie 250 tysięcy nowych mieszkań społecznych w ramach SIM, TBS oraz spółdzielczości, przeprowadzenie kompleksowych remontów w 128 tysiącach zniszczonych lokali komunalnych.

Rząd zapowiada, że lokale te będą oferowane młodym ludziom na start z gwarantowanym, dostępnym czynszem na poziomie od 1000 do 1500 złotych miesięcznie, co ma realnie odciążyć domowe budżety i stworzyć stabilną bazę pod poprawę tragicznych wskaźników dzietności.