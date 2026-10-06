Rząd szykuje rewolucję dla hulajnóg. Możliwa nawet konfiskata sprzętu
Użytkowników hulajnóg elektrycznych mogą czekać duże zmiany. Ministerstwo Infrastruktury chce ograniczyć miejsca, w których będzie można zostawiać wypożyczony sprzęt, zaostrzyć kontrole prędkości i umożliwić zatrzymywanie pojazdów niespełniających wymogów.
Projekt nie jest jeszcze obowiązującym prawem. Resort kieruje rozwiązania do konsultacji międzyresortowych i społecznych, a wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zapowiada, że przepisy mogłyby zostać przyjęte jeszcze w 2026 r.
Hulajnogę będzie można zostawić tylko w wyznaczonym miejscu
Jedną z najważniejszych propozycji jest uporządkowanie parkowania wypożyczanych hulajnóg. Po zakończeniu przejazdu użytkownik miałby pozostawiać pojazd wyłącznie w specjalnie wyznaczonej strefie.
Ministerstwo wskazuje, że hulajnogi pozostawiane w przypadkowych miejscach utrudniają poruszanie się po chodnikach. Problem jest szczególnie dotkliwy dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców z wózkami.
Wiceminister Bukowiec był pytany również o możliwość przyznania samorządom prawa do całkowitego zakazywania hulajnóg elektrycznych.
„Zobaczymy, jak to będzie działało, jak to zafunkcjonuje w rzeczywistości. Jeżeli oczywiście ten system się nie poprawi, będzie nadal niebezpiecznie na polskich chodnikach, być może trzeba dać takie instrumenty, ale tutaj decyzja będzie (…) w rękach samorządowców, bo takie są zasady” – powiedział.
Problem z parkowaniem hulajnóg nie jest nowy. W 2026 r. do Ministerstwa Infrastruktury trafiały interpelacje dotyczące pozostawiania urządzeń na chodnikach i zagrożenia, jakie może to powodować szczególnie dla osób niewidomych oraz poruszających się na wózkach.
Policja i straż miejska mają dostać hamownie
Zmienić mają się również możliwości kontroli samych urządzeń. Policja i straże miejskie mają zostać wyposażone w tzw. hamownie, dzięki którym funkcjonariusze będą mogli sprawdzić maksymalną prędkość hulajnogi.
Chodzi przede wszystkim o urządzenia, w których użytkownicy usunęli fabryczne ograniczenia lub zmienili parametry techniczne.
„W takich sytuacjach będą zarówno sankcje finansowe, jak i sankcje prawne związane z zajęciem takiego urządzenia” – zapowiedział Bukowiec.
Transportowy Dozór Techniczny miałby dodatkowo mocniej nadzorować pojazdy sprowadzane do Polski. Sprzęt niespełniający wymaganych norm mógłby być zatrzymywany.
„Chcemy doprowadzić do sytuacji, że tego typu pojazdy, które nie będą spełniać tych wymogów, będą zatrzymywane, konfiskowane” – powiedział wiceminister.
Konsekwencje miałyby dotyczyć również sprzedawców i dystrybutorów oferujących urządzenia niezgodne z przepisami.
W Warszawie zmiany byłyby szczególnie widoczne
Nowe zasady parkowania mogą mieć duże znaczenie dla Warszawy. Wypożyczane hulajnogi są popularne szczególnie w Śródmieściu oraz w rejonie dużych węzłów komunikacyjnych i stacji metra.
Jeżeli proponowany system wejdzie w życie, zakończenie przejazdu poza wyznaczoną strefą nie będzie możliwe. Oznaczałoby to zmianę zarówno dla użytkowników, jak i operatorów, którzy musieliby dostosować swoje systemy do nowych zasad.
Jednocześnie większe możliwości kontroli straży miejskiej mogłyby ułatwić wykrywanie hulajnóg przerobionych tak, aby osiągały prędkości wyższe niż dopuszczają przepisy.
Zmiany również dla dzieci jeżdżących na rowerach
Pakiet przygotowywany przez resort nie ogranicza się do hulajnóg. Ministerstwo chce zmienić również przepisy dotyczące dzieci korzystających z rowerów.
Młoda osoba jadąca pod opieką rodzica przed uzyskaniem karty rowerowej miałaby otrzymać możliwość korzystania z dróg dla rowerów. Resort proponuje również zmianę przedziału wiekowego dotyczącego karty rowerowej z obecnych 10-18 lat na 9-14 lat.
Karta rowerowa ma być dostępna również w formie cyfrowej w aplikacji mObywatel. Obowiązujące przepisy już przewidują możliwość udostępniania karty rowerowej jako dokumentu mobilnego.
Zmiany mają także pozwolić dzieciom w określonych przypadkach na poruszanie się rowerem po drodze dla pieszych.
„Kolejną zmianą, którą proponujemy, jest zmiana polegająca na tym, aby dziecko, uczeń, który będzie chciał dojeżdżać rowerem np. do szkoły, mógł to czynić w szczególnych przypadkach również po drogach dla pieszych” – kontynuował wiceminister.
Opiekun takiego dziecka miałby mieć co najmniej 16 lat, a nie – jak obecnie w części takich sytuacji – być osobą pełnoletnią.
Z możliwości jazdy po drodze dla pieszych mieliby również korzystać rodzice przewożący małe dzieci, np. w fotelikach.
To jeszcze nie obowiązuje. Projekt dopiero przechodzi konsultacje
Dla użytkowników hulajnóg i rowerów najważniejsze jest jedno: nowe zasady nie weszły jeszcze w życie.
Projekt ma przejść konsultacje międzyresortowe i społeczne, a następnie całą ścieżkę legislacyjną.
„Myślę, że jesienią tego roku powinien przejść ścieżkę legislacyjną. Do końca roku mam nadzieję, że te przepisy będą przyjęte i wejdą w życie” – powiedział Bukowiec.
Dopiero ostateczna wersja ustawy pokaże, które z przedstawionych propozycji zostaną utrzymane. Na razie kierowcy hulajnóg, rowerzyści i operatorzy wypożyczalni powinni traktować je jako zapowiadane zmiany, a nie nowe obowiązki.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.