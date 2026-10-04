Rząd ustalił maksymalne ceny paliw. Tyle najwięcej stacja może zażądać za litr benzyny i diesla
Kierowcy nie muszą już zastanawiać się, gdzie znajduje się granica podwyżek. Od 3 października na wszystkich stacjach paliw w Polsce obowiązują maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Do poniedziałku 5 października litr Pb95 nie może kosztować więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego – 7,88 zł. Jednocześnie VAT na paliwa został obniżony z 23 do 8 proc. To kolejna odsłona rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej”.
Ministerstwo Energii oficjalnie ogłosiło nowe limity. Obejmują one trzy najważniejsze rodzaje paliwa i obowiązują na stacjach w całym kraju.
Tyle maksymalnie można zapłacić za litr
Od soboty 3 października do poniedziałku 5 października 2026 roku włącznie maksymalne ceny detaliczne brutto wynoszą:
- benzyna Pb95 – 6,73 zł/l,
- benzyna Pb98 – 7,59 zł/l,
- olej napędowy – 7,88 zł/l.
To nie są ceny sugerowane ani średnie. Są to maksymalne poziomy, których stacje objęte regulacją nie mogą przekroczyć. Oczywiście paliwo może być sprzedawane taniej.
Dla kierowców oznacza to, że do końca poniedziałku cena Pb95 na pylonie może wynosić np. 6,59 czy 6,69 zł, ale nie powinna przekroczyć ustawowego maksimum wynoszącego 6,73 zł.
Wszystkie stacje muszą przestrzegać limitów
To szczególnie istotny element programu. Ministerstwo Energii wyraźnie informuje, że wszystkie stacje paliw w Polsce są zobowiązane do przestrzegania ustalonych cen maksymalnych.
Mechanizm ma sprawić, że obniżki podatków rzeczywiście przełożą się na ceny widoczne dla kierowców, zamiast zostać pochłonięte przez inne elementy ceny detalicznej.
VAT spadł z 23 do 8 procent
Limity cenowe są tylko jednym z elementów programu.
Od 3 października do 31 grudnia 2026 roku stawka VAT na benzynę i olej napędowy została czasowo obniżona z 23 do 8 proc.
Jednocześnie obniżona została akcyza – do najniższego poziomu dopuszczonego przez przepisy Unii Europejskiej. Redukcja wynosi:
29 groszy na litrze benzyny oraz 28 groszy na litrze oleju napędowego.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański szacował przed wejściem zmian, że w efekcie całego pakietu ceny na stacjach mogą być niższe o około 1,20–1,30 zł na litrze.
Program nie kończy się w poniedziałek
Tutaj jest bardzo ważne rozróżnienie.
5 października nie kończy się program „Ceny Paliwa Niżej”. Do tego dnia obowiązują podane obecnie konkretne limity: 6,73 zł, 7,59 zł i 7,88 zł.
Sam program został natomiast uruchomiony na okres od 3 października aż do 31 grudnia 2026 roku.
Mechanizm maksymalnych cen został skonstruowany tak, aby reagować na sytuację na rynku. Minister Energii ustala ceny maksymalne na podstawie m.in. średnich cen hurtowych i kosztów operacyjnych.
Oznacza to, że kierowcy powinni zwracać uwagę na kolejne komunikaty dotyczące limitów.
A ceny mogą jeszcze spaść
To szczególnie interesujące w kontekście ostatnich wydarzeń na rynku hurtowym. Ceny paliw, zwłaszcza oleju napędowego, zaczęły mocno spadać w hurcie.
Dlatego obecne 7,88 zł za litr diesla nie oznacza, że właśnie tyle kierowcy muszą płacić. Jest to jedynie górna granica. Stacje mogą zejść poniżej tego poziomu.
Podobnie jest z Pb95. Maksimum wynosi obecnie 6,73 zł, podczas gdy prognozy analityków na nadchodzący tydzień dopuszczają pojawienie się średnich cen na jeszcze niższym poziomie.
50 litrów Pb95 nie może obecnie kosztować więcej niż 336,50 zł
Limity można łatwo przeliczyć na całe tankowanie.
Przy obecnych maksymalnych stawkach 50 litrów Pb95 to najwyżej 336,50 zł.
W przypadku Pb98 maksymalny rachunek za 50 litrów wynosi 379,50 zł, a przy oleju napędowym 394 zł.
Jeżeli stacja sprzedaje paliwo poniżej maksymalnej ceny, rachunek będzie oczywiście odpowiednio niższy.
Kolejne ceny będą szczególnie ważne
Obecne limity obowiązują do poniedziałku 5 października włącznie. Sam program będzie jednak funkcjonował do końca roku.
Dlatego najbliższe komunikaty Ministerstwa Energii będą szczególnie istotne. Przy spadających cenach hurtowych kierowcy będą obserwować, czy następne maksymalne stawki zostaną ustalone jeszcze niżej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.