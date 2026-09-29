Rząd wydał 12-stronicową instrukcję dla Polaków. Wkrótce każdy będzie mógł mieć ją w telefonie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło nową, 12-stronicową instrukcję dla mieszkańców Polski. Dokument szczegółowo wyjaśnia, jak reagować w przypadku zagrożenia atakiem z powietrza – od chwili otrzymania ostrzeżenia, przez wybór miejsca schronienia, aż po przygotowanie plecaka ewakuacyjnego. Państwowa Straż Pożarna zapowiada, że instrukcja, która obecnie jest dostępna online, wkrótce trafi również do aplikacji mObywatel.
To kolejny element państwowego systemu przygotowywania ludności na sytuacje kryzysowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało dokument zatytułowany „Instrukcja reagowania – zagrożenie atakiem z powietrza”.
Materiał ma 12 stron i został przygotowany we współpracy ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz ekspertami zajmującymi się ochroną ludności.
Nie jest to jednak wyłącznie ogólny poradnik. Dokument odpowiada na bardzo konkretne pytania: gdzie się schować, kiedy opuścić mieszkanie, jak wybrać najbezpieczniejsze miejsce w budynku i co zabrać ze sobą.
Instrukcja ma znaleźć się w telefonach Polaków
To jedna z najważniejszych informacji zawartych w oficjalnym komunikacie.
Obecnie instrukcję można znaleźć na stronach rządowych, ale Państwowa Straż Pożarna zapowiedziała:
wkrótce dokument będzie dostępny również w aplikacji mObywatel.
Oznacza to, że użytkownicy rządowej aplikacji będą mogli mieć zasady postępowania w sytuacji zagrożenia bezpośrednio w telefonie.
PSP nie podała jednak w komunikacie konkretnej daty uruchomienia tej funkcji. Na razie mowa jest o udostępnieniu instrukcji „wkrótce”.
Rząd mówi, gdzie szukać schronienia
Instrukcja wyjaśnia między innymi, jak przygotować się na zagrożenie, gdzie szukać schronienia oraz jak zachować się po ogłoszeniu alarmu.
Szczególne znaczenie ma wybór najbezpieczniejszego dostępnego miejsca.
Jeżeli można bezpiecznie dotrzeć do wyznaczonego miejsca schronienia, należy kierować się właśnie tam. Sytuacja wygląda jednak inaczej, jeżeli dotarcie do niego wymagałoby długiego przebywania na zewnątrz i narażenia się na dodatkowe niebezpieczeństwo.
W takim przypadku należy szukać możliwie bezpiecznego miejsca w budynku.
Mieszkasz w bloku? Jest ważna zasada
Instrukcja zawiera również praktyczne wskazówki dotyczące przemieszczania się w budynkach.
Jeżeli konieczne jest przejście na inną kondygnację lub opuszczenie budynku, należy korzystać ze schodów, a nie z windy.
To szczególnie istotne dla mieszkańców wysokich bloków. W sytuacji kryzysowej funkcjonowanie infrastruktury oraz zasilania może zostać zakłócone.
Dlatego warto wcześniej wiedzieć, jak wygląda droga schodami i gdzie znajdują się wyjścia z budynku.
Nie każda piwnica będzie dobrym schronieniem
Rządowy dokument poświęca również uwagę piwnicom i garażom podziemnym. PSP podkreśla, że instrukcja zawiera praktyczne wskazówki pozwalające ocenić takie miejsca.
Samo zejście pod ziemię nie rozwiązuje więc automatycznie problemu.
Znaczenie mają konstrukcja pomieszczenia, możliwość opuszczenia go w razie zagrożenia, znajdujące się w nim instalacje oraz zabezpieczenie przed skutkami zdarzenia na zewnątrz.
Jest też instrukcja dotycząca plecaka ewakuacyjnego
12-stronicowy dokument obejmuje również przygotowanie plecaka ewakuacyjnego.
Ma on pozwolić zabrać najpotrzebniejsze rzeczy w sytuacji, gdy konieczne będzie szybkie opuszczenie miejsca zamieszkania lub przemieszczenie się do punktu schronienia.
Nie chodzi więc o pakowanie walizek dopiero po pojawieniu się alarmu. Idea państwowych zaleceń polega na przygotowaniu podstawowych rzeczy wcześniej, aby w sytuacji zagrożenia można było działać bez tracenia czasu.
To rozwinięcie poradnika, który trafił do milionów domów
Nowa instrukcja nie powstała w oderwaniu od wcześniejszych działań państwa.
PSP podaje, że jest ona rozwinięciem zasad zawartych w „Poradniku Bezpieczeństwa”, który na początku 2026 roku trafił do blisko 17 mln polskich domów.
Tym razem państwo koncentruje się jednak na jednym konkretnym scenariuszu – zagrożeniu atakiem z powietrza.
12 stron konkretnych zasad
Dokument opisuje cały ciąg postępowania: od przygotowania się jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia, przez reakcję na alarm, po wybór odpowiedniego miejsca schronienia.
Nie oznacza to, że publikacja instrukcji jest informacją o bezpośrednim zagrożeniu atakiem na Polskę. Jest to materiał prewencyjny dotyczący ochrony ludności i obrony cywilnej, przygotowany po to, aby mieszkańcy znali zasady działania wcześniej.
Najważniejsza zmiana dopiero jednak nadejdzie.
Dziś 12-stronicową instrukcję można pobrać ze stron rządowych. Wkrótce – zgodnie z oficjalną zapowiedzią Państwowej Straży Pożarnej – ma być dostępna również w aplikacji mObywatel.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.