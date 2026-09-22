Rząd zajmie się wynagrodzeniami medyków. Maksymalnie 240 zł za godzinę i limit 76 800 zł brutto miesięcznie
We wtorek, 22 września 2026 roku, Rada Ministrów zajmie się pakietem trzech kluczowych projektów ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Najważniejszy i wzbudzający największe emocje projekt zakłada wprowadzenie sztywnych limitów czasowych i finansowych dla lekarzy rozliczających się z publicznymi placówkami. Zgodnie z propozycją resortu, maksymalna stawka godzinowa dla medyka wyniesie 240 zł brutto, a miesięczne zarobki lekarza pracującego na równowartości dwóch etatów nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli kwoty 76 800 zł brutto. Nowe regulacje mają ukrócić patologie związane z wielomilionowymi kontraktami w szpitalach.
Koniec z prowizjami od zabiegów i pełna jawność konkursów ofert
Aprobowany przez rząd projekt wprowadza również obowiązek minimalnego wymiaru zatrudnienia w szpitalach na poziomie pół etatu oraz ogranicza łączny czas pracy medyków do maksymalnie dwóch etatów. Co niezwykle istotne, nowelizacja całkowicie odchodzi od uzależniania pensji od procentowej wartości wykonanych procedur medycznych, co w dotychczasowym systemie pompowało koszty kontraktów. Nowe umowy będą musiały spełniać te wymogi po 30 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, natomiast na dostosowanie obowiązujących kontraktów szpitalom przyznano 12-miesięczny okres przejściowy.
Dwa pozostałe projekty ustaw uzupełniają reformę. Nowelizacja ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) nakłada na podmioty lecznicze obowiązek publikowania w internecie ogłoszeń o konkursach oraz ujawniania wszystkich otwartych ofert wraz z warunkami finansowymi. Z kolei projekty dotyczące ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.) likwidują luki umożliwiające nieopłacanie składek zdrowotnych od świadczeń emerytalnych z zagranicy oraz ustawowo regulują działanie Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich (OECR).
Efekt ultimatum premiera i skandalu w Warszawskim Szpitalu Południowym
Pakiet zmian ustawowych to bezpośredni rezultat ultimatum, jakie latem premier Donald Tusk postawił minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie. Była to reakcja na ujawnione w mediach nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym, dotyczące m.in. lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Będąc w trakcie specjalizacji z anestezjologii i koordynując tamtejszy SOR, miał on zarobić w ciągu jednego roku aż 1,6 mln zł. Do tego dochodziły doniesienia o przyjmowaniu polityków poza kolejnością.
Reforma uderzy bezpośrednio w patologiczne praktyki kontraktowe w całej Polsce, w tym w dużych szpitalach klinicznych i miejskich w warszawskich dzielnicach takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście. Wprowadzenie jawności stawek oraz sztywnych limitów czasu pracy ma wyrównać dostęp pacjentów do lekarzy i ukrócić zjawisko dyżurowania ponad ludzkie siły.
Jak krok po kroku zmienią się zasady zatrudniania i wynagradzania lekarzy
Zobacz zestaw najważniejszych zmian prawnych i organizacyjnych w ochronie zdrowia:
- Maksymalna stawka za godzinę pracy wyniesie 240 zł brutto – szpitale nie będą mogły oferować wyższych stawek w konkursach na świadczenia.
- Górna granica zarobków z dwóch etatów to 76 800 zł brutto – kwota ta odpowiada 16-krotności aktualnej płacy minimalnej.
- Wszystkie konkursy na usługi medyczne będą w pełni jawne – placówki na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu opublikują w sieci warunki finansowe ofert.
- Znikną prowizje za liczbę wykonanych procedur – wynagrodzenie medyków zostanie odseparowane od wartości finansowej zabiegów.
- Dla istniejących umów przewidziano 12 miesięcy na dostosowanie – nowe zasady zaczną obowiązywać natychmiast dla umów zawieranych po 30 dniach od publikacji ustawy.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.