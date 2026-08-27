Rząd zdecydował w sprawie emerytur. Tyle seniorzy mogą dostać od marca 2027 roku
Seniorzy poznali jeden z kluczowych elementów przyszłorocznej waloryzacji. Rada Ministrów wydała rozporządzenie dotyczące zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku. Rząd zdecydował się pozostać przy ustawowym minimum. Według aktualnych prognoz może to oznaczać wzrost świadczeń o co najmniej 3,48 proc. Ostateczne kwoty poznamy jednak dopiero po publikacji danych gospodarczych za cały 2026 rok.
Jest decyzja rządu w sprawie waloryzacji
Waloryzacja w 2027 roku nie jest już wyłącznie przedmiotem politycznych zapowiedzi. Rozporządzenie Rady Ministrów zostało wydane 28 lipca, a dzień później opublikowano je w Dzienniku Ustaw.
Rząd zdecydował, że zwiększenie wskaźnika waloryzacji pozostanie na ustawowym minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Przy obecnych prognozach daje to wskaźnik na poziomie co najmniej 103,48 proc., a więc podwyżkę świadczeń o minimum 3,48 proc.
Trzeba jednak podkreślić bardzo ważną rzecz: 3,48 proc. nie jest jeszcze ostatecznym wskaźnikiem waloryzacji. Finalna wartość będzie zależała przede wszystkim od inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w całym 2026 roku.
Emerytura 3000 zł? Ponad 100 zł podwyżki
Jeżeli ostateczny wskaźnik rzeczywiście wyniesie 3,48 proc., można już oszacować przyszłoroczne świadczenia.
Przy emeryturze wynoszącej obecnie 2000 zł brutto podwyżka wyniosłaby 69,60 zł, a nowe świadczenie około 2069,60 zł brutto.
Przy 3000 zł emerytury wzrost wyniósłby 104,40 zł. Senior otrzymywałby więc około 3104,40 zł brutto.
Osoba ze świadczeniem w wysokości 4000 zł mogłaby liczyć na około 139,20 zł podwyżki, co podniosłoby emeryturę do 4139,20 zł brutto.
Przy 5000 zł byłoby to dodatkowe 174 zł i świadczenie w wysokości około 5174 zł brutto. Natomiast przy 6000 zł podwyżka sięgnęłaby 208,80 zł, dając około 6208,80 zł brutto miesięcznie.
Najniższa emerytura przekroczy 2000 zł
Zmiana obejmie również osoby otrzymujące minimalne świadczenie. Obecnie najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto.
Przy waloryzacji o 3,48 proc. od marca 2027 roku wzrosłaby do około 2047,34 zł brutto. Oznaczałoby to podwyżkę o 68,85 zł miesięcznie.
W skali pełnych 12 miesięcy oznaczałoby to około 826,20 zł brutto więcej z samej podstawowej emerytury.
Im wyższe świadczenie, tym więcej złotówek podwyżki
Waloryzacja ma charakter procentowy. Nie oznacza więc jednakowej kwoty podwyżki dla wszystkich.
Przy założeniu 3,48 proc. osoba otrzymująca 2000 zł zyska około 69,60 zł brutto miesięcznie, natomiast przy emeryturze 10 tys. zł wzrost wyniesie około 348 zł brutto.
Właśnie dlatego różnica pomiędzy nominalnymi podwyżkami świadczeń może być bardzo duża, mimo że wszystkim zastosowany zostanie ten sam wskaźnik.
Związki zawodowe chciały większych podwyżek
Podczas rozmów dotyczących przyszłorocznej waloryzacji pojawiła się również korzystniejsza dla seniorów propozycja.
OPZZ, NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych proponowały, aby do wyliczeń uwzględnić co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Rząd pozostał jednak przy ustawowym minimum wynoszącym 20 proc.
Pieniądze od 1 marca. Bez składania wniosku
Waloryzacja zostanie przeprowadzona 1 marca 2027 roku. Seniorzy nie będą musieli w tej sprawie składać żadnego specjalnego wniosku ani odwiedzać placówki ZUS. Podwyższenie świadczeń następuje automatycznie, z urzędu.
Podwyżka obejmie nie tylko emerytury, lecz również renty podlegające corocznej waloryzacji.
Ostateczna kwota może się jeszcze zmienić
Seniorzy nie powinni więc traktować podwyżki o 3,48 proc. jako przesądzonej co do setnej części procenta. Rozporządzenie rządu rozstrzygnęło jeden z elementów mechanizmu, natomiast do obliczenia ostatecznego wskaźnika potrzebne będą jeszcze dane za cały 2026 rok.
Dopiero po ich poznaniu będzie można dokładnie powiedzieć, o ile od 1 marca wzrośnie każda emerytura i renta. Na dzisiaj 3,48 proc. pozostaje prognozowanym minimum wynikającym z aktualnych założeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.