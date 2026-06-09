Samolot LOT zawrócił do Warszawy. Pasażerowie dowiedzieli się o usterce
Pasażerowie lecący z Warszawy do Czarnogóry byli już w drodze na wakacje, gdy kapitan przekazał nieoczekiwany komunikat. Po około 40 minutach lotu samolot PLL LOT musiał zawrócić na Lotnisko Chopina z powodu usterki technicznej wykrytej w kokpicie. Maszyna bezpiecznie wylądowała w stolicy, ale podróżni nie polecą już do pierwotnie planowanego lotniska.
Pasażerowie nie dotarli do planowanego celu
Pasażerowie lecący z Warszawy do czarnogórskiego Tivat przeżyli niespodziewane chwile. Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT musiał zawrócić na Lotnisko Chopina około 40 minut po starcie. Powodem okazała się usterka techniczna wykryta w trakcie lotu.
Lot do Czarnogóry przerwany po kilkudziesięciu minutach
Do zdarzenia doszło podczas rejsu PLL LOT nr 6287 z Warszawy do Tivat. Jak relacjonowali pasażerowie, po około 40 minutach lotu kapitan poinformował o konieczności powrotu do stolicy.
Początkowo podróżni nie wiedzieli, jaka jest przyczyna zawrócenia maszyny. Informacja została przekazana dopiero po lądowaniu na Lotnisku Chopina.
Problem wykryto w kokpicie
Zdarzenie potwierdził rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski.
Jak wyjaśnił przewoźnik, przyczyną powrotu była usterka podgrzewania szyby w kokpicie. W takiej sytuacji załoga zdecydowała o przerwaniu lotu i bezpiecznym powrocie do Warszawy.
Maszyna wylądowała bezpiecznie, a pasażerowie opuścili pokład bez żadnych problemów.
Zmiana samolotu i zmiana lotniska
PLL LOT poinformował, że pasażerowie zostaną przewiezieni do Czarnogóry innym samolotem.
Zmieni się jednak miejsce docelowe podróży. Zamiast do Tivat samolot poleci do Podgoricy. Powodem są ograniczenia operacyjne lotniska w Tivat, które zostało już zamknięte na czas planowanego przylotu.
Po lądowaniu w Podgoricy podróżnym ma zostać zapewniony transport naziemny do pierwotnego miejsca docelowego.
Bezpieczeństwo było najważniejsze
Choć sytuacja mogła wywołać niepokój wśród pasażerów, przewoźnik podkreśla, że procedury bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo.
W lotnictwie nawet pozornie niewielkie usterki techniczne są traktowane bardzo poważnie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości załoga podejmuje decyzje mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pasażerów i personelu.
Warszawa pozostaje głównym portem dla takich operacji
Lotnisko Chopina w Warszawie jest największym portem lotniczym w Polsce i główną bazą operacyjną PLL LOT. To właśnie tam najczęściej kierowane są samoloty wymagające dodatkowej obsługi technicznej lub wymiany maszyny.
W tym przypadku szybki powrót do Warszawy pozwolił przewoźnikowi sprawnie zorganizować zastępczy samolot i kontynuować podróż pasażerów.
Co to oznacza dla Ciebie? Tak działają procedury lotnicze
1. Zawrócenie samolotu nie musi oznaczać poważnej awarii.
2. Linie lotnicze są zobowiązane do reagowania nawet na drobne usterki techniczne.
3. Bezpieczeństwo pasażerów zawsze ma pierwszeństwo przed punktualnością rejsu.
4. W przypadku zmian lotniska przewoźnik zwykle organizuje dalszy transport.
5. Warto śledzić komunikaty linii lotniczej podczas podróży.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.