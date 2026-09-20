Sąsiad może zażądać pieniędzy, a Ty możesz mieć obowiązek zapłacić. Przepisy mówią kiedy, ale wątpliwości nie ma
Sąsiad naprawił płot stojący dokładnie na granicy działek i przynosi rachunek. Czy można odpowiedzieć, że przecież niczego nie zamawialiśmy? Niekoniecznie. Kodeks cywilny przewiduje sytuacje, w których właściciele sąsiadujących nieruchomości mają wspólnie ponosić koszty związane z ogrodzeniem, murem, rowem czy innym urządzeniem znajdującym się na granicy. Przy dzisiejszych cenach nawet pozornie niewielka naprawa może oznaczać rachunek liczony w tysiącach złotych. Jest jednak bardzo ważna granica.
W 2026 roku podstawą nadal jest art. 154 Kodeksu cywilnego. Przepis zakłada, że mury, płoty, miedze, rowy i podobne urządzenia znajdujące się na granicy sąsiednich gruntów służą do wspólnego użytku sąsiadów. Osoby z nich korzystające mają wspólnie ponosić koszty ich utrzymania. To właśnie na tej podstawie sąsiad może w określonych sytuacjach domagać się zwrotu części pieniędzy wydanych na naprawę. Nie oznacza to jednak, że może bez konsultacji zamówić nowy płot za 30 tys. zł i następnego dnia zażądać połowy kwoty.
Przepisy rozróżniają naprawę starego płotu od budowy nowego. To kluczowa różnica
Art. 154 par. 2 Kodeksu cywilnego mówi o wspólnym ponoszeniu kosztów utrzymania urządzenia granicznego. Sąd Najwyższy już w uchwale z 24 stycznia 2002 roku, sygn. III CZP 75/01, wyjaśnił, co właściwie oznacza to słowo. Chodzi o zachowanie istniejącego urządzenia w stanie pozwalającym mu nadal pełnić swoją funkcję. Może więc chodzić o konserwację, naprawy, usuwanie uszkodzeń czy działania zapobiegające niszczeniu płotu.
Sąd Najwyższy jednocześnie stwierdził jednoznacznie, że obowiązek wynikający z art. 154 par. 2 nie obejmuje kosztów wybudowania nowego urządzenia. Sprawa, którą zajmował się SN, była wręcz modelowa. Jedna z właścicielek po zniszczeniu starego drewnianego płotu postawiła nowe ogrodzenie z siatki na metalowych słupkach i zażądała od sąsiadki zwrotu połowy kosztów. Nie było wcześniejszej umowy dotyczącej finansowania inwestycji. Sądy odmówiły zasądzenia pieniędzy, a Sąd Najwyższy potwierdził, że sam art. 154 nie wystarcza do obciążenia sąsiada kosztami nowego płotu.
|Sytuacja
|Czy można żądać udziału sąsiada w kosztach?
|Konserwacja istniejącego płotu na granicy
|Co do zasady tak, jeżeli sąsiedzi wspólnie z niego korzystają
|Naprawa uszkodzonych elementów
|Co do zasady może mieścić się w kosztach utrzymania
|Malowanie, zabezpieczenie przed korozją, drobne remonty
|Mogą być traktowane jako utrzymanie istniejącego urządzenia
|Budowa pierwszego nowego płotu
|Nie ma automatycznego obowiązku zapłaty połowy bez umowy
|Całkowita wymiana starego ogrodzenia na nowe
|Sam art. 154 nie daje automatycznie prawa do zwrotu kosztów budowy nowego urządzenia
|Nowy płot postawiony po wcześniejszym porozumieniu sąsiadów
|Tak, zgodnie z ustaleniami zawartej umowy
Sąsiad naprawił wspólny płot. Tutaj rachunku nie należy od razu wyrzucać
Inaczej wygląda sytuacja, kiedy płot już istnieje na granicy i trzeba go po prostu utrzymać. Jeżeli wiatr uszkodził przęsła, metalowe elementy korodują, siatka wymaga naprawy albo konieczne są inne prace pozwalające zachować urządzenie w dotychczasowym stanie, w grę wchodzi właśnie art. 154 Kodeksu cywilnego. Korzystający z takiego urządzenia mają obowiązek wspólnie ponosić koszty jego utrzymania.
Nie oznacza to jednak, że sąsiad posiada blankiet do wypisywania dowolnych rachunków. Wydatek musi rzeczywiście dotyczyć utrzymania wspólnego urządzenia. Zupełnie czym innym będzie naprawienie przewróconego przęsła, a czym innym decyzja jednego właściciela, że stara siatka nie podoba mu się wizualnie i chce zastąpić ją wysokim ogrodzeniem z klinkieru i stali. W razie sporu znaczenie będą miały zakres wykonanych prac, ich konieczność, wcześniejszy stan ogrodzenia oraz to, czy mamy jeszcze do czynienia z naprawą, czy już z wykonaniem nowego urządzenia.
Czy zawsze płaci się dokładnie po połowie? Kodeks tego w art. 154 nie napisał
Tu pojawia się następna ciekawostka. Wbrew często powtarzanemu twierdzeniu art. 154 nie zawiera zdania, że sąsiedzi zawsze płacą po 50 proc. Przepis mówi jedynie, że korzystający ponoszą koszty wspólnie. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w razie braku umowy można rozważać odpowiednie zastosowanie reguł dotyczących współwłasności i rozłożenia wydatków. W typowej sytuacji 2 sąsiadów często będzie to prowadziło do podziału kosztów w podobnych częściach, ale sam art. 154 nie ustanawia prostego automatu „rachunek podzielony przez 2”.
Najbezpieczniejsza sytuacja występuje wtedy, kiedy właściciele wcześniej uzgodnią zakres prac i sposób ich finansowania. Jeżeli naprawa kosztuje przykładowo 4000 zł i obaj właściciele zgodzą się pokryć ją po połowie, każdy wykłada 2000 zł. Jeżeli natomiast jeden z sąsiadów sam zamówi bardzo drogie prace, a drugi kwestionuje ich konieczność lub zakres, spór o zwrot kosztów może ostatecznie wymagać rozstrzygnięcia przez sąd.
Nowy płot może dziś kosztować kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych
Różnica między naprawą a budową jest szczególnie istotna przy obecnych cenach. Orientacyjne cenniki wykonawców na 2026 rok wskazują, że kompletne ogrodzenie panelowe z podmurówką, razem z materiałem i montażem, może kosztować około 200-350 zł za metr bieżący. Cena zależy od wysokości paneli, rodzaju podmurówki, terenu, lokalizacji oraz dodatkowych elementów. Ogrodzenia frontowe z bloczków, klinkieru czy elementów ozdobnych mogą być wielokrotnie droższe.
|Długość wspólnej granicy
|Przykład przy 200 zł/mb
|Przykład przy 350 zł/mb
|20 metrów
|4000 zł
|7000 zł
|40 metrów
|8000 zł
|14 000 zł
|60 metrów
|12 000 zł
|21 000 zł
|100 metrów
|20 000 zł
|35 000 zł
To jedynie modelowe wyliczenie dla stosunkowo prostego ogrodzenia panelowego. Przy działce z dużą różnicą poziomów, konieczności wykonania fundamentów, rozbiórki starego płotu albo przy ogrodzeniu murowanym kwoty mogą być dużo większe. I właśnie dlatego rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ma ogromne znaczenie praktyczne. Nie można jednostronnie wybrać nowego ogrodzenia za kilkadziesiąt tysięcy złotych i tylko na podstawie art. 154 zażądać od sąsiada połowy inwestycji.
Jeżeli oboje zgodziliście się na nowy płot, sytuacja jest zupełnie inna
Prawo nie zabrania sąsiadom wspólnej budowy nowego ogrodzenia. Wręcz przeciwnie – można uzgodnić rodzaj płotu, przebieg, wykonawcę, cenę oraz sposób podziału kosztów. Wtedy źródłem obowiązku zapłaty jest przede wszystkim porozumienie pomiędzy sąsiadami, a nie automatyczny mechanizm art. 154. Strony mogą ustalić podział po połowie, 60 do 40 albo jeszcze inaczej, jeżeli mają ku temu powody.
Nie ma natomiast ogólnego przepisu Kodeksu cywilnego mówiącego, że takie porozumienie w każdym przypadku musi być zawarte wyłącznie na piśmie. Mimo to pisemne ustalenie jest zdecydowanie najbezpieczniejsze. Wystarczy prosty dokument wskazujący przebieg ogrodzenia, jego rodzaj, wykonawcę, maksymalny koszt oraz udział każdej ze stron. Po 3 latach znacznie łatwiej pokazać podpisaną kartkę niż odtwarzać przed sądem rozmowę prowadzoną przy grillu.
Płot dokładnie na granicy nie oznacza automatycznie, że jest po połowie własnością sąsiadów
To następne częste nieporozumienie. Art. 154 wprowadza domniemanie wspólnego użytku ogrodzenia znajdującego się na granicy. Nie jest to automatyczne stwierdzenie, że płot w sensie własnościowym należy po 50 proc. do każdego sąsiada. Sąd Najwyższy zwracał uwagę, że kwestię własności samego urządzenia trzeba oceniać według zasad ogólnych, między innymi z uwzględnieniem sposobu jego wzniesienia i porozumień między stronami.
W praktyce ma to znaczenie chociażby wtedy, gdy po latach płot jest rozbierany i pojawia się spór o materiały albo gdy tylko jeden z właścicieli finansował jego wykonanie. Wspólny użytek i obowiązek wspólnego utrzymywania nie są dokładnie tym samym co współwłasność wszystkich elementów ogrodzenia.
Czy można postawić płot na granicy bez pisemnej zgody sąsiada? Stary mit jest zbyt daleko idący
W wielu poradnikach można przeczytać, że postawienie ogrodzenia dokładnie w granicy działek zawsze wymaga wcześniejszej pisemnej zgody sąsiada. Przepisy nie zawierają tak prostej zasady. Sądy wskazywały, że samo Prawo budowlane nie uzależnia ustawienia płotu w linii granicznej od podpisania przez sąsiada specjalnego oświadczenia. Ogromne znaczenie ma natomiast to, czy inwestor rzeczywiście pozostaje w granicach swojego prawa i nie zajmuje cudzego gruntu.
Jeżeli fundament, słupki albo inna część konstrukcji znajdą się już po stronie sąsiada bez podstawy prawnej, sytuacja robi się znacznie poważniejsza. Właściciel może powołać się na ochronę własności z art. 222 Kodeksu cywilnego i żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem. W orzecznictwie są sprawy, w których właściciele domagali się właśnie usunięcia ogrodzeń postawionych na ich działkach.
Dlatego przed inwestycją dokładnie w granicy rozsądnie jest nie tylko dogadać się z sąsiadem, lecz także mieć pewność co do przebiegu samej granicy. Kilkanaście centymetrów różnicy na mapie i w terenie może później oznaczać spór o rozbiórkę konstrukcji wartej kilkanaście tysięcy złotych.
Stary płot nie zawsze pokazuje prawdziwą granicę działki
To bardzo częsty błąd przy starszych nieruchomościach. Ogrodzenie może stać w jednym miejscu od 30 czy 40 lat, ale samo jego istnienie nie przesądza jeszcze, że dokładnie tam biegnie prawna granica gruntu. Płoty bywały kiedyś ustawiane orientacyjnie, przesuwane podczas remontów albo stawiane bez precyzyjnych pomiarów. W sporach sądy korzystają z dokumentacji geodezyjnej oraz opinii biegłych.
Jeżeli przebieg granicy budzi wątpliwości, znacznie bezpieczniej wyjaśnić go przed zakupem materiału i rozpoczęciem betonowania słupków. Kodeks cywilny nakłada zresztą na właścicieli sąsiadujących gruntów obowiązek współdziałania przy rozgraniczeniu i utrzymywaniu stałych znaków granicznych.
Tu akurat Kodeks mówi wprost: koszty rozgraniczenia po połowie
Co ciekawe, przy rozgraniczeniu ustawodawca jest dużo bardziej precyzyjny niż przy płocie. Art. 152 Kodeksu cywilnego stanowi, że właściciele sąsiednich gruntów mają współdziałać przy rozgraniczeniu oraz utrzymywaniu stałych znaków granicznych, a koszty rozgraniczenia oraz urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
|Wydatek
|Co mówi prawo?
|Rozgraniczenie gruntów
|Koszty po połowie – art. 152 k.c.
|Stałe znaki graniczne
|Koszty urządzenia i utrzymania po połowie
|Utrzymanie istniejącego płotu na granicy
|Korzystający ponoszą koszty wspólnie – art. 154 k.c.
|Budowa zupełnie nowego płotu
|Brak automatycznego obowiązku współfinansowania na podstawie art. 154
|Budowa nowego płotu po zawarciu porozumienia
|Zgodnie z ustaleniami sąsiadów
Płot do 2,20 metra i wyższy. W 2026 roku obowiązują dwa różne tryby
Osobną kwestią są przepisy budowlane. Aktualny w 2026 roku tekst Prawa budowlanego przewiduje, że ogrodzenie o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m można co do zasady wybudować bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia. Jeżeli ogrodzenie ma być wyższe niż 2,20 m, pozwolenie nadal nie jest wymagane, ale inwestycję trzeba zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Sama wysokość nie wyczerpuje zasad. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Na wysokości poniżej 1,8 m nie wolno umieszczać drutu kolczastego, tłuczonego szkła ani podobnych ostrych elementów. Brama i furtka nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Przepisy określają również minimalną szerokość bramy – 2,4 m – oraz furtki – 0,9 m.
|Ogrodzenie w 2026 roku
|Wymóg
|Do 2,20 m wysokości
|Bez pozwolenia i bez zgłoszenia, z zastrzeżeniem innych przepisów
|Powyżej 2,20 m
|Wymaga zgłoszenia
|Ostre elementy poniżej 1,8 m
|Zabronione
|Brama
|Nie może otwierać się poza działkę, co najmniej 2,4 m szerokości
|Furtka
|Nie może otwierać się poza działkę, co najmniej 0,9 m szerokości
Sąsiad stawia luksusowy mur zamiast siatki. Nie musi oznaczać to twojego rachunku
Wyobraźmy sobie prostą sytuację. Dwie działki od kilkudziesięciu lat oddziela zwykłe ogrodzenie z siatki. Jeden właściciel uznaje, że czas je zastąpić 2-metrowym ogrodzeniem z drogich bloczków, metalowych przęseł i dekoracyjnego oświetlenia. Koszt wynosi 40 tys. zł. Budowa rzeczywiście odbywa się w miejscu starego płotu. Sam fakt, że nowe ogrodzenie stoi na tej samej granicy, nie oznacza automatycznie prawa do wystawienia sąsiadowi rachunku na 20 tys. zł.
Dokładnie przed takim rozszerzaniem art. 154 chroni wykładnia Sądu Najwyższego. Przepis dotyczy utrzymywania już istniejącego urządzenia, a nie finansowania każdej nowej inwestycji, którą jeden z sąsiadów uważa za potrzebną. Jeżeli właściciele chcą wspólnie zastąpić stare ogrodzenie nowym, najlepiej najpierw uzgodnić cenę oraz zakres prac, a dopiero później wpuszczać ekipę na działkę.
Sąsiad przysyła żądanie zapłaty. Najpierw sprawdź 5 rzeczy
- Po pierwsze – gdzie dokładnie stoi ogrodzenie. Art. 154 dotyczy urządzeń znajdujących się na granicy sąsiadujących gruntów. Płot postawiony w całości kilkadziesiąt centymetrów wewnątrz działki jednego właściciela to inna sytuacja. Jeżeli lokalizacja jest sporna, nie warto opierać się wyłącznie na przekonaniu, że „od zawsze tak stało”.
- Po drugie – za co właściwie jest rachunek. Naprawa istniejącego płotu, jego konserwacja i przywrócenie do właściwego stanu mogą być kosztami utrzymania. Budowa całkowicie nowego ogrodzenia nie jest tym samym i sam art. 154 nie wystarcza do żądania zwrotu części wydatków.
- Po trzecie – czy wcześniej coś ustaliliście. SMS, e-mail, podpisane porozumienie, zaakceptowany kosztorys czy nawet inne dowody uzgodnień mogą mieć ogromne znaczenie. Jeżeli obie strony zgodziły się na konkretną inwestycję i jej finansowanie, nie można później zachowywać się tak, jakby żadnych ustaleń nie było.
- Po czwarte – czy wydatek był rzeczywiście potrzebny. Wymiana złamanego słupka to coś innego niż jednostronne zamówienie luksusowego remontu. Przy sporze o wysokość roszczenia znaczenie może mieć zakres niezbędnych prac i ich rzeczywisty koszt.
- Po piąte – nie płać automatycznie tylko dlatego, że sąsiad powołał się na „Kodeks cywilny”. Przepisy rzeczywiście przewidują wspólne koszty urządzeń granicznych, ale nie każde żądanie związane z płotem jest uzasadnione. Jeżeli kwota jest duża, granica nieruchomości jest sporna albo sąsiad całkowicie wymienił ogrodzenie bez wcześniejszych ustaleń, przed zapłatą warto dokładnie sprawdzić podstawę roszczenia.
Najważniejsza zasada w 2026 roku jest więc prostsza, niż może się wydawać. Za wspólny istniejący płot można mieć obowiązek wspólnie płacić, gdy trzeba go utrzymać. Za nowy płot postawiony samodzielnie przez sąsiada nie trzeba automatycznie oddawać mu połowy pieniędzy. Kilka słów w art. 154 Kodeksu cywilnego robi tutaj różnicę wartą czasem kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.