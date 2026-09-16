Senior może zgarnąć nawet 85 528 zł bez podatku. Jest jeden warunek: musi zrezygnować z emerytury
Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nadal pracują, mogą skorzystać z bardzo wysokiego zwolnienia podatkowego. Tak zwana ulga dla pracujących seniorów pozwala objąć zwolnieniem z PIT przychody do 85 528 zł rocznie. Najważniejszy warunek jest jednak konkretny: senior, mimo nabycia prawa do emerytury, nie może jej pobierać. Ulga dotyczy kobiet po ukończeniu 60 lat oraz mężczyzn po ukończeniu 65 lat, którzy pozostają aktywni zawodowo i spełniają pozostałe ustawowe warunki.
W praktyce oznacza to, że część osób stojących przed decyzją o przejściu na emeryturę może wybrać dalszą pracę i czasowe niepobieranie świadczenia. W zamian określone przychody z pracy są objęte zerowym PIT aż do wspomnianego limitu. Dla osób rozliczających się według skali podatkowej korzyść może być jeszcze większa, ponieważ oprócz zwolnienia w wysokości 85 528 zł korzystają również z 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w takim przypadku podatek może pojawić się dopiero po przekroczeniu łącznie 115 528 zł odpowiednich dochodów.
Nie każdy pracujący emeryt skorzysta z ulgi
Najważniejsze rozróżnienie dotyczy tego, czy dana osoba faktycznie pobiera emeryturę. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do świadczenia nie przekreśla ulgi. Problem pojawia się wtedy, gdy senior zacznie świadczenie otrzymywać. Przepisy obejmują nie tylko emeryturę z ZUS, ale także między innymi określone emerytury i renty rodzinne z KRUS oraz systemów mundurowych. Osoba korzystająca z PIT-0 dla seniora musi zatem spełniać warunek niepobierania wymienionych w przepisach świadczeń. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Nie oznacza to również, że każdy rodzaj zarobku seniora automatycznie korzysta ze zwolnienia. Ulga obejmuje między innymi przychody z umowy o pracę, określonych umów zlecenia oraz działalności gospodarczej opodatkowanej według skali, podatkiem liniowym, IP Box albo ryczałtem. Konieczne jest przy tym spełnienie wymogów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu osiąganych przychodów. Ministerstwo Finansów wyraźnie zaznacza, że przykładowo umowa o dzieło nie daje prawa do skorzystania z tego zwolnienia.
85 528 zł rocznie bez PIT
Limit zwolnienia wynosi dokładnie 85 528 zł w roku podatkowym. Jeżeli senior spełniający wymagane warunki zarobi mniej, cały kwalifikujący się przychód może zostać objęty zwolnieniem. Jeśli zarobi więcej, nadwyżka ponad limit jest rozliczana według właściwych zasad podatkowych. W przypadku osób rozliczających się według skali zastosowanie ma również standardowa kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł.
Trzeba jednak uważać na jeszcze jeden szczegół. Limit 85 528 zł jest wspólnym limitem dla kilku zwolnień przewidzianych w ustawie o PIT, między innymi ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi na powrót oraz ulgi dla młodych. Osoba, która w jednym roku spełnia warunki kilku takich zwolnień, nie może zsumować ich limitów i uzyskać wielokrotności 85 528 zł. Łączna wartość przychodów zwolnionych w ramach tych preferencji nadal nie może przekroczyć tej kwoty.
Pobieranie emerytury zmienia sytuację
To właśnie ten element może być kluczowy przy podejmowaniu decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej. Senior może już mieć ustalone prawo do emerytury, ale jeśli jej nie pobiera i nadal pracuje, może korzystać z PIT-0 po spełnieniu pozostałych warunków. Jeżeli zacznie otrzymywać emeryturę objętą katalogiem ustawowym, nie będzie mógł dalej korzystać ze zwolnienia dla pracujących seniorów za okres, w którym warunku niepobierania świadczenia już nie spełnia.
Nie oznacza to oczywiście, że rezygnacja z bieżącego pobierania emerytury zawsze będzie finansowo korzystniejsza. W jednej sytuacji oszczędność podatkowa może być znacząca, w innej wysokość niewypłaconej emerytury może przewyższać korzyść wynikającą z PIT-0. Wszystko zależy od wysokości wynagrodzenia, potencjalnej emerytury, sposobu opodatkowania i długości dalszej pracy. Ulga daje więc możliwość, ale nie oznacza automatycznie, że każdy senior powinien odkładać przejście na emeryturę.
Nie trzeba korzystać z ulgi już podczas wypłaty pensji
Senior spełniający warunki może korzystać ze zwolnienia już w trakcie roku, dzięki czemu pracodawca lub inny płatnik nie pobiera zaliczek na PIT od kwalifikujących się przychodów w granicach limitu. Jeżeli jednak podatnik nie złoży odpowiedniego oświadczenia płatnikowi, nie oznacza to utraty pieniędzy. Ministerstwo Finansów potwierdza, że ulgę można zastosować później w zeznaniu rocznym, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione.
Warto również pamiętać, że przychody z niektórych źródeł są całkowicie poza ulgą. Dotyczy to między innymi umów o dzieło, praw autorskich czy części przychodów opodatkowanych w szczególny sposób. Sam wiek oraz fakt niepobierania emerytury nie wystarczą więc do objęcia każdej zarobionej przez seniora złotówki zerowym PIT.
Dla części seniorów różnica może wynosić tysiące złotych rocznie
Przy wysokich zarobkach korzyść podatkowa może być odczuwalna, ponieważ mówimy o zwolnieniu obejmującym ponad 85 tys. zł przychodu w ciągu roku. Dodatkowo osoba rozliczająca się według skali może korzystać z kwoty wolnej. Dlatego przed złożeniem wniosku o emeryturę osoba, która planuje nadal pracować, powinna porównać dwa warianty: dalszą pracę bez pobierania świadczenia i korzystanie z PIT-0 oraz jednoczesne pobieranie emerytury i wynagrodzenia bez prawa do tej ulgi.
Najważniejsza zasada pozostaje prosta: kobieta po 60. roku życia lub mężczyzna po 65. roku życia może korzystać ze zwolnienia do 85 528 zł, jeżeli nadal osiąga odpowiednie przychody, podlega wymaganym ubezpieczeniom społecznym i mimo nabycia uprawnień nie pobiera świadczeń emerytalnych wskazanych w przepisach. Sam status seniora nie wystarcza, ale dla osób, które świadomie odkładają moment rozpoczęcia pobierania emerytury, ulga może oznaczać bardzo konkretną oszczędność podatkową.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.