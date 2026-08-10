Seniorzy rezygnują z 13. i 14. emerytury. W zamian mogą zyskać prawie 6 tys. zł rocznie
Osiągnięcie wieku emerytalnego nie musi oznaczać zakończenia pracy i złożenia wniosku do ZUS. Część Polaków wybiera zupełnie inną drogę. Nadal pracują, nie pobierają emerytury, a w zamian korzystają ze specjalnego zwolnienia z PIT. Przy odpowiednio wysokich zarobkach roczna korzyść podatkowa może zbliżyć się do 6 tys. zł.
Takie rozwiązanie ma jednak swoją cenę. Osoba, która nie rozpocznie pobierania emerytury, nie otrzymuje również 13. i 14. emerytury. Trzeba więc policzyć, która opcja jest korzystniejsza. Coraz więcej seniorów decyduje się właśnie na dalszą aktywność zawodową.
Masz 60 lub 65 lat? Nie musisz od razu przechodzić na emeryturę
Powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jego osiągnięcie daje możliwość przejścia na emeryturę, ale nie oznacza obowiązku natychmiastowego zakończenia aktywności zawodowej.
Możemy nadal pracować i przesunąć moment rozpoczęcia pobierania świadczenia. Dla części osób zachętą do takiej decyzji jest tak zwana ulga dla pracujących seniorów, określana również jako PIT-0 dla seniora.
Mechanizm pozwala korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego dla określonych przychodów do ustawowego limitu. Warunkiem jest jednak między innymi niepobieranie emerytury mimo nabycia do niej uprawnień.
85 tys. zł bez PIT. Na tym polega ulga dla pracujących seniorów
Limit przychodów objętych zwolnieniem wynosi 85 528 zł rocznie. Sama możliwość korzystania z preferencji nie oznacza jednak, że każdy senior zaoszczędzi dokładnie taką samą kwotę.
Realna korzyść zależy przede wszystkim od zarobków i sytuacji podatnika. Im wyższe wynagrodzenie objęte ulgą, tym większe może być znaczenie zwolnienia.
Trzeba jednocześnie pamiętać o drugiej stronie rachunku. Senior, który nie pobiera emerytury, nie otrzymuje w tym czasie podstawowego świadczenia z ZUS. Nie dostaje również dodatkowych wypłat związanych z posiadaniem prawa do wypłacanej emerytury.
178 tys. osób już korzystało z rozwiązania
Zainteresowanie ulgą dla pracujących seniorów systematycznie rośnie.
Według danych Ministerstwa Finansów w 2025 roku skorzystało z niej 178 tys. osób. W 2024 roku było to 166 tys. podatników, natomiast w 2023 roku 160 tys.
W ciągu dwóch lat liczba korzystających zwiększyła się więc o 18 tys. osób.
Pokazuje to, że dla części Polaków osiągnięcie wieku emerytalnego coraz częściej nie jest momentem definitywnego zakończenia kariery zawodowej.
Przy 8000 zł pensji korzyść może wynieść 5976 zł
Najważniejsze pytanie brzmi: ile rzeczywiście można na tym zyskać?
Przytoczone wyliczenia pokazują bardzo duże różnice w zależności od wysokości miesięcznej pensji.
Przy wynagrodzeniu 4806 zł brutto oszczędność podatkowa została oszacowana na 2016 zł rocznie. Przy 5000 zł brutto rośnie do 2256 zł.
Dalszy wzrost wynagrodzenia daje następujące wartości:
6000 zł brutto miesięcznie: 3492 zł rocznie
7000 zł brutto miesięcznie: 4740 zł rocznie
8000 zł brutto miesięcznie: 5976 zł rocznie
Przy ostatnim wariancie mówimy więc o kwocie odpowiadającej niemal 500 zł oszczędności miesięcznie, jeżeli roczną korzyść podzielimy na 12 miesięcy.
Jest jednak druga strona. Nie będzie 13. i 14. emerytury
Samą oszczędnością podatkową nie powinniśmy jednak kierować się przy podejmowaniu decyzji.
Senior korzystający z PIT-0 z powodu dalszej pracy i niepobierający emerytury rezygnuje w tym okresie z wypłaty swojego świadczenia emerytalnego. W konsekwencji nie korzysta również z dodatkowych świadczeń przysługujących emerytom na zasadach określonych w odpowiednich ustawach.
Dlatego proste stwierdzenie, że PIT-0 zawsze jest bardziej opłacalny od 13. i 14. emerytury, byłoby błędne.
Każda osoba powinna wykonać własną kalkulację obejmującą nie tylko podatek, ale także wysokość potencjalnej emerytury, wynagrodzenia oraz dodatkowych świadczeń.
Dalsza praca może mieć jeszcze jeden skutek
W rachunku jest również element, którego nie widać od razu na miesięcznym pasku wynagrodzenia.
Odłożenie momentu przejścia na emeryturę może wpływać na wysokość przyszłego świadczenia. Podczas dalszej pracy na konto ubezpieczonego mogą trafiać kolejne składki, a moment obliczenia emerytury zostaje przesunięty.
Nie można jednak z góry wskazać jednej kwoty, o którą wzrośnie przyszłe świadczenie. Zależy ona od indywidualnej historii ubezpieczeniowej, zgromadzonego kapitału i momentu przejścia na emeryturę.
Przedsiębiorca musi policzyć to inaczej
Sytuacja komplikuje się w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.
Senior będący przedsiębiorcą również może korzystać z ulgi po spełnieniu wymaganych warunków, ale w jego kalkulacji trzeba uwzględnić obowiązek opłacania składek społecznych.
Może się więc okazać, że oszczędność na podatku nie zrekompensuje wszystkich dodatkowych kosztów związanych z niepobieraniem emerytury i dalszym prowadzeniem firmy.
Właśnie dlatego dwóch seniorów osiągających podobne dochody może dojść do zupełnie innych wniosków dotyczących opłacalności PIT-0.
Nie wystarczy sam wiek. Trzeba spełnić warunki
Ulga nie przysługuje automatycznie każdej osobie po 60. lub 65. roku życia. Kluczowe znaczenie ma dalsze uzyskiwanie przychodów objętych preferencją oraz niepobieranie wskazanych w przepisach świadczeń mimo nabycia do nich prawa.
To ważne, ponieważ PIT-0 dla seniora nie jest po prostu premią podatkową dla wszystkich pracujących emerytów. Konstrukcja ulgi jest skierowana do osób, które mimo osiągnięcia odpowiedniego wieku pozostają aktywne zawodowo i nie rozpoczynają pobierania świadczenia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli kończysz 60 lat jako kobieta albo 65 lat jako mężczyzna i nadal chcesz pracować, przed złożeniem wniosku o emeryturę dobrze jest wykonać konkretną kalkulację.
Sprawdź przede wszystkim prognozowaną wysokość swojej emerytury, wysokość wynagrodzenia oraz potencjalną korzyść wynikającą z PIT-0. Dopiero zestawienie tych wartości daje rzeczywisty obraz sytuacji.
Przy wynagrodzeniu 8000 zł brutto przytoczone wyliczenia wskazują na 5976 zł rocznej korzyści podatkowej. Przy 6000 zł jest to 3492 zł, natomiast przy 4806 zł brutto 2016 zł. Różnica jest więc znacząca.
Nie należy jednak patrzeć wyłącznie na oszczędność podatkową. Rezygnujemy w tym czasie z pobierania emerytury, a wraz z nią z możliwości otrzymania 13. i 14. świadczenia na zasadach przewidzianych dla osób uprawnionych do ich wypłaty.
Rosnąca popularność PIT-0 pokazuje jednak wyraźny trend. W 2025 roku z preferencji skorzystało już 178 tys. osób. Dla seniorów, którzy mogą i chcą pozostać na rynku pracy, odłożenie emerytury stało się jedną z możliwości zwiększenia bieżących korzyści podatkowych i dalszego budowania kapitału emerytalnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.